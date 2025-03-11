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СМИ: USAID финансировало украинский проект, дискредитировавший Вэнса - РИА Новости, 11.03.2025
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10:07 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/usaid-2004252585.html
СМИ: USAID финансировало украинский проект, дискредитировавший Вэнса
СМИ: USAID финансировало украинский проект, дискредитировавший Вэнса - РИА Новости, 11.03.2025
СМИ: USAID финансировало украинский проект, дискредитировавший Вэнса
Американское Агентство по международному развитию (USAID) и ряд других органов финансировали украинский проект, дискредитировавший вице-президента США Джей Ди... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:07:00+03:00
2025-03-11T10:07:00+03:00
в мире
сша
украина
афганистан
илон маск
дональд трамп
марко рубио
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американское Агентство по международному развитию (USAID) и ряд других органов финансировали украинский проект, дискредитировавший вице-президента США Джей Ди Вэнса, бизнесмена Илона Маска, а также американских чиновников и журналистов, сообщает портал Grayzone. Кроме того, дезинформацию и дискредитацию при помощи передаваемых ранее от США средств проводили Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и якобы аналитический проект VoxUkraine. "Президент США Дональд Трамп раскритиковал USAID за абсурдные траты в других странах. Но Трамп опустил, возможно, самую скандальную операцию - финансируемые США группы на Украине, которые дискредитировали вице-президента США, членов конгресса и американских журналистов, называя их всех "иностранными пропагандистами, в то же время проводя обучение украинцев тактикам информационно-психологических операций", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что украинский проект Molfar по сей день публикует списки, в которых называет "пропагандистами" среди прочих Джей Ди Вэнса, директора Национального контртеррористического центра США Джо Кента и члена палаты представителей Томаса Масси. Финансировавшийся США проект также призывает сместить их с занимаемых должностей и провести расследования, обвиняя их в якобы угрозе национальной безопасности некоторых стран. Украинский сайт осуждает Вэнса, например, за сравнение Украины с Афганистаном и отказ от поддержки продолжения выделения помощи Киеву. Портал, ссылаясь на ранее публиковавшиеся заявления украинских ведомств, подчеркивает, что Molfar при поддержке властей США при прошлой администрации обучал украинских госслужащих тактикам дезинформации и кибератак. По некоторым данным, USAID обещал выделить 60 миллионов долларов на "усиление кибербезопасности Украины". Среди прочих целей украинского проекта были и американский журналист Такер Карлсон, известный экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, а также главный редактор Grayzone Макс Блюменталь. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
https://ria.ru/20250203/medvedev-1997034360.html
https://ria.ru/20250310/reshenie-2004115060.html
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в мире, сша, украина, афганистан, илон маск, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, США, Украина, Афганистан, Илон Маск, Дональд Трамп, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США, Совет национальной безопасности и обороны Украины
СМИ: USAID финансировало украинский проект, дискредитировавший Вэнса

Grayzone: USAID финансировал украинский проект, дискредитировавший Вэнса и Маска

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американское Агентство по международному развитию (USAID) и ряд других органов финансировали украинский проект, дискредитировавший вице-президента США Джей Ди Вэнса, бизнесмена Илона Маска, а также американских чиновников и журналистов, сообщает портал Grayzone.
Кроме того, дезинформацию и дискредитацию при помощи передаваемых ранее от США средств проводили Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и якобы аналитический проект VoxUkraine.
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"Президент США Дональд Трамп раскритиковал USAID за абсурдные траты в других странах. Но Трамп опустил, возможно, самую скандальную операцию - финансируемые США группы на Украине, которые дискредитировали вице-президента США, членов конгресса и американских журналистов, называя их всех "иностранными пропагандистами, в то же время проводя обучение украинцев тактикам информационно-психологических операций", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что украинский проект Molfar по сей день публикует списки, в которых называет "пропагандистами" среди прочих Джей Ди Вэнса, директора Национального контртеррористического центра США Джо Кента и члена палаты представителей Томаса Масси. Финансировавшийся США проект также призывает сместить их с занимаемых должностей и провести расследования, обвиняя их в якобы угрозе национальной безопасности некоторых стран. Украинский сайт осуждает Вэнса, например, за сравнение Украины с Афганистаном и отказ от поддержки продолжения выделения помощи Киеву.
Портал, ссылаясь на ранее публиковавшиеся заявления украинских ведомств, подчеркивает, что Molfar при поддержке властей США при прошлой администрации обучал украинских госслужащих тактикам дезинформации и кибератак. По некоторым данным, USAID обещал выделить 60 миллионов долларов на "усиление кибербезопасности Украины".
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Среди прочих целей украинского проекта были и американский журналист Такер Карлсон, известный экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, а также главный редактор Grayzone Макс Блюменталь.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США.
Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
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