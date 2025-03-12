https://ria.ru/20250312/lavrov-2004466524.html

Лавров прокомментировал ситуацию в Сирии

Лавров прокомментировал ситуацию в Сирии - РИА Новости, 12.03.2025

Лавров прокомментировал ситуацию в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что надеется на создание правительства национального единства в Сирии, где пока что опасно. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:58:00+03:00

2025-03-12T09:58:00+03:00

2025-03-12T09:58:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что надеется на создание правительства национального единства в Сирии, где пока что опасно. "Победители и народное единство — это разные вещи. Я надеюсь, что в Сирии будет создано правительство национального единства, хотя пока там опасно", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Постпред РФ при ООН Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза Всемирной организации едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250311/siriya-2004298185.html

https://ria.ru/20250311/peskov-2004298982.html

https://ria.ru/20250312/turtsiya-2004447582.html

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в мире, сирия, россия, латакия (город), сергей лавров, василий небензя, ахмед аш-шараа, оон