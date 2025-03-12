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Лавров прокомментировал ситуацию в Сирии - РИА Новости, 12.03.2025
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09:58 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/lavrov-2004466524.html
Лавров прокомментировал ситуацию в Сирии
Лавров прокомментировал ситуацию в Сирии - РИА Новости, 12.03.2025
Лавров прокомментировал ситуацию в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что надеется на создание правительства национального единства в Сирии, где пока что опасно. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:58:00+03:00
2025-03-12T09:58:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что надеется на создание правительства национального единства в Сирии, где пока что опасно. "Победители и народное единство — это разные вещи. Я надеюсь, что в Сирии будет создано правительство национального единства, хотя пока там опасно", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Постпред РФ при ООН Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза Всемирной организации едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250311/siriya-2004298185.html
https://ria.ru/20250311/peskov-2004298982.html
https://ria.ru/20250312/turtsiya-2004447582.html
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в мире, сирия, россия, латакия (город), сергей лавров, василий небензя, ахмед аш-шараа, оон
В мире, Сирия, Россия, Латакия (город), Сергей Лавров, Василий Небензя, Ахмед аш-Шараа, ООН
Лавров прокомментировал ситуацию в Сирии

Лавров выразил надежду на создание правительства национального единства в Сирии

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что надеется на создание правительства национального единства в Сирии, где пока что опасно.
"Победители и народное единство — это разные вещи. Я надеюсь, что в Сирии будет создано правительство национального единства, хотя пока там опасно", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Россия хочет видеть Сирию единой и дружественной, заявил Песков
11 марта, 13:08
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.
Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Россия обсуждает ситуацию в Сирии с другими странами, заявил Песков
11 марта, 13:10
Постпред РФ при ООН Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза Всемирной организации едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Турции назвали Израиль и США бенефициарами заговора в Сирии
Вчера, 07:13
 
В миреСирияРоссияЛатакия (город)Сергей ЛавровВасилий НебензяАхмед аш-ШарааООН
 
 
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