https://ria.ru/20250312/matvienko-2004564701.html

В Совфеде объяснили слова Матвиенко об абитуриентах из регионов

В Совфеде объяснили слова Матвиенко об абитуриентах из регионов - РИА Новости, 12.03.2025

В Совфеде объяснили слова Матвиенко об абитуриентах из регионов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов при поступлении в столичные вузы, заявил глава конституционного... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:26:00+03:00

2025-03-12T16:26:00+03:00

2025-03-12T16:26:00+03:00

общество

валентина матвиенко

андрей клишас

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов при поступлении в столичные вузы, заявил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас. Матвиенко ранее предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы – полученный диплом не гарантирует выпускникам успех в жизни. "Давайте не будем создавать сенсации там, где их нет. На совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективна действующая система приема в вузы", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Матвиенко "не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы". Спикер Совета Федерации обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов, пояснил в свою очередь РИА Новости начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко.

https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, валентина матвиенко, андрей клишас, совет федерации рф