https://ria.ru/20250312/bespilotniki-2004634459.html

Дроны ВСУ повредили два объекта инфраструктуры в Воронежской области

Дроны ВСУ повредили два объекта инфраструктуры в Воронежской области - РИА Новости, 12.03.2025

Дроны ВСУ повредили два объекта инфраструктуры в Воронежской области

Два объекта инфраструктуры повреждены при уничтожении нескольких вражеских БПЛА в Воронежской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:39:00+03:00

2025-03-12T22:39:00+03:00

2025-03-12T23:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

вооруженные силы украины

украина

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Два объекта инфраструктуры повреждены при уничтожении нескольких вражеских БПЛА в Воронежской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Гусев.Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в среду в 21.32 мск."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух южных районах Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Несколькими БПЛА повреждены два объекта инфраструктуры. Оперативные службы находятся на месте", — написал Гусев в своём Telegram-канале.Губернатор добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

воронежская область

украина

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Наталья Макарова

воронежская область, вооруженные силы украины, украина, александр гусев (губернатор)