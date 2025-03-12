https://ria.ru/20250312/kiselev-2004459628.html
Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием
Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием - РИА Новости, 12.03.2025
Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием и заявил, что открыть... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:23:00+03:00
2025-03-12T09:23:00+03:00
2025-03-12T14:04:00+03:00
общество
россия
белоруссия
казахстан
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004460410_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33550cec0804e769bb20127b8fe49ab5.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием и заявил, что открыть представительство медиагруппы на полуострове десять лет назад было верным шагом. "Дорогие друзья, коллеги, вот уже десять лет как мы работаем в Крыму. Медиагруппа "Россия сегодня" стала первым государственным СМИ нашей страны, которая открыла на полуострове после воссоединения масштабное представительство: радиостанцию, пресс-центр, информационный сайт и работу в социальных сетях. Принимая это решение, мы исходили из того, что Крым наш, это всерьез и надолго, но угроз впереди, в том числе информационных, будет много, а мы в деле", — сказал Киселев в видеообращении. Он подчеркнул, что крымский коллектив при поддержке всей большой команды медиагруппы демонстрирует профессионализм, преданность делу и родной стране. "История подтверждает верность того шага. Сегодня наша аудитория как у радио, так и у сайта, в социальных сетях многомиллионная. Это не только Крым, но и вся Россия, а еще Белоруссия, Казахстан, Германия и, конечно, Соединенные Штаты", — отметил Киселев. Журналист выразил глубокую признательность каждому, "кто причастен к написанию современной летописи Крыма"."Эта работа, тем более в военное время, требует профессиональной стойкости, таланта, человеческой мужественности и душевного благородства. Наша благодарность безмерна. Поздравляю с первым десятилетием, так держать, победа будет за нами", — добавил он. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" в поздравлении также поблагодарил руководство Крыма за неизменную поддержку.
https://ria.ru/20250305/mizulina-2003243316.html
https://ria.ru/20250310/putin-2004164380.html
россия
белоруссия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004460410_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a52c5e05c49e411666803d578c636ad2.jpg
Поздравление РИА Новости Крым с десятилетием от гендиректора медиагруппы "Россия сегодня"
Глубокая признательность каждому, кто причастен к написанию современной летописи Крыма. Эта работа, тем более в военное время, требует профессиональной стойкости, таланта, человеческой мужественности и душевного благородства
Медиагруппа "Россия сегодня" стала первым государственным СМИ, открывшим свое масштабное представительство в Крыму после его воссоединения с Россией.
2025-03-12T09:23
true
PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, белоруссия, казахстан, дмитрий киселев
Общество, Россия, Белоруссия, Казахстан, Дмитрий Киселев
Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием
Киселев назвал открытие представительства РИА Новости в Крыму верным шагом