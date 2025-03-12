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В Астане задержали украинца по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 12.03.2025
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16:13 12.03.2025 (обновлено: 16:18 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/astana-2004560980.html
В Астане задержали украинца по подозрению в мошенничестве
В Астане задержали украинца по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 12.03.2025
В Астане задержали украинца по подозрению в мошенничестве
Сотрудники киберполиции при содействии генпрокуратуры Казахстана задержали в Астане гражданина Украины за рулем автомобиля, в салоне которого был оборудован... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:13:00+03:00
2025-03-12T16:18:00+03:00
происшествия
астана
украина
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АЛМА-АТА, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники киберполиции при содействии генпрокуратуры Казахстана задержали в Астане гражданина Украины за рулем автомобиля, в салоне которого был оборудован комплекс, применяемый в интернет-мошенничестве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Астане изъят мобильный аппаратный комплекс сим-бокс в переоборудованном салоне автомобиля. При координации прокуратуры города Астаны управлением по противодействию киберпреступности департамента полиции в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана автомашина марки КIA под управлением гражданина Украины, автомашина водворена на коммунальную стоянку. В ходе осмотра салона автомобиля был обнаружен мобильный аппаратный комплекс сим-бокс в количестве двух штук на 128 слота для сим-карт, который располагался в переоборудованном салоне автомашины и сим-карты различных сотовых операторов в количестве 50 штук, Wi-Fi роутер", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В генпрокуратуре пояснили, что изъятое оборудование, применялось с целью генерации или подмены мобильных номеров и позволяло обходить ограничения, установленные мобильными операторами. "Злоумышленники используют эти устройства для отправки фишинговых сообщений, массовых звонков, а также регистрации аккаунтов на различных онлайн-платформах с поддельными номерами, скрывая личность мошенника и создавая видимость легитимности", - уточнили в генпрокуратуре. Начато досудебное расследование, в отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде содержания под стражей.
https://ria.ru/20240524/kartina-1948076892.html
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происшествия, астана, украина, казахстан
Происшествия, Астана, Украина, Казахстан
В Астане задержали украинца по подозрению в мошенничестве

В Астане задержали украинца по подозрению в интернет-мошенничестве

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль в Казахстане
Полицейский автомобиль в Казахстане - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Полицейский автомобиль в Казахстане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники киберполиции при содействии генпрокуратуры Казахстана задержали в Астане гражданина Украины за рулем автомобиля, в салоне которого был оборудован комплекс, применяемый в интернет-мошенничестве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Астане изъят мобильный аппаратный комплекс сим-бокс в переоборудованном салоне автомобиля. При координации прокуратуры города Астаны управлением по противодействию киберпреступности департамента полиции в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана автомашина марки КIA под управлением гражданина Украины, автомашина водворена на коммунальную стоянку. В ходе осмотра салона автомобиля был обнаружен мобильный аппаратный комплекс сим-бокс в количестве двух штук на 128 слота для сим-карт, который располагался в переоборудованном салоне автомашины и сим-карты различных сотовых операторов в количестве 50 штук, Wi-Fi роутер", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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В генпрокуратуре пояснили, что изъятое оборудование, применялось с целью генерации или подмены мобильных номеров и позволяло обходить ограничения, установленные мобильными операторами. "Злоумышленники используют эти устройства для отправки фишинговых сообщений, массовых звонков, а также регистрации аккаунтов на различных онлайн-платформах с поддельными номерами, скрывая личность мошенника и создавая видимость легитимности", - уточнили в генпрокуратуре.
Начато досудебное расследование, в отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде содержания под стражей.
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