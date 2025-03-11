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Турецкие госбанки ответили на вопрос о смягчении санкций против России - РИА Новости, 11.03.2025
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10:01 11.03.2025 (обновлено: 10:02 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/turtsiya-2004250297.html
Турецкие госбанки ответили на вопрос о смягчении санкций против России
Турецкие госбанки ответили на вопрос о смягчении санкций против России - РИА Новости, 11.03.2025
Турецкие госбанки ответили на вопрос о смягчении санкций против России
Госбанки Турции не получали указаний от Центрального банка страны по возможности смягчений санкций в отношении России в банковской сфере, рассчитывают на... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:01:00+03:00
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АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Госбанки Турции не получали указаний от Центрального банка страны по возможности смягчений санкций в отношении России в банковской сфере, рассчитывают на решение вопроса, сообщил во вторник РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице. Американский президент Дональд Трамп в конце февраля заявил, что пока антироссийские санкции не сняты, но это произойдет в какой-то момент. Смягчение санкций США против РФ позитивно отразилось бы на торговле и способствовало бы решению проблем с банковскими переводами, но Анкара не проинформирована о конкретных намерениях в этом направлении, говорил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Во-первых, мы должны получить указание от главного органа - Центрального банка. Такого указания нет. Поэтому пока никаких изменений, рассчитываем, что вопрос решится", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности смягчения санкций в отношении России. Противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям, заявлял ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, владимир путин, дональд трамп, алексей ерхов, в мире, экономика
Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Алексей Ерхов, В мире, Экономика
Турецкие госбанки ответили на вопрос о смягчении санкций против России

Госбанки Турции не получали указаний от ЦБ по смягчению санкций против России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Госбанки Турции не получали указаний от Центрального банка страны по возможности смягчений санкций в отношении России в банковской сфере, рассчитывают на решение вопроса, сообщил во вторник РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице.
Американский президент Дональд Трамп в конце февраля заявил, что пока антироссийские санкции не сняты, но это произойдет в какой-то момент. Смягчение санкций США против РФ позитивно отразилось бы на торговле и способствовало бы решению проблем с банковскими переводами, но Анкара не проинформирована о конкретных намерениях в этом направлении, говорил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
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"Во-первых, мы должны получить указание от главного органа - Центрального банка. Такого указания нет. Поэтому пока никаких изменений, рассчитываем, что вопрос решится", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности смягчения санкций в отношении России.
Противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям, заявлял ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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