Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган назвал членство в ЕС стратегической целью Турции - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/erdogan-2004609909.html
Эрдоган назвал членство в ЕС стратегической целью Турции
Эрдоган назвал членство в ЕС стратегической целью Турции - РИА Новости, 12.03.2025
Эрдоган назвал членство в ЕС стратегической целью Турции
Полноправное членство в ЕС остаётся стратегической целью для Анкары, усиление организации возможно с Турцией, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:47:00+03:00
2025-03-12T19:47:00+03:00
в мире
цены на нефть
турция
анкара (провинция)
польша
реджеп тайип эрдоган
дональд туск
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137546/47/1375464779_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_722bb53037ebbf2e6dfed956c5d19167.jpg
АНКАРА, 12 мар - РИА Новости. Полноправное членство в ЕС остаётся стратегической целью для Анкары, усиление организации возможно с Турцией, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. ЕС на фоне ситуации на Украине пытается справиться с одной из самых серьезных проблем в области безопасности за последнее время, заявил ранее Эрдоган. "Сегодня в рамках председательства Польши в Совете ЕС мы обсудили отношения между Турцией и ЕС, а также текущие, региональные и глобальные вопросы. Мы каждый раз подчеркиваем, что полноправное членство в ЕС является нашей стратегической целью. Мы часто обсуждаем с нашими собеседниками наше желание развивать сотрудничество с ЕС на основе взаимной выгоды и уважения. Если ЕС хочет предотвратить и даже обратить вспять потерю своей мощи и высоты, он может добиться этого только через полноправное членство Турции",- заявил турецкий лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Польши Дональдом Туском. Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, осталось шесть, заявил ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, визовая либерализация пока не достигнута, Анкара продолжает работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
https://ria.ru/20250307/erdogan-2003622599.html
https://ria.ru/20241107/erdogan-1982472964.html
турция
анкара (провинция)
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137546/47/1375464779_64:0:1936:1404_1920x0_80_0_0_e819a4d99bab93b42b76702c70ec1fa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, турция, анкара (провинция), польша, реджеп тайип эрдоган, дональд туск, хакан фидан, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Турция, Анкара (провинция), Польша, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Туск, Хакан Фидан, Евросоюз
Эрдоган назвал членство в ЕС стратегической целью Турции

Эрдоган: полноправное членство в ЕС остается стратегической целью для Турции

© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 12 мар - РИА Новости. Полноправное членство в ЕС остаётся стратегической целью для Анкары, усиление организации возможно с Турцией, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
ЕС на фоне ситуации на Украине пытается справиться с одной из самых серьезных проблем в области безопасности за последнее время, заявил ранее Эрдоган.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Эрдоган рассказал о планах Турции по европейской безопасности
7 марта, 14:00
«
"Сегодня в рамках председательства Польши в Совете ЕС мы обсудили отношения между Турцией и ЕС, а также текущие, региональные и глобальные вопросы. Мы каждый раз подчеркиваем, что полноправное членство в ЕС является нашей стратегической целью. Мы часто обсуждаем с нашими собеседниками наше желание развивать сотрудничество с ЕС на основе взаимной выгоды и уважения. Если ЕС хочет предотвратить и даже обратить вспять потерю своей мощи и высоты, он может добиться этого только через полноправное членство Турции",- заявил турецкий лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Польши Дональдом Туском.
Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, осталось шесть, заявил ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, визовая либерализация пока не достигнута, Анкара продолжает работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Эрдоган высказался о блокировании членства Турции в Евросоюзе
7 ноября 2024, 17:49
 
В миреЦены на нефтьТурцияАнкара (провинция)ПольшаРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТускХакан ФиданЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала