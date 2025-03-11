Турецкие госбанки ответили на вопрос о смягчении санкций против России
Госбанки Турции не получали указаний от ЦБ по смягчению санкций против России
Вид на Анкару. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Госбанки Турции не получали указаний от Центрального банка страны по возможности смягчений санкций в отношении России в банковской сфере, рассчитывают на решение вопроса, сообщил во вторник РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице.
Американский президент Дональд Трамп в конце февраля заявил, что пока антироссийские санкции не сняты, но это произойдет в какой-то момент. Смягчение санкций США против РФ позитивно отразилось бы на торговле и способствовало бы решению проблем с банковскими переводами, но Анкара не проинформирована о конкретных намерениях в этом направлении, говорил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Источник: США усилили давление на турецкие банки из-за операций с Россией
9 сентября 2024, 05:36
"Во-первых, мы должны получить указание от главного органа - Центрального банка. Такого указания нет. Поэтому пока никаких изменений, рассчитываем, что вопрос решится", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности смягчения санкций в отношении России.
Противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям, заявлял ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.