Рейтинг@Mail.ru
Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 12.03.2025 (обновлено: 14:04 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/kiselev-2004459628.html
Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием
Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием - РИА Новости, 12.03.2025
Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием и заявил, что открыть... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:23:00+03:00
2025-03-12T14:04:00+03:00
общество
россия
белоруссия
казахстан
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004460410_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33550cec0804e769bb20127b8fe49ab5.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием и заявил, что открыть представительство медиагруппы на полуострове десять лет назад было верным шагом. "Дорогие друзья, коллеги, вот уже десять лет как мы работаем в Крыму. Медиагруппа "Россия сегодня" стала первым государственным СМИ нашей страны, которая открыла на полуострове после воссоединения масштабное представительство: радиостанцию, пресс-центр, информационный сайт и работу в социальных сетях. Принимая это решение, мы исходили из того, что Крым наш, это всерьез и надолго, но угроз впереди, в том числе информационных, будет много, а мы в деле", — сказал Киселев в видеообращении. Он подчеркнул, что крымский коллектив при поддержке всей большой команды медиагруппы демонстрирует профессионализм, преданность делу и родной стране. "История подтверждает верность того шага. Сегодня наша аудитория как у радио, так и у сайта, в социальных сетях многомиллионная. Это не только Крым, но и вся Россия, а еще Белоруссия, Казахстан, Германия и, конечно, Соединенные Штаты", — отметил Киселев. Журналист выразил глубокую признательность каждому, "кто причастен к написанию современной летописи Крыма"."Эта работа, тем более в военное время, требует профессиональной стойкости, таланта, человеческой мужественности и душевного благородства. Наша благодарность безмерна. Поздравляю с первым десятилетием, так держать, победа будет за нами", — добавил он. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" в поздравлении также поблагодарил руководство Крыма за неизменную поддержку.
https://ria.ru/20250305/mizulina-2003243316.html
https://ria.ru/20250310/putin-2004164380.html
россия
белоруссия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поздравление РИА Новости Крым с десятилетием от гендиректора медиагруппы "Россия сегодня"
Глубокая признательность каждому, кто причастен к написанию современной летописи Крыма. Эта работа, тем более в военное время, требует профессиональной стойкости, таланта, человеческой мужественности и душевного благородства Медиагруппа "Россия сегодня" стала первым государственным СМИ, открывшим свое масштабное представительство в Крыму после его воссоединения с Россией.
2025-03-12T09:23
true
PT1M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004460410_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a52c5e05c49e411666803d578c636ad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, белоруссия, казахстан, дмитрий киселев
Общество, Россия, Белоруссия, Казахстан, Дмитрий Киселев
Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием

Киселев назвал открытие представительства РИА Новости в Крыму верным шагом

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием и заявил, что открыть представительство медиагруппы на полуострове десять лет назад было верным шагом.
"Дорогие друзья, коллеги, вот уже десять лет как мы работаем в Крыму. Медиагруппа "Россия сегодня" стала первым государственным СМИ нашей страны, которая открыла на полуострове после воссоединения масштабное представительство: радиостанцию, пресс-центр, информационный сайт и работу в социальных сетях. Принимая это решение, мы исходили из того, что Крым наш, это всерьез и надолго, но угроз впереди, в том числе информационных, будет много, а мы в деле", — сказал Киселев в видеообращении.
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Мизулина назвала РИА Новости источником проверенной информации
5 марта, 16:41
Он подчеркнул, что крымский коллектив при поддержке всей большой команды медиагруппы демонстрирует профессионализм, преданность делу и родной стране.
"История подтверждает верность того шага. Сегодня наша аудитория как у радио, так и у сайта, в социальных сетях многомиллионная. Это не только Крым, но и вся Россия, а еще Белоруссия, Казахстан, Германия и, конечно, Соединенные Штаты", — отметил Киселев.
Журналист выразил глубокую признательность каждому, "кто причастен к написанию современной летописи Крыма".
«
"Эта работа, тем более в военное время, требует профессиональной стойкости, таланта, человеческой мужественности и душевного благородства. Наша благодарность безмерна. Поздравляю с первым десятилетием, так держать, победа будет за нами", — добавил он.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" в поздравлении также поблагодарил руководство Крыма за неизменную поддержку.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов "России сегодня"
10 марта, 18:37
 
ОбществоРоссияБелоруссияКазахстанДмитрий Киселев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала