https://ria.ru/20250311/turtsiya-2004291995.html

В турецком госбанке заявили о сложностях с переводами с Россией

В турецком госбанке заявили о сложностях с переводами с Россией - РИА Новости, 11.03.2025

В турецком госбанке заявили о сложностях с переводами с Россией

Турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:38:00+03:00

2025-03-11T12:38:00+03:00

2025-03-11T12:45:00+03:00

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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией, сообщил во вторник РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице. Американский президент Дональд Трамп в конце февраля заявил, что пока антироссийские санкции не сняты, но это произойдет в какой-то момент. Смягчение санкций США против РФ позитивно отразилось бы на торговле и способствовало бы решению проблем с банковскими переводами, но Анкара не проинформирована о конкретных намерениях в этом направлении, говорил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Проблем много. Переводы блокируются, чинятся препоны, всё под усиленным контролем. Пока никаких изменений", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о том, вероятно ли изменение в решении госбанков по открытию счетов в российских рублях, представителя Ziraat отметил, что "на данный момент госбанки не открывают счета в рублях". "Я не могу вам сказать, когда произойдут изменения в этом направлении", - сказал представитель турецкого госбанка. Противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям, заявлял ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241129/turtsiya-1986407398.html

https://ria.ru/20240909/istochnik-1971508023.html

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