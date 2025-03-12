https://ria.ru/20250312/khusity-2004430715.html

Хуситы заявили о готовности возобновить атаки на суда Израиля

Хуситы заявили о готовности возобновить атаки на суда Израиля - РИА Новости, 12.03.2025

Хуситы заявили о готовности возобновить атаки на суда Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" объявило во вторник поздно ночью, что готово возобновить атаки на связанные с... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T00:14:00+03:00

2025-03-12T00:14:00+03:00

2025-03-12T00:14:00+03:00

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израиль

аравийское море

йемен

ансар алла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" объявило во вторник поздно ночью, что готово возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном, Аравийском морях и Баб-эль-Мандебском проливе после отказа Израиля возобновить поставки гуманитарной помощи в палестинский сектор Газа. "Мы подтверждаем возобновление запрета для всех израильских судов на пересечение Красного, Аравийского морей, Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива. Запрет вступает в силу с момента его оглашения", - заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире йеменского телеканала "Аль-Масира". По его словам, любое израильское судно, которое попытается проплыть в обозначенных местах, подвергается атаке. "Нападения продолжатся до открытия контрольно-пропускных пунктов в сектор Газа, возобновления поставок гуманитарной помощи, необходимого продовольствия и медикаментов", - добавил Сариа. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси 7 марта заявил, что они дают Израилю четыре дня для возобновления поставок гумпомощи в сектор Газа, которые были прекращены 2 марта, чтобы оказать давление на движение ХАМАС для освобождения оставшихся заложников.

https://ria.ru/20250306/ssha-2003498278.html

https://ria.ru/20250117/avianosets-1994238058.html

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в мире, израиль, аравийское море, йемен, ансар алла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году