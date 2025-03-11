https://ria.ru/20250311/vsu-2004380400.html
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 11.03.2025
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
Украинские дроны атаковали шесть населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:44:00+03:00
2025-03-11T17:44:00+03:00
2025-03-11T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Украинские дроны атаковали шесть населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Беспилотники ВСУ атаковали сразу шесть населённых пунктов нашей области. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В Шебекинском округе в селе Доброе в результате атаки беспилотника повреждено оборудование на территории коммерческого предприятия. В посёлке Шамино FPV-дрон ударил по легковому автомобилю... Ещё один дрон нанёс удар по частному домовладению в селе Нижнее Берёзово-Второе", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в Грайворонском округе в селе Глотово в результате детонации дрона в частном домовладении произошло возгорание чердачного помещения, пожар ликвидирован. В Валуйском округе в городе Валуйки от удара FPV-дрона посечён автомобиль и повреждены три частных домовладения. В селе Шелаево беспилотник сдетонировал о землю — в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. Также осколками посечён легковой автомобиль.
https://ria.ru/20250310/dron-2004187002.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Валуйки, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области