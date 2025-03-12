Великая Отечественная война в объективе выдающихся фоторепортеров

В своих работах Рюмкин запечатлел немало исторических событий. Фоторепортер получил ранения и контузию, он был награжден орденами Отечественной войны и Красной звезды.

На фото: красноармейцы стоят на обломках одного из уничтоженных немецких бетонных дотов, которые были взорваны советскими войсками.