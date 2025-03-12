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Хуситы заявили о готовности возобновить атаки на суда Израиля - РИА Новости, 12.03.2025
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00:14 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/khusity-2004430715.html
Хуситы заявили о готовности возобновить атаки на суда Израиля
Хуситы заявили о готовности возобновить атаки на суда Израиля - РИА Новости, 12.03.2025
Хуситы заявили о готовности возобновить атаки на суда Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" объявило во вторник поздно ночью, что готово возобновить атаки на связанные с... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T00:14:00+03:00
2025-03-12T00:14:00+03:00
в мире
израиль
аравийское море
йемен
ансар алла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" объявило во вторник поздно ночью, что готово возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном, Аравийском морях и Баб-эль-Мандебском проливе после отказа Израиля возобновить поставки гуманитарной помощи в палестинский сектор Газа. "Мы подтверждаем возобновление запрета для всех израильских судов на пересечение Красного, Аравийского морей, Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива. Запрет вступает в силу с момента его оглашения", - заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире йеменского телеканала "Аль-Масира". По его словам, любое израильское судно, которое попытается проплыть в обозначенных местах, подвергается атаке. "Нападения продолжатся до открытия контрольно-пропускных пунктов в сектор Газа, возобновления поставок гуманитарной помощи, необходимого продовольствия и медикаментов", - добавил Сариа. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси 7 марта заявил, что они дают Израилю четыре дня для возобновления поставок гумпомощи в сектор Газа, которые были прекращены 2 марта, чтобы оказать давление на движение ХАМАС для освобождения оставшихся заложников.
https://ria.ru/20250306/ssha-2003498278.html
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в мире, израиль, аравийское море, йемен, ансар алла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Аравийское море, Йемен, Ансар Алла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы заявили о готовности возобновить атаки на суда Израиля

Хуситы готовы возобновить атаки на суда, связанные с Израилем, в трех морях

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" объявило во вторник поздно ночью, что готово возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном, Аравийском морях и Баб-эль-Мандебском проливе после отказа Израиля возобновить поставки гуманитарной помощи в палестинский сектор Газа.
"Мы подтверждаем возобновление запрета для всех израильских судов на пересечение Красного, Аравийского морей, Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива. Запрет вступает в силу с момента его оглашения", - заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире йеменского телеканала "Аль-Масира".
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По его словам, любое израильское судно, которое попытается проплыть в обозначенных местах, подвергается атаке. "Нападения продолжатся до открытия контрольно-пропускных пунктов в сектор Газа, возобновления поставок гуманитарной помощи, необходимого продовольствия и медикаментов", - добавил Сариа.
Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси 7 марта заявил, что они дают Израилю четыре дня для возобновления поставок гумпомощи в сектор Газа, которые были прекращены 2 марта, чтобы оказать давление на движение ХАМАС для освобождения оставшихся заложников.
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В миреИзраильАравийское мореЙеменАнсар АллаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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