https://ria.ru/20250312/minzdrav-2004514179.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 12.03.2025

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

Шесть пострадавших при атаке украинских БПЛА в Подмосковье во вторник остаются в больницах, одна пациентка в крайне тяжелом состоянии, остальные 5 – в состоянии РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:35:00+03:00

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2025-03-12T13:41:00+03:00

московская область (подмосковье)

алексей кузнецов

атака беспилотников на москву и подмосковье

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Шесть пострадавших при атаке украинских БПЛА в Подмосковье во вторник остаются в больницах, одна пациентка в крайне тяжелом состоянии, остальные 5 – в состоянии средней и легкой степени тяжести, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."На стационарном лечении остаются 6 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье во вторник, среди них двое детей", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что пострадавшая женщина 43 лет, переведенная по итогам телемедицинских консультаций в НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России, остается в крайне тяжелом состоянии. У нее множественные осколочные ранения брюшной полости и грудной клетки, врачи продолжают бороться за ее жизнь, добавил Кузнецов.По его словам, остальные пять пострадавших находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.Еще 13 человек, включая одного ребенка, пострадавших при атаке, находятся под амбулаторным наблюдением врачей, отметил Кузнецов.

https://ria.ru/20250311/obse-2004303749.html

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московская область (подмосковье), алексей кузнецов, атака беспилотников на москву и подмосковье, вооруженные силы украины, россия, происшествия