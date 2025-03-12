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Великая Отечественная война в объективе выдающихся фоторепортеров - РИА Новости, 12.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 12.03.2025 (обновлено: 09:36 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/voyna-2000014672.html
Великая Отечественная война в объективе выдающихся фоторепортеров
Великая Отечественная война в объективе выдающихся фоторепортеров - РИА Новости, 12.03.2025
Великая Отечественная война в объективе выдающихся фоторепортеров
История Великой Отечественной войны знакома нам во многом благодаря фотографиям военных лет. Исторические кадры, напоминающие нам о вечном подвиге защитников Отечества, а также имена лучших советских военных фоторепортеров — в фотоленте ria.ru.
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фото
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
история
ссср
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фото, фото, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), история, ссср
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), история, СССР

Великая Отечественная война в объективе выдающихся фоторепортеров

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История Великой Отечественной войны знакома нам во многом благодаря фотографиям военных лет. Исторические кадры, напоминающие нам о вечном подвиге защитников Отечества, а также имена лучших советских военных фоторепортеров — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанк

Фотография "Комбат" Макса Альперта. На ней изображен младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко, который заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку.

Комбат

Фотография "Комбат" Макса Альперта. На ней изображен младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко, который заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку.

© РИА Новости / Макс Альперт
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1 из 28
© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанк

Альперт был корреспондентом Совинформбюро и Фотохроники ТАСС, во время войны работал как в боевой фронтовой обстановке, так и в тылу.

На фото: советские разведчики форсируют кубанские плавни.

Разведчики форсируют кубанские плавни

Альперт был корреспондентом Совинформбюро и Фотохроники ТАСС, во время войны работал как в боевой фронтовой обстановке, так и в тылу.

На фото: советские разведчики форсируют кубанские плавни.

© РИА Новости / Макс Альперт
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2 из 28
© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанк

Работы Альперта отличаются глубиной перспективы и особенной постановкой кадра.

На фото: артиллерийский расчет ведет огонь по врагу на линии фронта на Северном Кавказе.

Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ

Работы Альперта отличаются глубиной перспективы и особенной постановкой кадра.

На фото: артиллерийский расчет ведет огонь по врагу на линии фронта на Северном Кавказе.

© РИА Новости / Макс Альперт
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3 из 28
© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанк

Его снимки также отмечали за мастерскую работу в плане передачи сильных эмоций.

На фото: сожженная фашистами белорусская деревня, 1944 год.

Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню. 1944 год

Его снимки также отмечали за мастерскую работу в плане передачи сильных эмоций.

На фото: сожженная фашистами белорусская деревня, 1944 год.

© РИА Новости / Макс Альперт
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4 из 28
© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанк

Фотография "Мирные воспоминания" Якова Рюмкина. Снимок был сделан в Сталинграде в 1942 году.

Мирные воспоминания. Сталинград. 1942 год.

Фотография "Мирные воспоминания" Якова Рюмкина. Снимок был сделан в Сталинграде в 1942 году.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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5 из 28
© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанк

Рюмкин прошел вместе с советскими солдатами через всю войну и побывал на множестве фронтов.

На фото: взятые бойцами 2-го Украинского фронта пленные направляются в тыл.

Взятые советскими войсками пленные направляются в тыл. 2-й Украинский фронт. Январь 1943

Рюмкин прошел вместе с советскими солдатами через всю войну и побывал на множестве фронтов.

На фото: взятые бойцами 2-го Украинского фронта пленные направляются в тыл.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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6 из 28
© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанк

В своих работах Рюмкин запечатлел немало исторических событий. Фоторепортер получил ранения и контузию, он был награжден орденами Отечественной войны и Красной звезды.

На фото: красноармейцы стоят на обломках одного из уничтоженных немецких бетонных дотов, которые были взорваны советскими войсками.

Красноармейцы стоят на обломках одного из бетонных дотов, взорванных советскими войсками. Ленинградский фронт. 20.06.1944

В своих работах Рюмкин запечатлел немало исторических событий. Фоторепортер получил ранения и контузию, он был награжден орденами Отечественной войны и Красной звезды.

