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Кусают руку хозяина: как Киев действует против интересов США - РИА Новости, 12.03.2025
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05:47 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/kiev-2004444316.html
Кусают руку хозяина: как Киев действует против интересов США
Кусают руку хозяина: как Киев действует против интересов США - РИА Новости, 12.03.2025
Кусают руку хозяина: как Киев действует против интересов США
Киевский режим, несмотря на сильную зависимость от Вашингтона в сферах финансов и вооружений, регулярно допускает действия, направленные против интересов США,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T05:47:00+03:00
2025-03-12T05:47:00+03:00
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
илон маск
агентство по международному развитию сша
колумбийский университет
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Киевский режим, несмотря на сильную зависимость от Вашингтона в сферах финансов и вооружений, регулярно допускает действия, направленные против интересов США, РИА Новости посчитало самые резонансные антиамериканские выходки режима Владимира Зеленского за последние несколько лет. Кибератака на МаскаАмериканский предприниматель Илон Маск в понедельник заявил о наличии украинских IP-адресов, причастных к крупной кибератаке на социальную сеть Х. По его словам, Х "атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов". Он допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна. Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи соцсети X из ряда стран дважды сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Они фиксировали сбои в работе мобильного приложения и сайта и проблемы соединения с сервером. Дискредитация Вэнса и МаскаУкраинский проект Molfar, получавший, по данным портала Grayzone, финансирование USAID, занимался дискредитацией вице-президента США Джей Ди Вэнса, предпринимателя Илона Маска, членов конгресса и американских журналистов, в частности, Такера Карлсона, известного экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, главреда Grayzone Макса Блюменталь. На сайте проекта их называют "иностранными пропагандистами" и призывают сместить с занимаемых должностей. Дочь ВэнсаВице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресенье, 9 марта, рассказал о том, что проукраинские активисты напугали его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки. Группа протестующих следовала за ними и выкрикивала лозунги, отчего девочка становилась все более тревожной и испуганной. По словам Вэнса, он согласился поговорить с протестующими "в обмен" на то, чтобы они оставили его дочь в покое. Удар по КТКВ феврале украинские беспилотники атаковали объект Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются, в том числе, компании из США. 15% акций КТК консорциума принадлежит структурам Chevron (крупнейшей энергетической компании США), ещё 7,5% находятся у "дочки" американской корпорации Mobil. Как заявил тогда заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, удар по КТК - это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу. По словам Медведева, "хозяину агрессивной твари" стоит проверить, не страдает ли животное бешенством, а затем либо лечиться самому, либо "усыпить больное животное". Зеленский в ПенсильванииВ разгар американской предвыборной кампании 2024 года Зеленский неожиданно приехал на завод боеприпасов в штате Пенсильвания, это вызвало возмущение республиканцев. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал поездку вмешательством в президентские выборы и потребовал от Зеленского уволить посла Украины в Штатах за ее организацию. Также группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив об использовании средств налогоплательщиков на предвыборное мероприятие в поддержку демократов. Американцы в "Миротворце"В список скандально известного украинского ресурса "Миротворец", ряд фигурантов которого были убиты, а другим поступали угрозы, были внесены американцы: Илон Маск, Такер Карлсон, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, нынешний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и глава американской национальной разведки Тулси Габбард. Кроме того, украинская медиакомпания публиковала список людей и организаций, выступающих против помощи США Киеву, включив в него даже Дональда Трампа и ряд влиятельных конгрессменов. Как заявил тогда директор института Рона Пола Дэниел Макадамс, Киев, получая деньги американских налогоплательщиков, использует их для составления "списков убийств и ненависти", куда украинские власти включают "патриотично настроенных американцев". Убийство Гонсало ЛирыВ июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти замучили до смерти в тюрьме журналиста и блогера, гражданина США Гонсало Лиру. Госдепартамент подтвердил достоверность данных о смерти Лиры в заключении на Украине, но чиновники администрации Байдена не выдвигали никаких требований или обвинений. Позднее Маск обвинил Зеленского в смерти журналиста. Импичмент ТрампуРежим Зеленского часто приносит Трампу проблемы, даже не выдвигая антиамериканских инициатив. Во время прошлого президентского срока Трампа в 2019 году в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора президента с Владимиром Зеленским. По данным неназванного сотрудника разведки, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование против своего политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена - на фоне заморозки почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине. Демократы тогда заявили, что таким образом президент нарушил конституцию и поставил под угрозу национальную безопасность США. Это стало поводом для запуска процедуры импичмента. Позднее стенограмма телефонного разговора была обнародована Белым домом, а в 2020 году сенаторы в рамках слушаний по импичменту признали Трампа невиновным. Покушение на ТрампаНе обошлось без украинского следа и в покушении на Трампа во время предвыборной кампании в 2024 году. Подозреваемый Райан Уэсли Раут был ярым сторонником Украины. Он описывал в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" свои попытки присоединиться к ВСУ, которые не увенчались успехом ввиду того, что в свои 56 лет он не имел опыта военной службы.
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004443636.html
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сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, илон маск, агентство по международному развитию сша, колумбийский университет, chevron
США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, Колумбийский университет, Chevron

Кусают руку хозяина: как Киев действует против интересов США

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Киевский режим, несмотря на сильную зависимость от Вашингтона в сферах финансов и вооружений, регулярно допускает действия, направленные против интересов США, РИА Новости посчитало самые резонансные антиамериканские выходки режима Владимира Зеленского за последние несколько лет.

