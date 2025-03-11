https://ria.ru/20250311/vdovichenkov-2004326296.html

Развод из-за упрека и ребенок без отца: пять женщин Владимира Вдовиченкова

Развод из-за упрека и ребенок без отца: пять женщин Владимира Вдовиченкова - РИА Новости, 11.03.2025

Развод из-за упрека и ребенок без отца: пять женщин Владимира Вдовиченкова

Стремительный профессиональный взлет Владимира Вдовиченкова совпал с непростыми испытаниями в личной жизни. Пять жен, двое детей и роль дедушки — каким образом... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:10:00+03:00

2025-03-11T19:10:00+03:00

2025-03-11T19:10:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Стремительный профессиональный взлет Владимира Вдовиченкова совпал с непростыми испытаниями в личной жизни. Пять жен, двое детей и роль дедушки — каким образом актер, известный по брутальным ролям в кино, выстраивал отношения с близкими людьми на протяжении своей карьеры?Вдовиченков vs дядяПервая глава романтической биографии Владимира Вдовиченкова началась со школьной скамьи. Виктория Наталуха училась с будущей звездой в параллельных классах. Едва отпраздновав совершеннолетие, молодые люди решили, что пора оформить отношения официально — в 1989 году они стали мужем и женой.Казалось бы, классическая история школьной любви, перешедшей в семейную жизнь. Но семейная идиллия продлилась недолго. На горизонте появился состоятельный родственник Владимира — его дядя, который был старше актера всего на четыре года.Отношения в этом странном любовном треугольнике запутались окончательно. По одной из версий, Виктория сначала встречалась именно с дядей Вдовиченкова, но будущий актер увел девушку у родственника. История сделала полный круг, когда Виктория в итоге предпочла вернуться к первоначальному выбору и ушла от Владимира к его дяде.Карьера оказалась важнее семьиНедолго актер оставался один после расставания с первой женой. Вскоре он связал свою судьбу со своей одноклассницей — Анной Коневой. В 1993 году семья пополнилась — на свет появился сын Леонид.Казалось, что появление ребенка укрепит семью, но произошло обратное. Анна стремилась создать надежный семейный очаг и приобрела квартиру в Санкт-Петербурге. Владимир же грезил о покорении Москвы, где, по его мнению, его актерская карьера получила бы мощный толчок.Выбор был сделан не в пользу семьи — Вдовиченков отправился в столицу, оставив в Питере жену с маленьким сыном. Роковое решение привело к тому, что связь с сыном оборвалась на долгих 12 лет. Только по прошествии этого времени отцу и сыну удалось восстановить отношения.Тем временем Анна не стала долго горевать. Она встретила успешного бизнесмена, владельца нескольких автозаправок, и после развода с Вдовиченковым создала новую семью.Интересный факт: в 2023 году, в возрасте 52 лет, Владимир Вдовиченков стал дедушкой. "У меня внук Михаил. Родился 2 декабря. Сын живет в Петербурге. И я пока видел внука только на фотографиях. Пока не общался вживую", — признался актер. При этом он отметил, что испытывает странные ощущения, глядя в зеркало и не видя там "дедушку".Один неосторожный упрек разрушил третий бракТретьей избранницей Вдовиченкова стала успешная бизнесвумен Наталья Давыдова, директор московского ТКЦ "Юпитер". Их встреча произошла в кругу общих друзей в тот период, когда актер только начинал восхождение к славе.Брак с Натальей позволил Владимиру сосредоточиться на творчестве, избавив от необходимости искать подработки. Четыре года совместной жизни завершились внезапно и драматично.Роковым стал момент, когда Наталья, обиженная невниманием мужа, бросила ему в лицо резкие слова: "Ты забыл, что своим успехом обязан моим связям. Если бы не я, то так и остался никем". Реакция была мгновенной и бесповоротной — Вдовиченков хлопнул дверью и навсегда ушел из их общего дома.Этот период совпал с прорывом в карьере актера — роль Фила в культовом сериале "Бригада" принесла ему широкую известность. Вдовиченков служил в Театре им. Моссовета, а затем перешел в Театр им. Вахтангова в 2003 году.Наталья была убеждена, что причиной разрыва стала "звездная болезнь" Владимира. Сам же актер после успеха "Бригады" и "Бумера" парадоксальным образом впал в депрессию, ощущая, что его карьера застопорилась — ему предлагали однотипные роли. Впрочем, творческий кризис не продлился долго.Десять лет без штампаЧетвертые отношения развивались стремительно. С актрисой Ольгой Филипповой Владимир начал жить вместе всего через три дня после знакомства. С родителями избранницы он познакомился только спустя месяц.Пара прожила в гражданском браке с 2004 по 2014 год. В 2005 году родилась дочь Вероника, с которой у Вдовиченкова сложились особенно теплые отношения.Этот период был отмечен профессиональной стабильностью — после "Бригады" последовали другие заметные роли, включая сериал "Курсанты", "Бумер. Фильм второй", "Параграф 78", "Тарас Бульба" и другие.Однако после десятилетия совместной жизни в отношениях наступил кризис. Официальной версией расставания стало "охлаждение чувств", но в актерских кругах циркулировали слухи, что причиной разрыва стала сама Ольга, якобы первой начавшая отношения с коллегой Алексеем Макаровым.Попытка номер пятьСудьбоносная встреча с Еленой Лядовой произошла в 2014 году на съемках фильма "Левиафан". Актер начал ухаживать за коллегой, уверяя, что с предыдущей женой уже не живет. Между ними вспыхнул страстный роман, и в 2015 году пара сыграла скромную свадьбу в узком кругу родных и друзей.Примечательно, что родственники Елены не сразу приняли нового мужа. Особенно настороженно к Владимиру относился отчим Лядовой — первые 3-4 года он держал дистанцию. Однако видя, насколько счастлива Елена с Владимиром, постепенно изменил свое мнение.Сегодня Елена не только жена, но и агент Вдовиченкова. Она занимается его финансовыми вопросами и создает комфортные условия для работы. При этом пара предпочитает избегать совместных съемок. "Когда ваши герои ссорятся, у них сложные взаимоотношения, это накладывает отпечаток и на реальную жизнь", — объясняет Елена.Актриса признается, что им с Владимиром легко вместе еще и потому, что они понимают специфику актерской профессии — постоянные съемки и гастроли. Она подчеркивает, что в их отношениях нет ссор, но есть безграничное уважение.

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