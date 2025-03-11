https://ria.ru/20250311/vsu-2004291719.html

Джабаров прокомментировал атаку БПЛА ВСУ по Москве

Джабаров прокомментировал атаку БПЛА ВСУ по Москве - РИА Новости, 11.03.2025

Джабаров прокомментировал атаку БПЛА ВСУ по Москве

Киев провоцирует Россию на нанесение мощных ударов по Украине, заявил в эфире "России 24" первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:36:00+03:00

2025-03-11T12:36:00+03:00

2025-03-11T12:53:00+03:00

россия

украина

вооруженные силы украины

атака беспилотников на москву и подмосковье

киев

владимир джабаров

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Киев провоцирует Россию на нанесение мощных ударов по Украине, заявил в эфире "России 24" первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя атаку ВСУ при помощи БПЛА по территории РФ.Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "Теракт"."Я думаю, Украина тем самым просто провоцирует нас на нанесение мощных ответных ударов для того, чтобы показать властям в Киеве, что они идут тропой войны, которая ведет просто в бездну. Потому что вы же понимаете, что бесследно и безнаказанно такие прилеты, какие сегодня они пытались совершить на нашу столицу, на наши регионы, они бесследно не пройдут для них", - сказал Джабаров.Сенатор отметил, что киевский режим подобными атаками пытается выторговать для себя более сильную позицию на переговорах."Они сделали это умышленно накануне приезда в Москву генсека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они хотят показать, что у них есть возможности воевать в воздухе с нами, но они готовы к перемирию. Нет у них таких возможностей, потому что мы использовали лишь малую долю того, чем мы располагаем в плане нанесения воздушных ударов", - констатировал парламентарий.

https://ria.ru/20250311/obse-2004279064.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье, киев, владимир джабаров, совет федерации рф