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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 12.03.2025
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13:35 12.03.2025 (обновлено: 13:41 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/minzdrav-2004514179.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 12.03.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье
Шесть пострадавших при атаке украинских БПЛА в Подмосковье во вторник остаются в больницах, одна пациентка в крайне тяжелом состоянии, остальные 5 – в состоянии РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:35:00+03:00
2025-03-12T13:41:00+03:00
московская область (подмосковье)
алексей кузнецов
атака беспилотников на москву и подмосковье
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Шесть пострадавших при атаке украинских БПЛА в Подмосковье во вторник остаются в больницах, одна пациентка в крайне тяжелом состоянии, остальные 5 – в состоянии средней и легкой степени тяжести, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."На стационарном лечении остаются 6 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье во вторник, среди них двое детей", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что пострадавшая женщина 43 лет, переведенная по итогам телемедицинских консультаций в НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России, остается в крайне тяжелом состоянии. У нее множественные осколочные ранения брюшной полости и грудной клетки, врачи продолжают бороться за ее жизнь, добавил Кузнецов.По его словам, остальные пять пострадавших находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.Еще 13 человек, включая одного ребенка, пострадавших при атаке, находятся под амбулаторным наблюдением врачей, отметил Кузнецов.
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московская область (подмосковье), алексей кузнецов, атака беспилотников на москву и подмосковье, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Алексей Кузнецов, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

Минздрав: шесть пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье остаются в больницах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагменты утепления стены жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном
Фрагменты утепления стены жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагменты утепления стены жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Шесть пострадавших при атаке украинских БПЛА в Подмосковье во вторник остаются в больницах, одна пациентка в крайне тяжелом состоянии, остальные 5 – в состоянии средней и легкой степени тяжести, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"На стационарном лечении остаются 6 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье во вторник, среди них двое детей", - сказал Кузнецов журналистам.
Последствия атаки БПЛА в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра Мираторг в Домодедово

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человека, еще один пострадал.

Кровля дома, поврежденная из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человека, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 11
© AP Photo

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11
© AP Photo

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

© AP Photo
6 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево в 8:55 мск, сообщила Росавиация.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево в 8:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

Осколки у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в Раменском.

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в Раменском.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское.

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 11

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 11

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 11

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человека, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

© AP Photo
6 из 11

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево в 8:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 11

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в Раменском.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское.

© РИА Новости / Илья Питалев
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11 из 11
Он уточнил, что пострадавшая женщина 43 лет, переведенная по итогам телемедицинских консультаций в НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России, остается в крайне тяжелом состоянии. У нее множественные осколочные ранения брюшной полости и грудной клетки, врачи продолжают бороться за ее жизнь, добавил Кузнецов.
По его словам, остальные пять пострадавших находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Еще 13 человек, включая одного ребенка, пострадавших при атаке, находятся под амбулаторным наблюдением врачей, отметил Кузнецов.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В ОБСЕ объяснили игнорирование атак ВСУ на российские объекты
11 марта, 13:27
 
Московская область (Подмосковье)Алексей КузнецовАтака беспилотников на Москву и ПодмосковьеВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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