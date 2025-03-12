https://ria.ru/20250312/mintsifry-2004478824.html

Минцифры предупредило о новом виде мошенничества с самозапретом на кредиты

Минцифры предупредило о новом виде мошенничества с самозапретом на кредиты - РИА Новости, 12.03.2025

Минцифры предупредило о новом виде мошенничества с самозапретом на кредиты

Сотрудники "Госуслуг" не звонят и не предлагают снять самозапрет на кредиты - только сам пользователь может отменить его с помощью электронной подписи, сообщило РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T11:18:00+03:00

2025-03-12T11:18:00+03:00

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общество

россия

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники "Госуслуг" не звонят и не предлагают снять самозапрет на кредиты - только сам пользователь может отменить его с помощью электронной подписи, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. "Сервис "Госуслуг" по установлению самозапрета на кредиты и займы работает корректно. Отменить самозапрет может только сам пользователь, подписав заявление электронной подписью на токене или в приложении "Госключ". … Будьте бдительны: сотрудники "Госуслуг" не звонят с предложениями по снятию самозапрета и не присылают никаких ссылок!", - сообщило Минцифры. Там же отмечается, что изменения статуса заявлений отображаются в личном кабинете. При этом никаких "некорректных" или "случайных" самозапретов быть не может, добавили в министерстве. Ранее на этой неделе Минцифры рассказало о том, что более 5 миллионов россиян установили самозапрет на кредит через "Госуслуги" за 10 дней работы сервиса. Чаще всего самозапрет устанавливали москвичи (около 950 тысяч заявлений). В топ регионов по количеству жителей, которые установили самозапрет на кредиты, вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы, ограничения могут быть частными или полными. К примеру, пользователь может запретить оформлять займы дистанционно, но договор может быть возможен при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.

https://ria.ru/20250312/samozapret-2004434243.html

https://ria.ru/20250312/mvd-2004465912.html

россия

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общество, россия, санкт-петербург, московская область (подмосковье)