Эрдоган назвал членство в ЕС стратегической целью Турции
Эрдоган: полноправное членство в ЕС остается стратегической целью для Турции
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 мар - РИА Новости. Полноправное членство в ЕС остаётся стратегической целью для Анкары, усиление организации возможно с Турцией, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"Сегодня в рамках председательства Польши в Совете ЕС мы обсудили отношения между Турцией и ЕС, а также текущие, региональные и глобальные вопросы. Мы каждый раз подчеркиваем, что полноправное членство в ЕС является нашей стратегической целью. Мы часто обсуждаем с нашими собеседниками наше желание развивать сотрудничество с ЕС на основе взаимной выгоды и уважения. Если ЕС хочет предотвратить и даже обратить вспять потерю своей мощи и высоты, он может добиться этого только через полноправное членство Турции",- заявил турецкий лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Польши Дональдом Туском.
Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, осталось шесть, заявил ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, визовая либерализация пока не достигнута, Анкара продолжает работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
Эрдоган высказался о блокировании членства Турции в Евросоюзе
7 ноября 2024, 17:49