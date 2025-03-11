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Последствия атаки БПЛА в Москве - РИА Новости, 11.03.2025
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11:36 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/bpla-2004252122.html
Последствия атаки БПЛА в Москве
Последствия атаки БПЛА в Москве - РИА Новости, 11.03.2025
Последствия атаки БПЛА в Москве
ВСУ совершили самую массированную атаку дронами на Москву. Кадры с места событий — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 11.03.2025
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фото
москва
раменское
московская область (подмосковье)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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ВСУ совершили самую массированную атаку дронами на Москву. Кадры с места событий — в фотоленте ria.ru.
москва
раменское
московская область (подмосковье)
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фото, фото, москва, раменское, московская область (подмосковье), атака беспилотников на москву и подмосковье
Фото, Москва, Раменское, Московская область (Подмосковье), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье

Последствия атаки БПЛА в Москве

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ВСУ совершили самую массированную атаку дронами на Москву. Кадры с места событий — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра Мираторг в Домодедово

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.

Кровля дома, поврежденная из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 11
© AP Photo

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11
© AP Photo

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"

© AP Photo
6 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

Осколки у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском

© РИА Новости / Илья Питалев
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11 из 11
 
ФотоМоскваРаменскоеМосковская область (Подмосковье)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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