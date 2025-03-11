https://ria.ru/20250311/sud-2004312108.html

Суд взыскал с омского детсада 350 тысяч рублей за пострадавшего ребенка

Суд взыскал с омского детсада 350 тысяч рублей за пострадавшего ребенка - РИА Новости, 11.03.2025

Суд взыскал с омского детсада 350 тысяч рублей за пострадавшего ребенка

Суд обязал взыскать с омского детского сада, воспитанник которого получил компрессионный перелом позвонка, 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:02:00+03:00

2025-03-11T14:02:00+03:00

2025-03-11T14:06:00+03:00

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ОМСК, 11 мар - РИА Новости. Суд обязал взыскать с омского детского сада, воспитанник которого получил компрессионный перелом позвонка, 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Несчастный случай произошел в июле 2023 года. Пятилетний ребенок, посещающий детский сад №32, играл на площадке детского сада. Находясь под присмотром воспитателя, он упал с гимнастической лестницы, получив компрессионный перелом позвонка. "В целях защиты прав несовершеннолетнего прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать детский сад компенсировать ребенку причиненный моральный вред. Суд постановил взыскать с образовательной организации 350 тысяч рублей в пользу пострадавшего воспитанника", – говорится в сообщении. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

https://ria.ru/20250303/sud-2002793640.html

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происшествия, омск, дети, россия