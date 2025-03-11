https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004367361.html
"Обнаглевший прокси". На Украине раскрыли, что США сделают с Зеленским
"Обнаглевший прокси". На Украине раскрыли, что США сделают с Зеленским - РИА Новости, 11.03.2025
"Обнаглевший прокси". На Украине раскрыли, что США сделают с Зеленским
Владимир Зеленский будет вынужден подписать все, что потребуют от него США, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:49:00+03:00
2025-03-11T16:49:00+03:00
2025-03-11T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский будет вынужден подписать все, что потребуют от него США, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Как пишет политик, в переговорах по урегулированию конфликта на Украине есть только два субъекта — Россия и США. При этом Украина, как отметил Дубинский, является прокси Вашингтона."И никуда Трамп не уйдет — это уже вопрос принципа, добиться от обнаглевшего прокси выполнения его команд. Поэтому, я считаю, у Зеленского есть шанс еще чуть-чуть пропетлять, но нет шанса не подписать то, что ему скажут подписать", — говорится в публикации.В Саудовской Аравии во вторник проходят переговоры американской и украинской делегаций. Накануне встречи госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон считает очевидным, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. При этом он подчеркнул, что и Москва, и Киев должны быть готовы к трудным решениям для урегулирования конфликта.В конце февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но глава киевского режима устроил перепалку с американским лидером. Как передавал Fox News, Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Глава киевского режима в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Дубинский
"Обнаглевший прокси". На Украине раскрыли, что США сделают с Зеленским
Депутат Рады Дубинский: США заставят Зеленского подписать все, что потребуется