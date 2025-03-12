https://ria.ru/20250312/erdogan-2004609909.html

Эрдоган назвал членство в ЕС стратегической целью Турции

Эрдоган назвал членство в ЕС стратегической целью Турции - РИА Новости, 12.03.2025

Эрдоган назвал членство в ЕС стратегической целью Турции

Полноправное членство в ЕС остаётся стратегической целью для Анкары, усиление организации возможно с Турцией, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:47:00+03:00

2025-03-12T19:47:00+03:00

2025-03-12T19:47:00+03:00

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АНКАРА, 12 мар - РИА Новости. Полноправное членство в ЕС остаётся стратегической целью для Анкары, усиление организации возможно с Турцией, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. ЕС на фоне ситуации на Украине пытается справиться с одной из самых серьезных проблем в области безопасности за последнее время, заявил ранее Эрдоган. "Сегодня в рамках председательства Польши в Совете ЕС мы обсудили отношения между Турцией и ЕС, а также текущие, региональные и глобальные вопросы. Мы каждый раз подчеркиваем, что полноправное членство в ЕС является нашей стратегической целью. Мы часто обсуждаем с нашими собеседниками наше желание развивать сотрудничество с ЕС на основе взаимной выгоды и уважения. Если ЕС хочет предотвратить и даже обратить вспять потерю своей мощи и высоты, он может добиться этого только через полноправное членство Турции",- заявил турецкий лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Польши Дональдом Туском. Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, осталось шесть, заявил ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, визовая либерализация пока не достигнута, Анкара продолжает работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".

https://ria.ru/20250307/erdogan-2003622599.html

https://ria.ru/20241107/erdogan-1982472964.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, турция, анкара (провинция), польша, реджеп тайип эрдоган, дональд туск, хакан фидан, евросоюз