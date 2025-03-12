https://ria.ru/20250312/kosachev-2004445155.html

Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, заявил Косачев

Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, заявил Косачев - РИА Новости, 12.03.2025

Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, заявил Косачев

Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, а не Вашингтона, настоящие соглашения пишутся на фронте, и США должны это понимать, заявил вице-спикер РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T05:58:00+03:00

2025-03-12T05:58:00+03:00

2025-03-12T05:59:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, а не Вашингтона, настоящие соглашения пишутся на фронте, и США должны это понимать, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. "Результаты американо-украинских переговоров в Джидде свидетельствуют только об одном: сюжет "хвост виляет собакой" в исполнении Зеленского с (президентом США Дональдом) Трампом, в отличие от (экс-президента США Джо) Байдена, совершенно точно не проходит", - написал Косачев в своем Telegram-канале. По его мнению, условия на переговорах - американские, а не украинские, а украинцы соглашаются с тем, что им говорят. "Зеленский в глухой обороне. Или, по выражению представителя госдепа, "Трамп поставил Зеленского на место". Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) - на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне", - добавил Косачев. Сенатор однако подчеркнул, что важно не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями и дать им возможность продвигаться.

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002885972.html

https://ria.ru/20250302/politika-2002631125.html

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сша, украина, москва, константин косачев, владимир зеленский, совет федерации рф