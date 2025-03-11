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США удается лишь казаться защитниками прав человека в мире, заявил Миронов - РИА Новости, 11.03.2025
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01:02 11.03.2025 (обновлено: 01:03 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ssha-2004204743.html
США удается лишь казаться защитниками прав человека в мире, заявил Миронов
США удается лишь казаться защитниками прав человека в мире, заявил Миронов - РИА Новости, 11.03.2025
США удается лишь казаться защитниками прав человека в мире, заявил Миронов
Соединенным Штатам Америки удается лишь казаться "защитниками прав человека и демократии в мире", заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T01:02:00+03:00
2025-03-11T01:03:00+03:00
в мире
сирия
латакия (город)
тартус (мухафаза)
сергей миронов
марко рубио
дональд трамп
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Соединенным Штатам Америки удается лишь казаться "защитниками прав человека и демократии в мире", заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. "На этом фоне госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не потерпят преследований религиозных меньшинств, то есть христиан. Недаром ведь команда Дональда Трампа выставляет себя защитниками традиционных и христианских ценностей... Пока же у США получается не быть, а казаться "защитниками прав человека и демократии в мире", - сказал он. Лидер эсеров отметил, что не знает, кого и как смогут защитить американцы в Сирии, но вот православным христианам на Украине они никак не помогали и не помогают. "Напротив, годами закрывают глаза на притеснения этого религиозного большинства, на захват храмов и репрессии в отношении духовенства и прихожан. Или это какие-то неправильные христиане? Или для того, чтобы остановить киевский режим, нужно, чтобы бандеровцы устроили Варфоломеевскую ночь в Киеве и вырезали православных и русскоязычных? Господа, раскройте глаза на преступления тех, кому вы помогаете долгие годы", - добавил Миронов. Ранее региональный директор правозащитной организации Amnesty International Хеба Мораеф заявила о необходимости допуска в Сирию международных следователей для проведения независимого расследования в ответ на сообщения об убийствах мирных жителей, в основном представителей алавитского меньшинства, в прибрежных районах Сирии. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза ООН едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии.
https://ria.ru/20250311/ssha-2004201592.html
https://ria.ru/20250310/ssha-2004138516.html
https://ria.ru/20250310/usaid-2004055342.html
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латакия (город)
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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), сергей миронов, марко рубио, дональд трамп, amnesty international, оон
В мире, Сирия, Латакия (город), Тартус (мухафаза), Сергей Миронов, Марко Рубио, Дональд Трамп, Amnesty International, ООН
США удается лишь казаться защитниками прав человека в мире, заявил Миронов

Миронов: США удается лишь казаться защитниками прав человека и демократии в мире

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Соединенным Штатам Америки удается лишь казаться "защитниками прав человека и демократии в мире", заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.
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"На этом фоне госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не потерпят преследований религиозных меньшинств, то есть христиан. Недаром ведь команда Дональда Трампа выставляет себя защитниками традиционных и христианских ценностей... Пока же у США получается не быть, а казаться "защитниками прав человека и демократии в мире", - сказал он.
Лидер эсеров отметил, что не знает, кого и как смогут защитить американцы в Сирии, но вот православным христианам на Украине они никак не помогали и не помогают.
"Напротив, годами закрывают глаза на притеснения этого религиозного большинства, на захват храмов и репрессии в отношении духовенства и прихожан. Или это какие-то неправильные христиане? Или для того, чтобы остановить киевский режим, нужно, чтобы бандеровцы устроили Варфоломеевскую ночь в Киеве и вырезали православных и русскоязычных? Господа, раскройте глаза на преступления тех, кому вы помогаете долгие годы", - добавил Миронов.
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Ранее региональный директор правозащитной организации Amnesty International Хеба Мораеф заявила о необходимости допуска в Сирию международных следователей для проведения независимого расследования в ответ на сообщения об убийствах мирных жителей, в основном представителей алавитского меньшинства, в прибрежных районах Сирии.
Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.
Постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза ООН едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии.
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В миреСирияЛатакия (город)Тартус (мухафаза)Сергей МироновМарко РубиоДональд ТрампAmnesty InternationalООН
 
 
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