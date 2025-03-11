СМИ: USAID финансировало украинский проект, дискредитировавший Вэнса
Grayzone: USAID финансировал украинский проект, дискредитировавший Вэнса и Маска
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американское Агентство по международному развитию (USAID) и ряд других органов финансировали украинский проект, дискредитировавший вице-президента США Джей Ди Вэнса, бизнесмена Илона Маска, а также американских чиновников и журналистов, сообщает портал Grayzone.
"Президент США Дональд Трамп раскритиковал USAID за абсурдные траты в других странах. Но Трамп опустил, возможно, самую скандальную операцию - финансируемые США группы на Украине, которые дискредитировали вице-президента США, членов конгресса и американских журналистов, называя их всех "иностранными пропагандистами, в то же время проводя обучение украинцев тактикам информационно-психологических операций", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что украинский проект Molfar по сей день публикует списки, в которых называет "пропагандистами" среди прочих Джей Ди Вэнса, директора Национального контртеррористического центра США Джо Кента и члена палаты представителей Томаса Масси. Финансировавшийся США проект также призывает сместить их с занимаемых должностей и провести расследования, обвиняя их в якобы угрозе национальной безопасности некоторых стран. Украинский сайт осуждает Вэнса, например, за сравнение Украины с Афганистаном и отказ от поддержки продолжения выделения помощи Киеву.
Портал, ссылаясь на ранее публиковавшиеся заявления украинских ведомств, подчеркивает, что Molfar при поддержке властей США при прошлой администрации обучал украинских госслужащих тактикам дезинформации и кибератак. По некоторым данным, USAID обещал выделить 60 миллионов долларов на "усиление кибербезопасности Украины".
Среди прочих целей украинского проекта были и американский журналист Такер Карлсон, известный экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, а также главный редактор Grayzone Макс Блюменталь.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США.
Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.