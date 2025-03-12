https://ria.ru/20250312/kiselev-2004459628.html

Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием

Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием - РИА Новости, 12.03.2025

Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием и заявил, что открыть... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:23:00+03:00

2025-03-12T09:23:00+03:00

2025-03-12T14:04:00+03:00

общество

россия

белоруссия

казахстан

дмитрий киселев

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием и заявил, что открыть представительство медиагруппы на полуострове десять лет назад было верным шагом. "Дорогие друзья, коллеги, вот уже десять лет как мы работаем в Крыму. Медиагруппа "Россия сегодня" стала первым государственным СМИ нашей страны, которая открыла на полуострове после воссоединения масштабное представительство: радиостанцию, пресс-центр, информационный сайт и работу в социальных сетях. Принимая это решение, мы исходили из того, что Крым наш, это всерьез и надолго, но угроз впереди, в том числе информационных, будет много, а мы в деле", — сказал Киселев в видеообращении. Он подчеркнул, что крымский коллектив при поддержке всей большой команды медиагруппы демонстрирует профессионализм, преданность делу и родной стране. "История подтверждает верность того шага. Сегодня наша аудитория как у радио, так и у сайта, в социальных сетях многомиллионная. Это не только Крым, но и вся Россия, а еще Белоруссия, Казахстан, Германия и, конечно, Соединенные Штаты", — отметил Киселев. Журналист выразил глубокую признательность каждому, "кто причастен к написанию современной летописи Крыма"."Эта работа, тем более в военное время, требует профессиональной стойкости, таланта, человеческой мужественности и душевного благородства. Наша благодарность безмерна. Поздравляю с первым десятилетием, так держать, победа будет за нами", — добавил он. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" в поздравлении также поблагодарил руководство Крыма за неизменную поддержку.

https://ria.ru/20250305/mizulina-2003243316.html

https://ria.ru/20250310/putin-2004164380.html

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белоруссия

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Поздравление РИА Новости Крым с десятилетием от гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Глубокая признательность каждому, кто причастен к написанию современной летописи Крыма. Эта работа, тем более в военное время, требует профессиональной стойкости, таланта, человеческой мужественности и душевного благородства Медиагруппа "Россия сегодня" стала первым государственным СМИ, открывшим свое масштабное представительство в Крыму после его воссоединения с Россией. 2025-03-12T09:23 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, белоруссия, казахстан, дмитрий киселев