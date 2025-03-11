https://ria.ru/20250311/vsu-2004380400.html

ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 11.03.2025

ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области

Украинские дроны атаковали шесть населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:44:00+03:00

2025-03-11T17:44:00+03:00

2025-03-11T17:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

валуйки

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Украинские дроны атаковали шесть населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Беспилотники ВСУ атаковали сразу шесть населённых пунктов нашей области. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В Шебекинском округе в селе Доброе в результате атаки беспилотника повреждено оборудование на территории коммерческого предприятия. В посёлке Шамино FPV-дрон ударил по легковому автомобилю... Ещё один дрон нанёс удар по частному домовладению в селе Нижнее Берёзово-Второе", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в Грайворонском округе в селе Глотово в результате детонации дрона в частном домовладении произошло возгорание чердачного помещения, пожар ликвидирован. В Валуйском округе в городе Валуйки от удара FPV-дрона посечён автомобиль и повреждены три частных домовладения. В селе Шелаево беспилотник сдетонировал о землю — в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. Также осколками посечён легковой автомобиль.

https://ria.ru/20250310/dron-2004187002.html

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происшествия, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков, вооруженные силы украины