Кусают руку хозяина: как Киев действует против интересов США
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Киевский режим, несмотря на сильную зависимость от Вашингтона в сферах финансов и вооружений, регулярно допускает действия, направленные против интересов США, РИА Новости посчитало самые резонансные антиамериканские выходки режима Владимира Зеленского за последние несколько лет.
Кибератака на Маска
Американский предприниматель Илон Маск в понедельник заявил о наличии украинских IP-адресов, причастных к крупной кибератаке на социальную сеть Х. По его словам, Х "атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов". Он допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна.
Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи соцсети X из ряда стран дважды сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Они фиксировали сбои в работе мобильного приложения и сайта и проблемы соединения с сервером.
Дискредитация Вэнса и Маска
Украинский проект Molfar, получавший, по данным портала Grayzone, финансирование USAID, занимался дискредитацией вице-президента США Джей Ди Вэнса, предпринимателя Илона Маска, членов конгресса и американских журналистов, в частности, Такера Карлсона, известного экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, главреда Grayzone Макса Блюменталь.
На сайте проекта их называют "иностранными пропагандистами" и призывают сместить с занимаемых должностей.
Дочь Вэнса
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресенье, 9 марта, рассказал о том, что проукраинские активисты напугали его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки.
Группа протестующих следовала за ними и выкрикивала лозунги, отчего девочка становилась все более тревожной и испуганной. По словам Вэнса, он согласился поговорить с протестующими "в обмен" на то, чтобы они оставили его дочь в покое.
Удар по КТК
В феврале украинские беспилотники атаковали объект Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются, в том числе, компании из США.
15% акций КТК консорциума принадлежит структурам Chevron (крупнейшей энергетической компании США), ещё 7,5% находятся у "дочки" американской корпорации Mobil.
Как заявил тогда заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, удар по КТК - это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу. По словам Медведева, "хозяину агрессивной твари" стоит проверить, не страдает ли животное бешенством, а затем либо лечиться самому, либо "усыпить больное животное".
Зеленский в Пенсильвании
В разгар американской предвыборной кампании 2024 года Зеленский неожиданно приехал на завод боеприпасов в штате Пенсильвания, это вызвало возмущение республиканцев. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал поездку вмешательством в президентские выборы и потребовал от Зеленского уволить посла Украины в Штатах за ее организацию.
Также группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив об использовании средств налогоплательщиков на предвыборное мероприятие в поддержку демократов.
Американцы в "Миротворце"
В список скандально известного украинского ресурса "Миротворец", ряд фигурантов которого были убиты, а другим поступали угрозы, были внесены американцы: Илон Маск, Такер Карлсон, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, нынешний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и глава американской национальной разведки Тулси Габбард.
Кроме того, украинская медиакомпания публиковала список людей и организаций, выступающих против помощи США Киеву, включив в него даже Дональда Трампа и ряд влиятельных конгрессменов.
Как заявил тогда директор института Рона Пола Дэниел Макадамс, Киев, получая деньги американских налогоплательщиков, использует их для составления "списков убийств и ненависти", куда украинские власти включают "патриотично настроенных американцев".
Убийство Гонсало Лиры
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти замучили до смерти в тюрьме журналиста и блогера, гражданина США Гонсало Лиру.
Госдепартамент подтвердил достоверность данных о смерти Лиры в заключении на Украине, но чиновники администрации Байдена не выдвигали никаких требований или обвинений. Позднее Маск обвинил Зеленского в смерти журналиста.
Импичмент Трампу
Режим Зеленского часто приносит Трампу проблемы, даже не выдвигая антиамериканских инициатив. Во время прошлого президентского срока Трампа в 2019 году в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора президента с Владимиром Зеленским. По данным неназванного сотрудника разведки, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование против своего политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена - на фоне заморозки почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине.
Демократы тогда заявили, что таким образом президент нарушил конституцию и поставил под угрозу национальную безопасность США. Это стало поводом для запуска процедуры импичмента.
Позднее стенограмма телефонного разговора была обнародована Белым домом, а в 2020 году сенаторы в рамках слушаний по импичменту признали Трампа невиновным.
Покушение на Трампа
Не обошлось без украинского следа и в покушении на Трампа во время предвыборной кампании в 2024 году. Подозреваемый Райан Уэсли Раут был ярым сторонником Украины. Он описывал в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" свои попытки присоединиться к ВСУ, которые не увенчались успехом ввиду того, что в свои 56 лет он не имел опыта военной службы.