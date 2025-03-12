В Совфеде объяснили слова Матвиенко об абитуриентах из регионов
Клишас: Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка проходит мимо баннера "приемная комиссия" на фасаде РГГУ в Москве
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов при поступлении в столичные вузы, заявил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
Матвиенко ранее предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы – полученный диплом не гарантирует выпускникам успех в жизни.
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"Давайте не будем создавать сенсации там, где их нет. На совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективна действующая система приема в вузы", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Матвиенко "не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы".
Спикер Совета Федерации обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов, пояснил в свою очередь РИА Новости начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко.
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