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В Совфеде объяснили слова Матвиенко об абитуриентах из регионов - РИА Новости, 12.03.2025
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16:26 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/matvienko-2004564701.html
В Совфеде объяснили слова Матвиенко об абитуриентах из регионов
В Совфеде объяснили слова Матвиенко об абитуриентах из регионов - РИА Новости, 12.03.2025
В Совфеде объяснили слова Матвиенко об абитуриентах из регионов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов при поступлении в столичные вузы, заявил глава конституционного... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:26:00+03:00
2025-03-12T16:26:00+03:00
общество
валентина матвиенко
андрей клишас
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов при поступлении в столичные вузы, заявил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас. Матвиенко ранее предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы – полученный диплом не гарантирует выпускникам успех в жизни. "Давайте не будем создавать сенсации там, где их нет. На совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективна действующая система приема в вузы", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Матвиенко "не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы". Спикер Совета Федерации обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов, пояснил в свою очередь РИА Новости начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко.
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общество, валентина матвиенко, андрей клишас, совет федерации рф
Общество, Валентина Матвиенко, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ
В Совфеде объяснили слова Матвиенко об абитуриентах из регионов

Клишас: Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка проходит мимо баннера "приемная комиссия" на фасаде РГГУ в Москве
Девушка проходит мимо баннера приемная комиссия на фасаде РГГУ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов при поступлении в столичные вузы, заявил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
Матвиенко ранее предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы – полученный диплом не гарантирует выпускникам успех в жизни.
«
"Давайте не будем создавать сенсации там, где их нет. На совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективна действующая система приема в вузы", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Матвиенко "не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы".
Спикер Совета Федерации обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов, пояснил в свою очередь РИА Новости начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко.
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ОбществоВалентина МатвиенкоАндрей КлишасСовет Федерации РФ
 
 
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