https://ria.ru/20250311/sud-2004312108.html
Суд взыскал с омского детсада 350 тысяч рублей за пострадавшего ребенка
Суд взыскал с омского детсада 350 тысяч рублей за пострадавшего ребенка - РИА Новости, 11.03.2025
Суд взыскал с омского детсада 350 тысяч рублей за пострадавшего ребенка
Суд обязал взыскать с омского детского сада, воспитанник которого получил компрессионный перелом позвонка, 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:02:00+03:00
2025-03-11T14:02:00+03:00
2025-03-11T14:06:00+03:00
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ОМСК, 11 мар - РИА Новости. Суд обязал взыскать с омского детского сада, воспитанник которого получил компрессионный перелом позвонка, 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Несчастный случай произошел в июле 2023 года. Пятилетний ребенок, посещающий детский сад №32, играл на площадке детского сада. Находясь под присмотром воспитателя, он упал с гимнастической лестницы, получив компрессионный перелом позвонка. "В целях защиты прав несовершеннолетнего прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать детский сад компенсировать ребенку причиненный моральный вред. Суд постановил взыскать с образовательной организации 350 тысяч рублей в пользу пострадавшего воспитанника", – говорится в сообщении. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.
https://ria.ru/20250303/sud-2002793640.html
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происшествия, омск, дети, россия
Происшествия, Омск, Дети, Россия
Суд взыскал с омского детсада 350 тысяч рублей за пострадавшего ребенка
Омский суд обязал детсад №32 выплатить 350 тысяч рублей за пострадавшего ребенка
ОМСК, 11 мар - РИА Новости. Суд обязал взыскать с омского детского сада, воспитанник которого получил компрессионный перелом позвонка, 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Несчастный случай произошел в июле 2023 года. Пятилетний ребенок, посещающий детский сад №32, играл на площадке детского сада. Находясь под присмотром воспитателя, он упал с гимнастической лестницы, получив компрессионный перелом позвонка.
"В целях защиты прав несовершеннолетнего прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать детский сад компенсировать ребенку причиненный моральный вред. Суд постановил взыскать с образовательной организации 350 тысяч рублей в пользу пострадавшего воспитанника", – говорится в сообщении.
Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.