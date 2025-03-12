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Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, заявил Косачев - РИА Новости, 12.03.2025
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05:58 12.03.2025 (обновлено: 05:59 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/kosachev-2004445155.html
Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, заявил Косачев
Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, заявил Косачев - РИА Новости, 12.03.2025
Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, заявил Косачев
Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, а не Вашингтона, настоящие соглашения пишутся на фронте, и США должны это понимать, заявил вице-спикер РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T05:58:00+03:00
2025-03-12T05:59:00+03:00
сша
украина
москва
константин косачев
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, а не Вашингтона, настоящие соглашения пишутся на фронте, и США должны это понимать, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. "Результаты американо-украинских переговоров в Джидде свидетельствуют только об одном: сюжет "хвост виляет собакой" в исполнении Зеленского с (президентом США Дональдом) Трампом, в отличие от (экс-президента США Джо) Байдена, совершенно точно не проходит", - написал Косачев в своем Telegram-канале. По его мнению, условия на переговорах - американские, а не украинские, а украинцы соглашаются с тем, что им говорят. "Зеленский в глухой обороне. Или, по выражению представителя госдепа, "Трамп поставил Зеленского на место". Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) - на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне", - добавил Косачев. Сенатор однако подчеркнул, что важно не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями и дать им возможность продвигаться.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002885972.html
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сша, украина, москва, константин косачев, владимир зеленский, совет федерации рф
США, Украина, Москва, Константин Косачев, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ
Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, заявил Косачев

Сенатор Косачев: любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, а не Вашингтона, настоящие соглашения пишутся на фронте, и США должны это понимать, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Зеленский ищет любые возможности вновь понравиться Трампу, заявил Косачев
4 марта, 06:57
"Результаты американо-украинских переговоров в Джидде свидетельствуют только об одном: сюжет "хвост виляет собакой" в исполнении Зеленского с (президентом США Дональдом) Трампом, в отличие от (экс-президента США Джо) Байдена, совершенно точно не проходит", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
По его мнению, условия на переговорах - американские, а не украинские, а украинцы соглашаются с тем, что им говорят.
"Зеленский в глухой обороне. Или, по выражению представителя госдепа, "Трамп поставил Зеленского на место". Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) - на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне", - добавил Косачев.
Сенатор однако подчеркнул, что важно не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями и дать им возможность продвигаться.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Украине стоит надеяться на развитие отношений России и США, заявил Косачев
2 марта, 23:02
 
СШАУкраинаМоскваКонстантин КосачевВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФ
 
 
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