https://ria.ru/20250312/dagestan-2004564000.html

В Дагестане чиновник нанес ущерб государству при транспортировке ТКО

В Дагестане чиновник нанес ущерб государству при транспортировке ТКО - РИА Новости, 12.03.2025

В Дагестане чиновник нанес ущерб государству при транспортировке ТКО

Бывший директор муниципального автономного учреждения (МАУ) "Горсервис" задержан в Дагестане по уголовному делу об ущербе государству на 9 миллиардов рублей в... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:24:00+03:00

2025-03-12T16:24:00+03:00

2025-03-12T16:25:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 12 мар - РИА Новости. Бывший директор муниципального автономного учреждения (МАУ) "Горсервис" задержан в Дагестане по уголовному делу об ущербе государству на 9 миллиардов рублей в результате незаконной транспортировки твердых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Установлено, что с февраля 2021 года по май 2023 года подозреваемый, являясь директором МАУ "Горсервис", группой лиц по предварительному сговору с сотрудниками администрации городского округа "город Дербент" осуществлял незаконную транспортировку твердых коммунальных отходов, образовавшихся на территории города Дербента, на несанкционированную свалку, расположенную вблизи населенного пункта Дюзлер Дербентского района, не входящую в схему размещения мест накопления ТКО… Своими действиями подозреваемый нанес государству ущерб на общую сумму более 9 миллиардов рублей… В настоящий момент фигурант задержан", - говорится в сообщении. Согласно схеме по обращению с ТКО, утвержденной приказами министерства природных ресурсов и экологии Дагестана, "Госсервис" должен был транспортировать отходы на лицензированный полигон "Грин-Тау" в районе горы "Пушкин Тау" города Избербаша для дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения. По материалам УФСБ России по Дагестану против директора учреждения возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункты "в", "г" и "е" части 3 статьи 286 УК России). Сообщается, что во вторник прошли обыски в здании МАУ и домовладениях подозреваемого, а также бывших сотрудников администрации Дербента, проходящих по делу как свидетели. В ходе обысков изъяты документация и деньги, в том числе в иностранной валюте. Как сообщил источник РИА Новости в силовых структурах республики, задержанный – Шамиль Гагаев, сейчас он занимает должность заместителя директора учреждения.

https://ria.ru/20240924/vladivostok-1974340022.html

https://ria.ru/20241119/zaderzhanie-1984699159.html

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