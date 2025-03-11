Карлсон заявил, что Украина не является суверенным государством
Такер Карлсон: правительство Украины было поставлено ЦРУ в 2014 году
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Украина не является суверенным государством, а ее правительство было поставлено ЦРУ в результате госпереворота в 2014 году, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с другим американским журналистом Крисом Куомо.
"Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство", - сообщил он.
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"Вдруг бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон появляется в Киеве и зачитывает послание администрации (Джо - ред.) Байдена: "Нет, никакого мира. Вам не разрешено вести мирные переговоры"... И они прерывают мирные переговоры", - указал Карлсон.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявял, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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