https://ria.ru/20250312/evroparlament-2004498988.html

Европарламент поддержал ответные меры ЕК на пошлины США

Европарламент поддержал ответные меры ЕК на пошлины США - РИА Новости, 12.03.2025

Европарламент поддержал ответные меры ЕК на пошлины США

Европарламент поддержал ответные меры Еврокомиссии на пошлины США, назвал действия Вашингтона "торговым хаосом", говорится в заявлении главы комитета ЕП по... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:32:00+03:00

2025-03-12T12:32:00+03:00

2025-03-12T12:32:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

европарламент

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Европарламент поддержал ответные меры Еврокомиссии на пошлины США, назвал действия Вашингтона "торговым хаосом", говорится в заявлении главы комитета ЕП по международной торговле Бернда Ланге. "Пошлины в принципе плохи, но эти пошлины особенно плохи: они нацелены на торговых партнеров США, они устанавливаются произвольно, без правовых и экономических обоснований… Торговые отношения между ЕС и США были процветающими, здоровыми, сбалансированными, справедливыми и устойчивыми, но мы не питали никаких иллюзий... Мы едины и готовы ответить твердо, справедливо и эффективно. Торговля является исключительной компетенцией Евросоюза, и Европарламент полностью поддерживает Еврокомиссию в ее ответе… Мы по-прежнему считаем, что есть достаточно места для позитивной повестки дня… Выбор за США: между дальнейшим торговым хаосом и расширенными возможностями для бизнеса. Каким бы ни был выбор, ЕС готов", - указывается в документе. Ранее Еврокомиссия объявила об ответных мерах на введение пошлин со стороны США, они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля. Отмечается, что ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, ЕС также вводит дополнительные контрмеры в отношении США, которые коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля. Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.

https://ria.ru/20250312/ssha-2004476590.html

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