В Абхазии создали госкомиссию по подготовке празднования 80-летия Победы

В Абхазии создали комиссию для организации празднования 80-летия Великой Победы
Фотография "Комбат" Макса Альперта. На ней изображен младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко, который заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку.
Фотография "Комбат" Макса Альперта. На ней изображен младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко, который заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку.
Альперт был корреспондентом Совинформбюро и Фотохроники ТАСС, во время войны работал как в боевой фронтовой обстановке, так и в тылу.
На фото: советские разведчики форсируют кубанские плавни.
Альперт был корреспондентом Совинформбюро и Фотохроники ТАСС, во время войны работал как в боевой фронтовой обстановке, так и в тылу.
На фото: советские разведчики форсируют кубанские плавни.
Работы Альперта отличаются глубиной перспективы и особенной постановкой кадра.
На фото: артиллерийский расчет ведет огонь по врагу на линии фронта на Северном Кавказе.
Работы Альперта отличаются глубиной перспективы и особенной постановкой кадра.
На фото: артиллерийский расчет ведет огонь по врагу на линии фронта на Северном Кавказе.
Его снимки также отмечали за мастерскую работу в плане передачи сильных эмоций.
На фото: сожженная фашистами белорусская деревня, 1944 год.
Его снимки также отмечали за мастерскую работу в плане передачи сильных эмоций.
На фото: сожженная фашистами белорусская деревня, 1944 год.
Фотография "Мирные воспоминания" Якова Рюмкина. Снимок был сделан в Сталинграде в 1942 году.
Фотография "Мирные воспоминания" Якова Рюмкина. Снимок был сделан в Сталинграде в 1942 году.
Рюмкин прошел вместе с советскими солдатами через всю войну и побывал на множестве фронтов.
На фото: взятые бойцами 2-го Украинского фронта пленные направляются в тыл.
Рюмкин прошел вместе с советскими солдатами через всю войну и побывал на множестве фронтов.
На фото: взятые бойцами 2-го Украинского фронта пленные направляются в тыл.
В своих работах Рюмкин запечатлел немало исторических событий. Фоторепортер получил ранения и контузию, он был награжден орденами Отечественной войны и Красной звезды.
На фото: красноармейцы стоят на обломках одного из уничтоженных немецких бетонных дотов, которые были взорваны советскими войсками.
В своих работах Рюмкин запечатлел немало исторических событий. Фоторепортер получил ранения и контузию, он был награжден орденами Отечественной войны и Красной звезды.
На фото: красноармейцы стоят на обломках одного из уничтоженных немецких бетонных дотов, которые были взорваны советскими войсками.
На этом снимке фотограф газеты "Слово бойца" Марк Марков-Гринберг запечатлел, как танк переходит окоп с солдатами на учениях Брянского фронта.
На этом снимке фотограф газеты "Слово бойца" Марк Марков-Гринберг запечатлел, как танк переходит окоп с солдатами на учениях Брянского фронта.
Маркову-Гринбергу довелось присутствовать в эпицентре многих сражений. Еще в начале войны он участвовал в боях как связист и не переставал фотографировать.
На фото: советские воины 2-го Белорусского фронта разбирают почту.
Маркову-Гринбергу довелось присутствовать в эпицентре многих сражений. Еще в начале войны он участвовал в боях как связист и не переставал фотографировать.
На фото: советские воины 2-го Белорусского фронта разбирают почту.
Аэростаты на Невском проспекте в Ленинграде, 1941 год. Снимок был сделан фоторепортером Анатолием Гараниным.
Аэростаты на Невском проспекте в Ленинграде, 1941 год. Снимок был сделан фоторепортером Анатолием Гараниным.
Работы Гранина отличались вниманием к человеку в нечеловеческих обстоятельствах.
На фото: мать укрывает своего ребенка во время обстрела в деревне Красная слобода, 1941 год.
Работы Гранина отличались вниманием к человеку в нечеловеческих обстоятельствах.
На фото: мать укрывает своего ребенка во время обстрела в деревне Красная слобода, 1941 год.
Военные снимки Гаранина принесли ему известность не только в СССР, но и за рубежом.
На фото: колонны бойцов движутся на фронт в процессе мобилизации войск, 23 июня 1941 года.
Военные снимки Гаранина принесли ему известность не только в СССР, но и за рубежом.
На фото: колонны бойцов движутся на фронт в процессе мобилизации войск, 23 июня 1941 года.
Архив Анатолия Гаранина хранится в МИА "Россия сегодня".
На фото: строевые занятия резервов пехоты, август 1941 года.