Кибератака на Маска

Американский предприниматель Илон Маск в понедельник заявил о наличии украинских IP-адресов, причастных к крупной кибератаке на социальную сеть Х. По его словам, Х "атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов". Он допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
СМИ: соратники Зеленского запаниковали после попытки атаковать Москву
05:26
Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи соцсети X из ряда стран дважды сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Они фиксировали сбои в работе мобильного приложения и сайта и проблемы соединения с сервером.

Дискредитация Вэнса и Маска

Украинский проект Molfar, получавший, по данным портала Grayzone, финансирование USAID, занимался дискредитацией вице-президента США Джей Ди Вэнса, предпринимателя Илона Маска, членов конгресса и американских журналистов, в частности, Такера Карлсона, известного экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, главреда Grayzone Макса Блюменталь.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Трамп поставил Зеленского на место, заявили в Белом доме
05:14
На сайте проекта их называют "иностранными пропагандистами" и призывают сместить с занимаемых должностей.

Дочь Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресенье, 9 марта, рассказал о том, что проукраинские активисты напугали его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
США и Украина не обсуждали отставку Зеленского, сообщили СМИ
03:23
Группа протестующих следовала за ними и выкрикивала лозунги, отчего девочка становилась все более тревожной и испуганной. По словам Вэнса, он согласился поговорить с протестующими "в обмен" на то, чтобы они оставили его дочь в покое.

Удар по КТК

В феврале украинские беспилотники атаковали объект Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются, в том числе, компании из США.
15% акций КТК консорциума принадлежит структурам Chevron (крупнейшей энергетической компании США), ещё 7,5% находятся у "дочки" американской корпорации Mobil.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Зеленский поблагодарил Трампа после встречи делегаций Украины и США
Вчера, 23:18
Как заявил тогда заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, удар по КТК - это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу. По словам Медведева, "хозяину агрессивной твари" стоит проверить, не страдает ли животное бешенством, а затем либо лечиться самому, либо "усыпить больное животное".

Зеленский в Пенсильвании

В разгар американской предвыборной кампании 2024 года Зеленский неожиданно приехал на завод боеприпасов в штате Пенсильвания, это вызвало возмущение республиканцев. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал поездку вмешательством в президентские выборы и потребовал от Зеленского уволить посла Украины в Штатах за ее организацию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
"Обнаглевший прокси". На Украине раскрыли, что США сделают с Зеленским
Вчера, 16:49
Также группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив об использовании средств налогоплательщиков на предвыборное мероприятие в поддержку демократов.

Американцы в "Миротворце"

В список скандально известного украинского ресурса "Миротворец", ряд фигурантов которого были убиты, а другим поступали угрозы, были внесены американцы: Илон Маск, Такер Карлсон, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, нынешний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и глава американской национальной разведки Тулси Габбард.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Лавров рассказал, какую гарантию мира хочет Зеленский от США
Вчера, 16:46
Кроме того, украинская медиакомпания публиковала список людей и организаций, выступающих против помощи США Киеву, включив в него даже Дональда Трампа и ряд влиятельных конгрессменов.
Как заявил тогда директор института Рона Пола Дэниел Макадамс, Киев, получая деньги американских налогоплательщиков, использует их для составления "списков убийств и ненависти", куда украинские власти включают "патриотично настроенных американцев".

Убийство Гонсало Лиры

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти замучили до смерти в тюрьме журналиста и блогера, гражданина США Гонсало Лиру.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
СМИ: окружение Трампа недолюбливает Зеленского из-за Байдена
Вчера, 16:20
Госдепартамент подтвердил достоверность данных о смерти Лиры в заключении на Украине, но чиновники администрации Байдена не выдвигали никаких требований или обвинений. Позднее Маск обвинил Зеленского в смерти журналиста.

Импичмент Трампу

Режим Зеленского часто приносит Трампу проблемы, даже не выдвигая антиамериканских инициатив. Во время прошлого президентского срока Трампа в 2019 году в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора президента с Владимиром Зеленским. По данным неназванного сотрудника разведки, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование против своего политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена - на фоне заморозки почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Зеленскому не будет отведено никакой роли после урегулирования, заявил Херш
Вчера, 02:05
Демократы тогда заявили, что таким образом президент нарушил конституцию и поставил под угрозу национальную безопасность США. Это стало поводом для запуска процедуры импичмента.
Позднее стенограмма телефонного разговора была обнародована Белым домом, а в 2020 году сенаторы в рамках слушаний по импичменту признали Трампа невиновным.

Покушение на Трампа

Не обошлось без украинского следа и в покушении на Трампа во время предвыборной кампании в 2024 году. Подозреваемый Райан Уэсли Раут был ярым сторонником Украины. Он описывал в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" свои попытки присоединиться к ВСУ, которые не увенчались успехом ввиду того, что в свои 56 лет он не имел опыта военной службы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня
Вчера, 23:16
 
СШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийИлон МаскАгентство по международному развитию СШАКолумбийский университетChevron
 
 
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