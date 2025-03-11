https://ria.ru/20250311/ssha-2004204743.html

США удается лишь казаться защитниками прав человека в мире, заявил Миронов

США удается лишь казаться защитниками прав человека в мире, заявил Миронов - РИА Новости, 11.03.2025

США удается лишь казаться защитниками прав человека в мире, заявил Миронов

Соединенным Штатам Америки удается лишь казаться "защитниками прав человека и демократии в мире", заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T01:02:00+03:00

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2025-03-11T01:03:00+03:00

в мире

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

сергей миронов

марко рубио

дональд трамп

amnesty international

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Соединенным Штатам Америки удается лишь казаться "защитниками прав человека и демократии в мире", заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. "На этом фоне госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не потерпят преследований религиозных меньшинств, то есть христиан. Недаром ведь команда Дональда Трампа выставляет себя защитниками традиционных и христианских ценностей... Пока же у США получается не быть, а казаться "защитниками прав человека и демократии в мире", - сказал он. Лидер эсеров отметил, что не знает, кого и как смогут защитить американцы в Сирии, но вот православным христианам на Украине они никак не помогали и не помогают. "Напротив, годами закрывают глаза на притеснения этого религиозного большинства, на захват храмов и репрессии в отношении духовенства и прихожан. Или это какие-то неправильные христиане? Или для того, чтобы остановить киевский режим, нужно, чтобы бандеровцы устроили Варфоломеевскую ночь в Киеве и вырезали православных и русскоязычных? Господа, раскройте глаза на преступления тех, кому вы помогаете долгие годы", - добавил Миронов. Ранее региональный директор правозащитной организации Amnesty International Хеба Мораеф заявила о необходимости допуска в Сирию международных следователей для проведения независимого расследования в ответ на сообщения об убийствах мирных жителей, в основном представителей алавитского меньшинства, в прибрежных районах Сирии. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза ООН едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии.

https://ria.ru/20250311/ssha-2004201592.html

https://ria.ru/20250310/ssha-2004138516.html

https://ria.ru/20250310/usaid-2004055342.html

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), сергей миронов, марко рубио, дональд трамп, amnesty international, оон