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Российские беспилотники совершили рейд в глубокий тыл ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/bespilotniki-2004514599.html
Российские беспилотники совершили рейд в глубокий тыл ВСУ
Российские беспилотники совершили рейд в глубокий тыл ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025
Российские беспилотники совершили рейд в глубокий тыл ВСУ
Беспилотники ВС РФ совершили рейд в глубокий тыл украинских боевиков в районе Орехова на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:37:00+03:00
2025-03-12T13:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ТОКМАК, 12 мар - РИА Новости. Беспилотники ВС РФ совершили рейд в глубокий тыл украинских боевиков в районе Орехова на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения БПЛА "Шаман" 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывным "Депутат". Город Орехов расположен в Запорожской области и находится под контролем украинских боевиков. Через этот населенный пункт часто происходят ротации войск, а дороги общественного пользования ВСУ используют для подвоза боеприпасов и перемещения военной техники. Кроме того в этом районе находятся артиллерийские позиции и укрепрайоны противника. "Операторы наших расчётов смогли пройти в глубокий тыл противника в режиме свободной охоты. Кроме поражений в тылу была проведена разведка и поиск потенциальных целей и определение маршрутов передвижения техники и пунктов тылового боепитания", - рассказал "Депутат".
https://ria.ru/20250312/vsu-2004477828.html
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запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские беспилотники совершили рейд в глубокий тыл ВСУ

Беспилотники ВС РФ совершили рейд в глубокий тыл ВСУ в районе Орехова

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ТОКМАК, 12 мар - РИА Новости. Беспилотники ВС РФ совершили рейд в глубокий тыл украинских боевиков в районе Орехова на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения БПЛА "Шаман" 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывным "Депутат".
Город Орехов расположен в Запорожской области и находится под контролем украинских боевиков. Через этот населенный пункт часто происходят ротации войск, а дороги общественного пользования ВСУ используют для подвоза боеприпасов и перемещения военной техники. Кроме того в этом районе находятся артиллерийские позиции и укрепрайоны противника.
"Операторы наших расчётов смогли пройти в глубокий тыл противника в режиме свободной охоты. Кроме поражений в тылу была проведена разведка и поиск потенциальных целей и определение маршрутов передвижения техники и пунктов тылового боепитания", - рассказал "Депутат".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишет Pais
Вчера, 11:08
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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