На фото: красноармейцы стоят на обломках одного из уничтоженных немецких бетонных дотов, которые были взорваны советскими войсками.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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7 из 28
© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг | Перейти в медиабанк

На этом снимке фотограф газеты "Слово бойца" Марк Марков-Гринберг запечатлел, как танк переходит окоп с солдатами на учениях Брянского фронта.

Танк переходит окоп с солдатами

На этом снимке фотограф газеты "Слово бойца" Марк Марков-Гринберг запечатлел, как танк переходит окоп с солдатами на учениях Брянского фронта.

© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
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8 из 28
© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг | Перейти в медиабанк

Маркову-Гринбергу довелось присутствовать в эпицентре многих сражений. Еще в начале войны он участвовал в боях как связист и не переставал фотографировать.

На фото: советские воины 2-го Белорусского фронта разбирают почту.

Советские воины разбирают почту. 2-ой Белорусский фронт

Маркову-Гринбергу довелось присутствовать в эпицентре многих сражений. Еще в начале войны он участвовал в боях как связист и не переставал фотографировать.

На фото: советские воины 2-го Белорусского фронта разбирают почту.

© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
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9 из 28
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Аэростаты на Невском проспекте в Ленинграде, 1941 год. Снимок был сделан фоторепортером Анатолием Гараниным.

Аэростаты на Невском проспекте в Ленинграде. 1941 год

Аэростаты на Невском проспекте в Ленинграде, 1941 год. Снимок был сделан фоторепортером Анатолием Гараниным.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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10 из 28
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Работы Гранина отличались вниманием к человеку в нечеловеческих обстоятельствах.

На фото: мать укрывает своего ребенка во время обстрела в деревне Красная слобода, 1941 год.

Мать укрывает своего ребенка во время обстрела. Деревня Красная слобода, Брянский фронт 1941 год

Работы Гранина отличались вниманием к человеку в нечеловеческих обстоятельствах.

На фото: мать укрывает своего ребенка во время обстрела в деревне Красная слобода, 1941 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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11 из 28
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Военные снимки Гаранина принесли ему известность не только в СССР, но и за рубежом.

На фото: колонны бойцов движутся на фронт в процессе мобилизации войск, 23 июня 1941 года.

Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941

Военные снимки Гаранина принесли ему известность не только в СССР, но и за рубежом.

На фото: колонны бойцов движутся на фронт в процессе мобилизации войск, 23 июня 1941 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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12 из 28
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Архив Анатолия Гаранина хранится в МИА "Россия сегодня".

На фото: строевые занятия резервов пехоты, август 1941 года.

Строевые занятия резервов пехоты. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год

Архив Анатолия Гаранина хранится в МИА "Россия сегодня".

На фото: строевые занятия резервов пехоты, август 1941 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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13 из 28
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

В военных снимках Гаранина также чувствуется искренность и дух того тяжелого времени.

На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы, июнь 1941 год.

Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 год

В военных снимках Гаранина также чувствуется искренность и дух того тяжелого времени.

На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы, июнь 1941 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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14 из 28
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Фотография "Смерть солдата", сделанная Гараниным на Керченском направлении Крымского фронта в 1942 году. Этот снимок вошел в золотой фонд мирового фотоискусства.

Смерть солдата

Фотография "Смерть солдата", сделанная Гараниным на Керченском направлении Крымского фронта в 1942 году. Этот снимок вошел в золотой фонд мирового фотоискусства.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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15 из 28
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Военные снимки Анатолия Гаранина по праву считаются примером выдающейся работы фронтового фоторепортажа.

На фото: подготовка авиации дальнего действия к взлету.

Авиация дальнего действия. Подготовка самолета к взлету

Военные снимки Анатолия Гаранина по праву считаются примером выдающейся работы фронтового фоторепортажа.

На фото: подготовка авиации дальнего действия к взлету.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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16 из 28
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Еще одна примечательная работа Гаранина, на которой он запечатлел отважных советских санитаров, оказывающих помощь раненым бойцам во время сражения, 1942 год.

