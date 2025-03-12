https://ria.ru/20250312/ege-2004522843.html
В Рособрнадзоре ответили на вопрос об увеличении времени на написание ЕГЭ
В Рособрнадзоре ответили на вопрос об увеличении времени на написание ЕГЭ - РИА Новости, 12.03.2025
В Рособрнадзоре ответили на вопрос об увеличении времени на написание ЕГЭ
Увеличение времени на написание ЕГЭ не поможет школьникам успешнее сдать экзамен, жалобы на эту тему в Рособрнадзор не поступали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:59:00+03:00
2025-03-12T13:59:00+03:00
2025-03-12T17:14:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
сардана авксентьева
владислав даванков
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Увеличение времени на написание ЕГЭ не поможет школьникам успешнее сдать экзамен, жалобы на эту тему в Рособрнадзор не поступали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили изменить регламент ЕГЭ, увеличив время на выполнение экзаменационных заданий."Увеличение времени никак не поможет участникам экзамена, не владеющим навыками решения задач, требующих сложных расчетов. Жалобы на нехватку времени для проведения расчетов на экзаменах от участников ГИА в Рособрнадзор не поступали", - сообщили в Рособрнадзоре.Там также уточнили, что обращения от депутатов Даванкова и Авксентьевой в ведомство на сегодняшний день также не поступали."Времени, отведенного на выполнение заданий по соответствующим учебным предметам, вполне достаточно для успешной сдачи экзамена", - добавили в Рособрнадзоре.Там отметили, что успешность решения заданий, требующих выполнения сложных расчетов, в ЕГЭ по математике профильного уровня, физике и другим учебным предметам определяется уровнем подготовки участника экзамена."Участники экзамена, успешно освоившие программы, справляются с подобными заданиями за отведенное на экзамен время", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250305/mizulina-2003275824.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, сардана авксентьева, владислав даванков, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Сардана Авксентьева, Владислав Даванков, Социальный навигатор, СН_Образование
В Рособрнадзоре ответили на вопрос об увеличении времени на написание ЕГЭ
Рособрнадзор: увеличение времени на написание ЕГЭ не поможет успешнее сдать его
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Увеличение времени на написание ЕГЭ не поможет школьникам успешнее сдать экзамен, жалобы на эту тему в Рособрнадзор не поступали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее депутаты ГД
от "Новых людей" Владислав Даванков
и Сардана Авксентьева
предложили изменить регламент ЕГЭ, увеличив время на выполнение экзаменационных заданий.
"Увеличение времени никак не поможет участникам экзамена, не владеющим навыками решения задач, требующих сложных расчетов. Жалобы на нехватку времени для проведения расчетов на экзаменах от участников ГИА в Рособрнадзор
не поступали", - сообщили в Рособрнадзоре.
Там также уточнили, что обращения от депутатов Даванкова и Авксентьевой в ведомство на сегодняшний день также не поступали.
"Времени, отведенного на выполнение заданий по соответствующим учебным предметам, вполне достаточно для успешной сдачи экзамена", - добавили в Рособрнадзоре.
Там отметили, что успешность решения заданий, требующих выполнения сложных расчетов, в ЕГЭ по математике профильного уровня, физике и другим учебным предметам определяется уровнем подготовки участника экзамена.
"Участники экзамена, успешно освоившие программы, справляются с подобными заданиями за отведенное на экзамен время", - заключили в ведомстве.