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ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:44 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/vsu-2004380400.html
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 11.03.2025
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
Украинские дроны атаковали шесть населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:44:00+03:00
2025-03-11T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
валуйки
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Украинские дроны атаковали шесть населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Беспилотники ВСУ атаковали сразу шесть населённых пунктов нашей области. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В Шебекинском округе в селе Доброе в результате атаки беспилотника повреждено оборудование на территории коммерческого предприятия. В посёлке Шамино FPV-дрон ударил по легковому автомобилю... Ещё один дрон нанёс удар по частному домовладению в селе Нижнее Берёзово-Второе", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в Грайворонском округе в селе Глотово в результате детонации дрона в частном домовладении произошло возгорание чердачного помещения, пожар ликвидирован. В Валуйском округе в городе Валуйки от удара FPV-дрона посечён автомобиль и повреждены три частных домовладения. В селе Шелаево беспилотник сдетонировал о землю — в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. Также осколками посечён легковой автомобиль.
https://ria.ru/20250310/dron-2004187002.html
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происшествия, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Валуйки, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Украинские дроны атаковали шесть населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Беспилотники ВСУ атаковали сразу шесть населённых пунктов нашей области. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В Шебекинском округе в селе Доброе в результате атаки беспилотника повреждено оборудование на территории коммерческого предприятия. В посёлке Шамино FPV-дрон ударил по легковому автомобилю... Ещё один дрон нанёс удар по частному домовладению в селе Нижнее Берёзово-Второе", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в Грайворонском округе в селе Глотово в результате детонации дрона в частном домовладении произошло возгорание чердачного помещения, пожар ликвидирован. В Валуйском округе в городе Валуйки от удара FPV-дрона посечён автомобиль и повреждены три частных домовладения. В селе Шелаево беспилотник сдетонировал о землю — в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. Также осколками посечён легковой автомобиль.
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области
10 марта, 20:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВалуйкиВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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