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Джабаров прокомментировал атаку БПЛА ВСУ по Москве - РИА Новости, 11.03.2025
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12:36 11.03.2025 (обновлено: 12:53 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/vsu-2004291719.html
Джабаров прокомментировал атаку БПЛА ВСУ по Москве
Джабаров прокомментировал атаку БПЛА ВСУ по Москве - РИА Новости, 11.03.2025
Джабаров прокомментировал атаку БПЛА ВСУ по Москве
Киев провоцирует Россию на нанесение мощных ударов по Украине, заявил в эфире "России 24" первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:36:00+03:00
2025-03-11T12:53:00+03:00
россия
украина
вооруженные силы украины
атака беспилотников на москву и подмосковье
киев
владимир джабаров
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Киев провоцирует Россию на нанесение мощных ударов по Украине, заявил в эфире "России 24" первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя атаку ВСУ при помощи БПЛА по территории РФ.Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "Теракт"."Я думаю, Украина тем самым просто провоцирует нас на нанесение мощных ответных ударов для того, чтобы показать властям в Киеве, что они идут тропой войны, которая ведет просто в бездну. Потому что вы же понимаете, что бесследно и безнаказанно такие прилеты, какие сегодня они пытались совершить на нашу столицу, на наши регионы, они бесследно не пройдут для них", - сказал Джабаров.Сенатор отметил, что киевский режим подобными атаками пытается выторговать для себя более сильную позицию на переговорах."Они сделали это умышленно накануне приезда в Москву генсека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они хотят показать, что у них есть возможности воевать в воздухе с нами, но они готовы к перемирию. Нет у них таких возможностей, потому что мы использовали лишь малую долю того, чем мы располагаем в плане нанесения воздушных ударов", - констатировал парламентарий.
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россия, украина, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье, киев, владимир джабаров, совет федерации рф
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Киев, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
Джабаров прокомментировал атаку БПЛА ВСУ по Москве

Джабаров: Киев провоцирует Россию на нанесение мощных ударов по Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Киев провоцирует Россию на нанесение мощных ударов по Украине, заявил в эфире "России 24" первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя атаку ВСУ при помощи БПЛА по территории РФ.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "Теракт".
"Я думаю, Украина тем самым просто провоцирует нас на нанесение мощных ответных ударов для того, чтобы показать властям в Киеве, что они идут тропой войны, которая ведет просто в бездну. Потому что вы же понимаете, что бесследно и безнаказанно такие прилеты, какие сегодня они пытались совершить на нашу столицу, на наши регионы, они бесследно не пройдут для них", - сказал Джабаров.
Сенатор отметил, что киевский режим подобными атаками пытается выторговать для себя более сильную позицию на переговорах.
"Они сделали это умышленно накануне приезда в Москву генсека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они хотят показать, что у них есть возможности воевать в воздухе с нами, но они готовы к перемирию. Нет у них таких возможностей, потому что мы использовали лишь малую долю того, чем мы располагаем в плане нанесения воздушных ударов", - констатировал парламентарий.
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныАтака беспилотников на Москву и ПодмосковьеКиевВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
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