Архив Анатолия Гаранина хранится в МИА "Россия сегодня".
На фото: строевые занятия резервов пехоты, август 1941 года.
В военных снимках Гаранина также чувствуется искренность и дух того тяжелого времени.
На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы, июнь 1941 год.
В военных снимках Гаранина также чувствуется искренность и дух того тяжелого времени.
На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы, июнь 1941 год.
Фотография "Смерть солдата", сделанная Гараниным на Керченском направлении Крымского фронта в 1942 году. Этот снимок вошел в золотой фонд мирового фотоискусства.
Фотография "Смерть солдата", сделанная Гараниным на Керченском направлении Крымского фронта в 1942 году. Этот снимок вошел в золотой фонд мирового фотоискусства.
Военные снимки Анатолия Гаранина по праву считаются примером выдающейся работы фронтового фоторепортажа.
На фото: подготовка авиации дальнего действия к взлету.
Военные снимки Анатолия Гаранина по праву считаются примером выдающейся работы фронтового фоторепортажа.
На фото: подготовка авиации дальнего действия к взлету.
Еще одна примечательная работа Гаранина, на которой он запечатлел отважных советских санитаров, оказывающих помощь раненым бойцам во время сражения, 1942 год.
Еще одна примечательная работа Гаранина, на которой он запечатлел отважных советских санитаров, оказывающих помощь раненым бойцам во время сражения, 1942 год.
Советские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова Василия Фомича, готовятся к бою на левом берегу Невы. Снимок сделал фотограф Всеволод Тарасевич.
Советские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова Василия Фомича, готовятся к бою на левом берегу Невы. Снимок сделал фотограф Всеволод Тарасевич.
Сам Тарасевич провел большую часть войны в осажденном Ленинграде.
На фото: пожар на улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерии.
Сам Тарасевич провел большую часть войны в осажденном Ленинграде.
На фото: пожар на улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерии.
Самые значительные работы Тарасевича относятся к серии "Ленинград в блокаде", в которой фотограф искренне демонстрирует миру трудности, через которые пришлось пройти жителям города.
На фото: жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице.
Самые значительные работы Тарасевича относятся к серии "Ленинград в блокаде", в которой фотограф искренне демонстрирует миру трудности, через которые пришлось пройти жителям города.
На фото: жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице.
Жители Москвы во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. 22 июня 1941 года. Снимок был сделан подлинным мастером военной фотографии Евгением Халдеем.
Жители Москвы во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. 22 июня 1941 года. Снимок был сделан подлинным мастером военной фотографии Евгением Халдеем.
Халдей тоже относится к числу бесстрашных фоторепортеров, которые прошли через всю войну.
На фото: зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем.
Халдей тоже относится к числу бесстрашных фоторепортеров, которые прошли через всю войну.
На фото: зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем.
Он участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии и Венгрии.
На фото: медицинская сестра перевязывает раненого во время обороны Севастополя.
Он участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии и Венгрии.
На фото: медицинская сестра перевязывает раненого во время обороны Севастополя.
Работы фотографа включены в качестве иллюстраций в учебники и энциклопедии многих стран.
На фото: жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю.
Работы фотографа включены в качестве иллюстраций в учебники и энциклопедии многих стран.
На фото: жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю.
Кроме того, сделанные Халдеем кадры были в числе вещественных доказательств на Нюрнбергском процессе.
На фото: истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем.
Кроме того, сделанные Халдеем кадры были в числе вещественных доказательств на Нюрнбергском процессе.
На фото: истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем.
Военные снимки фотографа всегда были выполнены на высшем уровне и до сих пор поражают своей масштабностью и натуральностью.
На фото: трофейные немецкие шестиствольные минометы.
Военные снимки фотографа всегда были выполнены на высшем уровне и до сих пор поражают своей масштабностью и натуральностью.
На фото: трофейные немецкие шестиствольные минометы.
Еще один легендарный снимок Халдея, на котором советские автоматчики ведут бой на Графской пристани.
Еще один легендарный снимок Халдея, на котором советские автоматчики ведут бой на Графской пристани.
К съемке легендарного фото "Знамя над Рейхстагом", которое стало символом окончательной победы над фашистским захватчиком, Евгений Халдей начал готовиться еще в Москве. Красное полотнище он сшил дома, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг и сделать этот легендарный снимок
К съемке легендарного фото "Знамя над Рейхстагом", которое стало символом окончательной победы над фашистским захватчиком, Евгений Халдей начал готовиться еще в Москве. Красное полотнище он сшил дома, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг и сделать этот легендарный снимок
Фотография "Комбат" Макса Альперта. На ней изображен младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко, который заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку.