Ночью после боя санитары оказывают помощь раненым бойцам. Крымский фронт, апрель-май 1942 год.

Еще одна примечательная работа Гаранина, на которой он запечатлел отважных советских санитаров, оказывающих помощь раненым бойцам во время сражения, 1942 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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17 из 28
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанк

Советские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова Василия Фомича, готовятся к бою на левом берегу Невы. Снимок сделал фотограф Всеволод Тарасевич.

Советские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова Василия Фомича, готовятся к бою на левом берегу Невы

Советские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова Василия Фомича, готовятся к бою на левом берегу Невы. Снимок сделал фотограф Всеволод Тарасевич.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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18 из 28
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанк

Сам Тарасевич провел большую часть войны в осажденном Ленинграде.

На фото: пожар на улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерии.

На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией

Сам Тарасевич провел большую часть войны в осажденном Ленинграде.

На фото: пожар на улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерии.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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19 из 28
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанк

Самые значительные работы Тарасевича относятся к серии "Ленинград в блокаде", в которой фотограф искренне демонстрирует миру трудности, через которые пришлось пройти жителям города.

На фото: жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице

Самые значительные работы Тарасевича относятся к серии "Ленинград в блокаде", в которой фотограф искренне демонстрирует миру трудности, через которые пришлось пройти жителям города.

На фото: жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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20 из 28
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Жители Москвы во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. 22 июня 1941 года. Снимок был сделан подлинным мастером военной фотографии Евгением Халдеем.

Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз

Жители Москвы во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. 22 июня 1941 года. Снимок был сделан подлинным мастером военной фотографии Евгением Халдеем.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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21 из 28
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Халдей тоже относится к числу бесстрашных фоторепортеров, которые прошли через всю войну.

На фото: зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем.

Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем

Халдей тоже относится к числу бесстрашных фоторепортеров, которые прошли через всю войну.

На фото: зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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22 из 28
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Он участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии и Венгрии.

На фото: медицинская сестра перевязывает раненого во время обороны Севастополя.

Медицинская сестра К. Михайлова во время боя перевязывает раненого

Он участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии и Венгрии.

На фото: медицинская сестра перевязывает раненого во время обороны Севастополя.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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23 из 28
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Работы фотографа включены в качестве иллюстраций в учебники и энциклопедии многих стран.

На фото: жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю.

Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю

Работы фотографа включены в качестве иллюстраций в учебники и энциклопедии многих стран.

На фото: жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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24 из 28
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Кроме того, сделанные Халдеем кадры были в числе вещественных доказательств на Нюрнбергском процессе.

На фото: истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем.

Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем

Кроме того, сделанные Халдеем кадры были в числе вещественных доказательств на Нюрнбергском процессе.

На фото: истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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25 из 28
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Военные снимки фотографа всегда были выполнены на высшем уровне и до сих пор поражают своей масштабностью и натуральностью.

На фото: трофейные немецкие шестиствольные минометы.

Трофейные шестиствольные минометы

Военные снимки фотографа всегда были выполнены на высшем уровне и до сих пор поражают своей масштабностью и натуральностью.

На фото: трофейные немецкие шестиствольные минометы.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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26 из 28
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Еще один легендарный снимок Халдея, на котором советские автоматчики ведут бой на Графской пристани.

Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани

Еще один легендарный снимок Халдея, на котором советские автоматчики ведут бой на Графской пристани.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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27 из 28
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

К съемке легендарного фото "Знамя над Рейхстагом", которое стало символом окончательной победы над фашистским захватчиком, Евгений Халдей начал готовиться еще в Москве. Красное полотнище он сшил дома, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг и сделать этот легендарный снимок

Знамя Победы над Берлином

К съемке легендарного фото "Знамя над Рейхстагом", которое стало символом окончательной победы над фашистским захватчиком, Евгений Халдей начал готовиться еще в Москве. Красное полотнище он сшил дома, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг и сделать этот легендарный снимок

© РИА Новости / Евгений Халдей
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФото80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)историяСССР
 
 
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