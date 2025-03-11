Развод из-за упрека и ребенок без отца: пять женщин Владимира Вдовиченкова
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАктеры и супруги Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Стремительный профессиональный взлет Владимира Вдовиченкова совпал с непростыми испытаниями в личной жизни. Пять жен, двое детей и роль дедушки — каким образом актер, известный по брутальным ролям в кино, выстраивал отношения с близкими людьми на протяжении своей карьеры?
Вдовиченков vs дядя
Первая глава романтической биографии Владимира Вдовиченкова началась со школьной скамьи. Виктория Наталуха училась с будущей звездой в параллельных классах. Едва отпраздновав совершеннолетие, молодые люди решили, что пора оформить отношения официально — в 1989 году они стали мужем и женой.
Казалось бы, классическая история школьной любви, перешедшей в семейную жизнь. Но семейная идиллия продлилась недолго. На горизонте появился состоятельный родственник Владимира — его дядя, который был старше актера всего на четыре года.
Отношения в этом странном любовном треугольнике запутались окончательно. По одной из версий, Виктория сначала встречалась именно с дядей Вдовиченкова, но будущий актер увел девушку у родственника. История сделала полный круг, когда Виктория в итоге предпочла вернуться к первоначальному выбору и ушла от Владимира к его дяде.
Карьера оказалась важнее семьи
Недолго актер оставался один после расставания с первой женой. Вскоре он связал свою судьбу со своей одноклассницей — Анной Коневой. В 1993 году семья пополнилась — на свет появился сын Леонид.
Казалось, что появление ребенка укрепит семью, но произошло обратное. Анна стремилась создать надежный семейный очаг и приобрела квартиру в Санкт-Петербурге. Владимир же грезил о покорении Москвы, где, по его мнению, его актерская карьера получила бы мощный толчок.
Выбор был сделан не в пользу семьи — Вдовиченков отправился в столицу, оставив в Питере жену с маленьким сыном. Роковое решение привело к тому, что связь с сыном оборвалась на долгих 12 лет. Только по прошествии этого времени отцу и сыну удалось восстановить отношения.
Тем временем Анна не стала долго горевать. Она встретила успешного бизнесмена, владельца нескольких автозаправок, и после развода с Вдовиченковым создала новую семью.
Интересный факт: в 2023 году, в возрасте 52 лет, Владимир Вдовиченков стал дедушкой. "У меня внук Михаил. Родился 2 декабря. Сын живет в Петербурге. И я пока видел внука только на фотографиях. Пока не общался вживую", — признался актер. При этом он отметил, что испытывает странные ощущения, глядя в зеркало и не видя там "дедушку".
Один неосторожный упрек разрушил третий брак
Третьей избранницей Вдовиченкова стала успешная бизнесвумен Наталья Давыдова, директор московского ТКЦ "Юпитер". Их встреча произошла в кругу общих друзей в тот период, когда актер только начинал восхождение к славе.
Брак с Натальей позволил Владимиру сосредоточиться на творчестве, избавив от необходимости искать подработки. Четыре года совместной жизни завершились внезапно и драматично.
© Аватар Фильм (2002)Кадр из сериала "Бригада"
© Аватар Фильм (2002)
Кадр из сериала "Бригада"
Роковым стал момент, когда Наталья, обиженная невниманием мужа, бросила ему в лицо резкие слова: "Ты забыл, что своим успехом обязан моим связям. Если бы не я, то так и остался никем". Реакция была мгновенной и бесповоротной — Вдовиченков хлопнул дверью и навсегда ушел из их общего дома.
Этот период совпал с прорывом в карьере актера — роль Фила в культовом сериале "Бригада" принесла ему широкую известность. Вдовиченков служил в Театре им. Моссовета, а затем перешел в Театр им. Вахтангова в 2003 году.
Здание Театра имени Евг. Вахтангова
Наталья была убеждена, что причиной разрыва стала "звездная болезнь" Владимира. Сам же актер после успеха "Бригады" и "Бумера" парадоксальным образом впал в депрессию, ощущая, что его карьера застопорилась — ему предлагали однотипные роли. Впрочем, творческий кризис не продлился долго.
Десять лет без штампа
Четвертые отношения развивались стремительно. С актрисой Ольгой Филипповой Владимир начал жить вместе всего через три дня после знакомства. С родителями избранницы он познакомился только спустя месяц.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Владимир Вдовиченков с супругой актрисой Ольгой Филипповой
Актер Владимир Вдовиченков с супругой актрисой Ольгой Филипповой. Архивное фото
Пара прожила в гражданском браке с 2004 по 2014 год. В 2005 году родилась дочь Вероника, с которой у Вдовиченкова сложились особенно теплые отношения.
Этот период был отмечен профессиональной стабильностью — после "Бригады" последовали другие заметные роли, включая сериал "Курсанты", "Бумер. Фильм второй", "Параграф 78", "Тарас Бульба" и другие.
© Кинокомпания CTB / СТВ (2006)Кадр из фильма "Бумер: Фильм второй"
© Кинокомпания CTB / СТВ (2006)
Кадр из фильма "Бумер: Фильм второй"
Однако после десятилетия совместной жизни в отношениях наступил кризис. Официальной версией расставания стало "охлаждение чувств", но в актерских кругах циркулировали слухи, что причиной разрыва стала сама Ольга, якобы первой начавшая отношения с коллегой Алексеем Макаровым.
Попытка номер пять
Судьбоносная встреча с Еленой Лядовой произошла в 2014 году на съемках фильма "Левиафан". Актер начал ухаживать за коллегой, уверяя, что с предыдущей женой уже не живет. Между ними вспыхнул страстный роман, и в 2015 году пара сыграла скромную свадьбу в узком кругу родных и друзей.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры и супруги Елена Лядова и Владимир Вдовиченков перед началом церемонии вручения ХХII национальной премии в области кинематографии "Золотой орел"
Актеры и супруги Елена Лядова и Владимир Вдовиченков перед началом церемонии вручения ХХII национальной премии в области кинематографии "Золотой орел"
Примечательно, что родственники Елены не сразу приняли нового мужа. Особенно настороженно к Владимиру относился отчим Лядовой — первые 3-4 года он держал дистанцию. Однако видя, насколько счастлива Елена с Владимиром, постепенно изменил свое мнение.
Сегодня Елена не только жена, но и агент Вдовиченкова. Она занимается его финансовыми вопросами и создает комфортные условия для работы. При этом пара предпочитает избегать совместных съемок. "Когда ваши герои ссорятся, у них сложные взаимоотношения, это накладывает отпечаток и на реальную жизнь", — объясняет Елена.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Елена Лядова перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards "Больше чем звезды" в Four Seasons Hotel Moscow
Актриса Елена Лядова перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards "Больше чем звезды" в Four Seasons Hotel Moscow
Актриса признается, что им с Владимиром легко вместе еще и потому, что они понимают специфику актерской профессии — постоянные съемки и гастроли. Она подчеркивает, что в их отношениях нет ссор, но есть безграничное уважение.