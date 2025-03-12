https://ria.ru/20250312/kgm-2004527999.html
В России начались продажи южнокорейских KGM
В России начались продажи южнокорейских KGM - РИА Новости, 12.03.2025
В России начались продажи южнокорейских KGM
Южнокорейский автопроизводитель KGM (бывший SsangYong) начал продажи автомобилей в России под своим брендом, на данный момент на рынке представлено четыре... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:15:00+03:00
2025-03-12T14:15:00+03:00
2025-03-12T17:02:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Южнокорейский автопроизводитель KGM (бывший SsangYong) начал продажи автомобилей в России под своим брендом, на данный момент на рынке представлено четыре модели, самая недорогая - от 3,59 миллиона рублей, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор KGM в России АО "РЭКС Моторс". "Продажи стартуют сегодня. На российском рынке представлен модельный ряд из четырех моделей: кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton... На момент старта продаж дилерская сеть насчитывает 23 партнера в разных крупных городах РФ", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что цена самой дешевой модели Tivoli начинается от 3,59 миллиона рублей, а самой дорогостоящей - Rexton - от 6,79 миллиона рублей. На модели Korando и Torres стартовая цена составляет 4 и 4,8 миллиона рублей соответственно. Дилерские центры расположены в 18 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Сургуте и Новосибирске. Автопроизводитель возвращается в Россию спустя 10 лет. "Официальные поставки автомобилей бренда SsangYong в Россию не осуществлялись с 2015 года", - отметили в пресс-службе.Бренд был переименован в KGM в 2023 году - по названию нового владельца, компании KG Mobility.
https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004115156.html
https://ria.ru/20250306/avtovaz-2003355432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, москва, санкт-петербург
Экономика, Авто, Россия, Москва, Санкт-Петербург
В России начались продажи южнокорейских KGM
Южнокорейский автопроизводитель KGM начал продажи машин в РФ под своим брендом
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Южнокорейский автопроизводитель KGM (бывший SsangYong) начал продажи автомобилей в России под своим брендом, на данный момент на рынке представлено четыре модели, самая недорогая - от 3,59 миллиона рублей, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор KGM в России АО "РЭКС Моторс".
«
"Продажи стартуют сегодня. На российском рынке представлен модельный ряд из четырех моделей: кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton... На момент старта продаж дилерская сеть насчитывает 23 партнера в разных крупных городах РФ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что цена самой дешевой модели Tivoli начинается от 3,59 миллиона рублей, а самой дорогостоящей - Rexton - от 6,79 миллиона рублей. На модели Korando и Torres стартовая цена составляет 4 и 4,8 миллиона рублей соответственно.
Автопроизводитель возвращается в Россию спустя 10 лет. "Официальные поставки автомобилей бренда SsangYong в Россию не осуществлялись с 2015 года", - отметили в пресс-службе.
Бренд был переименован в KGM в 2023 году - по названию нового владельца, компании KG Mobility.