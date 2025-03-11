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ЮАР стала следующей остановкой роудшоу конкурса Стенина - РИА Новости, 11.03.2025
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19:42 11.03.2025 (обновлено: 19:52 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/stenin-2004403679.html
ЮАР стала следующей остановкой роудшоу конкурса Стенина
ЮАР стала следующей остановкой роудшоу конкурса Стенина - РИА Новости, 11.03.2025
ЮАР стала следующей остановкой роудшоу конкурса Стенина
Выставка лауреатов Международного конкурса журналистики имени Андрея Стенина открылась в столице ЮАР Претории. Посетители смогут увидеть подборку из 45 работ... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:42:00+03:00
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юар
россия
претория
андрей стенин
фотожурналистика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Выставка лауреатов Международного конкурса журналистики имени Андрея Стенина открылась в столице ЮАР Претории. Посетители смогут увидеть подборку из 45 работ победителей десятого юбилейного сезона конкурса, которые представляют Россию, Бангладеш, Индию, Испанию, Италию, Китай, Мьянму и Сирию. ЮАР представлена серией фотографий "Пожар", занявшей призовое место в категории "Главные новости".Выставку традиционно поддерживает Посольство России в ЮАР, а локацией в этом году стал театр Fairtree Atterbury.На открытии посол России в ЮАР Роман Амбаров отметил: "Южная Африка – рекордсмен по количеству выставок в рамках роудшоу конкурса вне России. Благодаря активной работе по информационному продвижению в местном медиасообществе фотографы из ЮАР регулярно участвуют и побеждают в конкурсе. В рамках сегодняшней выставки также представлены несколько работ южноафриканских авторов".Впервые работы молодых фотожурналистов, получивших награды Конкурса Стенина, экспонировались в Претории в 2020 году.
https://ria.ru/20250220/oae-2000556594.html
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юар, россия, претория, андрей стенин, фотожурналистика
ЮАР, Россия, Претория, Андрей Стенин, фотожурналистика
ЮАР стала следующей остановкой роудшоу конкурса Стенина

В ЮАР открылась выставка лауреатов конкурса журналистики имени Стенина

© Михаил Косарев/Посольство РФ в ЮАРЮжно-Африканская Республика стала следующей остановкой роудшоу конкурса Стенина
Южно-Африканская Республика стала следующей остановкой роудшоу конкурса Стенина - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Михаил Косарев/Посольство РФ в ЮАР
Южно-Африканская Республика стала следующей остановкой роудшоу конкурса Стенина
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Выставка лауреатов Международного конкурса журналистики имени Андрея Стенина открылась в столице ЮАР Претории. Посетители смогут увидеть подборку из 45 работ победителей десятого юбилейного сезона конкурса, которые представляют Россию, Бангладеш, Индию, Испанию, Италию, Китай, Мьянму и Сирию. ЮАР представлена серией фотографий "Пожар", занявшей призовое место в категории "Главные новости".
Выставку традиционно поддерживает Посольство России в ЮАР, а локацией в этом году стал театр Fairtree Atterbury.
На открытии посол России в ЮАР Роман Амбаров отметил: "Южная Африка – рекордсмен по количеству выставок в рамках роудшоу конкурса вне России. Благодаря активной работе по информационному продвижению в местном медиасообществе фотографы из ЮАР регулярно участвуют и побеждают в конкурсе. В рамках сегодняшней выставки также представлены несколько работ южноафриканских авторов".
Впервые работы молодых фотожурналистов, получивших награды Конкурса Стенина, экспонировались в Претории в 2020 году.
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Работы конкурса Стенина вновь увидели в ОАЭ
20 февраля, 14:35
 
ЮАРРоссияПреторияАндрей Стенинфотожурналистика
 
 
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