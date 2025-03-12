https://ria.ru/20250312/kiselev-2004585651.html
Киселев поздравил Санкт-Петербургский горный университет
Киселев поздравил Санкт-Петербургский горный университет - РИА Новости, 12.03.2025
Киселев поздравил Санкт-Петербургский горный университет
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II с... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:45:00+03:00
2025-03-12T17:45:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II с четвертым местом в международном рейтинге агентства QS (QS World University Ranking by Subject 2025). Ранее в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что университет вошел в пятерку лучших вузов мира по основному профилю подготовки "Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность", заняв четвертое место, а в рейтинге по направлению "Инженерное дело - Нефтегазовый инжиниринг" – в топ-100. "Высокий рейтинг горного университета связан и с работой вуза по реализации пилотного проекта в области модернизации образования, инициированного указом президента РФ Владимира Путина. Он (рейтинг – ред.) представляет собой редкую объективную оценку на Западе качества образования современной России", - отметил Киселев в поздравлении. Всего в этом рейтинге участвовало более 5,2 тысячи вузов из почти 150 стран. В рейтинг вошло 43 российских университета, включая МГУ, МИСиС и ряд других.
https://ria.ru/20250312/kiselev-2004459628.html
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россия, дмитрий киселев, екатерина ii, владимир путин, qs, санкт-петербург
Россия, Дмитрий Киселев, Екатерина II, Владимир Путин, QS, Санкт-Петербург
Киселев поздравил Санкт-Петербургский горный университет
Киселев поздравил Горный институт в Петербурге с 4-м местом в рейтинге QS-2025