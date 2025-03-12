https://ria.ru/20250312/bespilotniki-2004634459.html
Дроны ВСУ повредили два объекта инфраструктуры в Воронежской области
Дроны ВСУ повредили два объекта инфраструктуры в Воронежской области - РИА Новости, 12.03.2025
Дроны ВСУ повредили два объекта инфраструктуры в Воронежской области
Два объекта инфраструктуры повреждены при уничтожении нескольких вражеских БПЛА в Воронежской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:39:00+03:00
2025-03-12T22:39:00+03:00
2025-03-12T23:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
вооруженные силы украины
украина
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Два объекта инфраструктуры повреждены при уничтожении нескольких вражеских БПЛА в Воронежской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Гусев.Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в среду в 21.32 мск."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух южных районах Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Несколькими БПЛА повреждены два объекта инфраструктуры. Оперативные службы находятся на месте", — написал Гусев в своём Telegram-канале.Губернатор добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, вооруженные силы украины, украина, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Гусев (губернатор)
Дроны ВСУ повредили два объекта инфраструктуры в Воронежской области
Два объекта инфраструктуры повреждены при уничтожении БПЛА в Воронежской области