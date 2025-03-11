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Жуковский перенаправил два самолета на запасные аэродромы - РИА Новости, 11.03.2025
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10:18 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/zhukovskij-2004255318.html
Жуковский перенаправил два самолета на запасные аэродромы
Жуковский перенаправил два самолета на запасные аэродромы - РИА Новости, 11.03.2025
Жуковский перенаправил два самолета на запасные аэродромы
Два самолета - рейсы авиакомпаний Red Wings из Тель-Авива и "Уральских авиалиний" из Душанбе - из аэропорта "Жуковский" были перенаправлены на запасные... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:18:00+03:00
2025-03-11T10:18:00+03:00
жуковский
тель-авив
душанбе
сергей собянин
андрей воробьев
уральские авиалинии
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Два самолета - рейсы авиакомпаний Red Wings из Тель-Авива и "Уральских авиалиний" из Душанбе - из аэропорта "Жуковский" были перенаправлены на запасные аэропорты из-за ограничений на прием воздушных судов, сообщили РИА Новости в авиагавани. "В связи с действующими в Московском регионе ограничениями на осуществление полетов воздушных судов с 04.24 аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет авиарейсы. В связи с этим рейс авиакомпании Red Wings WZ020 Тель-Авив - Жуковский совершил посадку на запасном аэродроме Волгоград, рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" U6 2442 Душанбе - Жуковский - на запасном аэродроме Самара", - сообщили в аэропорту. В "Жуковском" добавили, что рейсы будет выполнены в пункт назначения после возобновления штатной работы аэропорта. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово. "Аэрофлот" сообщал, что из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" корректирует расписание ближайших рейсов.
https://ria.ru/20250311/aeroflot-2004229883.html
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жуковский, тель-авив, душанбе, сергей собянин, андрей воробьев, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Жуковский, Тель-Авив, Душанбе, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Уральские авиалинии, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Жуковский перенаправил два самолета на запасные аэродромы

Жуковский перенаправил рейсы из Тель-Авива и Душанбе на запасные аэродромы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Два самолета - рейсы авиакомпаний Red Wings из Тель-Авива и "Уральских авиалиний" из Душанбе - из аэропорта "Жуковский" были перенаправлены на запасные аэропорты из-за ограничений на прием воздушных судов, сообщили РИА Новости в авиагавани.
"В связи с действующими в Московском регионе ограничениями на осуществление полетов воздушных судов с 04.24 аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет авиарейсы. В связи с этим рейс авиакомпании Red Wings WZ020 Тель-Авив - Жуковский совершил посадку на запасном аэродроме Волгоград, рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" U6 2442 Душанбе - Жуковский - на запасном аэродроме Самара", - сообщили в аэропорту.
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"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов после атака БПЛА на Москву
08:43
В "Жуковском" добавили, что рейсы будет выполнены в пункт назначения после возобновления штатной работы аэропорта. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово. "Аэрофлот" сообщал, что из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" корректирует расписание ближайших рейсов.
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ЖуковскийТель-АвивДушанбеСергей СобянинАндрей ВоробьевУральские авиалинииДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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