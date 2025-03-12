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Российские беспилотники совершили рейд в глубокий тыл ВСУ
Российские беспилотники совершили рейд в глубокий тыл ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025
Российские беспилотники совершили рейд в глубокий тыл ВСУ
Беспилотники ВС РФ совершили рейд в глубокий тыл украинских боевиков в районе Орехова на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:37:00+03:00
2025-03-12T13:37:00+03:00
2025-03-12T13:37:00+03:00
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ТОКМАК, 12 мар - РИА Новости. Беспилотники ВС РФ совершили рейд в глубокий тыл украинских боевиков в районе Орехова на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения БПЛА "Шаман" 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывным "Депутат". Город Орехов расположен в Запорожской области и находится под контролем украинских боевиков. Через этот населенный пункт часто происходят ротации войск, а дороги общественного пользования ВСУ используют для подвоза боеприпасов и перемещения военной техники. Кроме того в этом районе находятся артиллерийские позиции и укрепрайоны противника. "Операторы наших расчётов смогли пройти в глубокий тыл противника в режиме свободной охоты. Кроме поражений в тылу была проведена разведка и поиск потенциальных целей и определение маршрутов передвижения техники и пунктов тылового боепитания", - рассказал "Депутат".
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запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские беспилотники совершили рейд в глубокий тыл ВСУ
Беспилотники ВС РФ совершили рейд в глубокий тыл ВСУ в районе Орехова