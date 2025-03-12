https://ria.ru/20250312/chernyshenko-2004496383.html
Чернышенко: 300 тысяч учащихся участвуют в соревнованиях "Профессионалов"
Чернышенко: 300 тысяч учащихся участвуют в соревнованиях "Профессионалов" - РИА Новости, 12.03.2025
Чернышенко: 300 тысяч учащихся участвуют в соревнованиях "Профессионалов"
Около 300 тысяч студентов и школьников стали участниками соревнований регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:20:00+03:00
2025-03-12T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Около 300 тысяч студентов и школьников стали участниками соревнований регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, которые в настоящее время проходят по всей России, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "Соревнования по компетенциям "Профессионалов" уже завершились в 55 из 89 регионов, количество конкурсантов приближается к отметке в 300 тысяч", - сказал зампред правительства. Соревнования по компетенциям чемпионата "Профессионалы" продлятся до 15 марта. Соревнования по компетенциям чемпионата высоких технологий будут проводиться до конца апреля. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, обратил внимание, что особенно отрадно видеть такой живой интерес учащихся к рабочим специальностям в год 85-летия системы СПО. "Это самые востребованные для экономики компетенции, работа в тесной связке с тысячами работодателей по всей стране, высокие стандарты подготовки специалистов и возможность для участников реализовать себя в любимом деле", - отметил министр. Соревнования чемпионатного движения проводятся по наиболее востребованным компетенциям на рынке труда. По направлению "Промышленность" самыми популярными стали "Сварочные технологии", "Инженерный дизайн САПР", а для отрасли "Строительство" – "Электромонтаж", "Малярные и декоративные работы". В числе компетенций, наиболее востребованных регионами, оказались "Преподавание в младших классах", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Поварское дело" и "Дошкольное воспитание".
https://ria.ru/20250305/chernyshenko-2003273562.html
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дмитрий чернышенко, сергей кравцов, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование
Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Россия, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко: 300 тысяч учащихся участвуют в соревнованиях "Профессионалов"
Чернышенко: около 300 тысяч учащихся участвуют в соревнованиях "Профессионалов"
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Около 300 тысяч студентов и школьников стали участниками соревнований регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, которые в настоящее время проходят по всей России, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"Соревнования по компетенциям "Профессионалов" уже завершились в 55 из 89 регионов, количество конкурсантов приближается к отметке в 300 тысяч", - сказал зампред правительства.
Соревнования по компетенциям чемпионата "Профессионалы" продлятся до 15 марта. Соревнования по компетенциям чемпионата высоких технологий будут проводиться до конца апреля.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
, в свою очередь, обратил внимание, что особенно отрадно видеть такой живой интерес учащихся к рабочим специальностям в год 85-летия системы СПО.
"Это самые востребованные для экономики компетенции, работа в тесной связке с тысячами работодателей по всей стране, высокие стандарты подготовки специалистов и возможность для участников реализовать себя в любимом деле", - отметил министр.
Соревнования чемпионатного движения проводятся по наиболее востребованным компетенциям на рынке труда. По направлению "Промышленность" самыми популярными стали "Сварочные технологии", "Инженерный дизайн САПР", а для отрасли "Строительство" – "Электромонтаж", "Малярные и декоративные работы".
В числе компетенций, наиболее востребованных регионами, оказались "Преподавание в младших классах", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Поварское дело" и "Дошкольное воспитание".