Альперт был корреспондентом Совинформбюро и Фотохроники ТАСС, во время войны работал как в боевой фронтовой обстановке, так и в тылу.
На фото: советские разведчики форсируют кубанские плавни.
Работы Альперта отличаются глубиной перспективы и особенной постановкой кадра.
На фото: артиллерийский расчет ведет огонь по врагу на линии фронта на Северном Кавказе.
Его снимки также отмечали за мастерскую работу в плане передачи сильных эмоций.
На фото: сожженная фашистами белорусская деревня, 1944 год.
Фотография "Мирные воспоминания" Якова Рюмкина. Снимок был сделан в Сталинграде в 1942 году.
Рюмкин прошел вместе с советскими солдатами через всю войну и побывал на множестве фронтов.
На фото: взятые бойцами 2-го Украинского фронта пленные направляются в тыл.
В своих работах Рюмкин запечатлел немало исторических событий. Фоторепортер получил ранения и контузию, он был награжден орденами Отечественной войны и Красной звезды.
На фото: красноармейцы стоят на обломках одного из уничтоженных немецких бетонных дотов, которые были взорваны советскими войсками.
На этом снимке фотограф газеты "Слово бойца" Марк Марков-Гринберг запечатлел, как танк переходит окоп с солдатами на учениях Брянского фронта.
Маркову-Гринбергу довелось присутствовать в эпицентре многих сражений. Еще в начале войны он участвовал в боях как связист и не переставал фотографировать.
На фото: советские воины 2-го Белорусского фронта разбирают почту.
Аэростаты на Невском проспекте в Ленинграде, 1941 год. Снимок был сделан фоторепортером Анатолием Гараниным.
Работы Гранина отличались вниманием к человеку в нечеловеческих обстоятельствах.
На фото: мать укрывает своего ребенка во время обстрела в деревне Красная слобода, 1941 год.
Военные снимки Гаранина принесли ему известность не только в СССР, но и за рубежом.
На фото: колонны бойцов движутся на фронт в процессе мобилизации войск, 23 июня 1941 года.
Архив Анатолия Гаранина хранится в МИА "Россия сегодня".
На фото: строевые занятия резервов пехоты, август 1941 года.
В военных снимках Гаранина также чувствуется искренность и дух того тяжелого времени.
На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы, июнь 1941 год.
Фотография "Смерть солдата", сделанная Гараниным на Керченском направлении Крымского фронта в 1942 году. Этот снимок вошел в золотой фонд мирового фотоискусства.
Военные снимки Анатолия Гаранина по праву считаются примером выдающейся работы фронтового фоторепортажа.
На фото: подготовка авиации дальнего действия к взлету.
Еще одна примечательная работа Гаранина, на которой он запечатлел отважных советских санитаров, оказывающих помощь раненым бойцам во время сражения, 1942 год.
Советские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова Василия Фомича, готовятся к бою на левом берегу Невы. Снимок сделал фотограф Всеволод Тарасевич.
Сам Тарасевич провел большую часть войны в осажденном Ленинграде.
На фото: пожар на улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерии.
Самые значительные работы Тарасевича относятся к серии "Ленинград в блокаде", в которой фотограф искренне демонстрирует миру трудности, через которые пришлось пройти жителям города.
На фото: жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице.
Жители Москвы во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. 22 июня 1941 года. Снимок был сделан подлинным мастером военной фотографии Евгением Халдеем.
Халдей тоже относится к числу бесстрашных фоторепортеров, которые прошли через всю войну.
На фото: зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем.
Он участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии и Венгрии.
На фото: медицинская сестра перевязывает раненого во время обороны Севастополя.
Работы фотографа включены в качестве иллюстраций в учебники и энциклопедии многих стран.
На фото: жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю.
Кроме того, сделанные Халдеем кадры были в числе вещественных доказательств на Нюрнбергском процессе.
На фото: истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем.
Военные снимки фотографа всегда были выполнены на высшем уровне и до сих пор поражают своей масштабностью и натуральностью.
На фото: трофейные немецкие шестиствольные минометы.
Еще один легендарный снимок Халдея, на котором советские автоматчики ведут бой на Графской пристани.
К съемке легендарного фото "Знамя над Рейхстагом", которое стало символом окончательной победы над фашистским захватчиком, Евгений Халдей начал готовиться еще в Москве. Красное полотнище он сшил дома, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг и сделать этот легендарный снимок