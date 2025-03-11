МИД Греции осудил зверства в отношении гражданского населения в Сирии
МИД Греции осудил зверства в отношении христиан и алавитов в Сирии
© AP Photo / Omar AlbamСирийские силы безопасности в Латакии
© AP Photo / Omar Albam
Сирийские силы безопасности в Латакии. Архивное фото
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АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции осудило зверства в отношении христиан и алавитов и ждет, что переходные власти остановят насилие, защитят всех гражданских лиц и накажут виновных в злодеяниях.
"В свете событий в Сирии мы осуждаем зверства, совершенные в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц, включая христиан и алавитов. Мы ожидаем, что переходные власти примут все необходимые меры, чтобы остановить насилие, защитить всех гражданских лиц, привлечь к ответственности виновных в злодеяниях и удовлетворить ожидания всех сирийцев без дискриминации", - говорится в заявлении МИД Греции.
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Греция по-прежнему твердо привержена поддержке восстановления и процветания Сирии, а также созданию сильных и представительных институтов, которые интегрируют всех сирийцев и обеспечат, чтобы этнические и религиозные общины, включая христиан, алавитов, друзов и курдов, были полностью включены в политический процесс и могли жить без страха, говорится в документе.
"Греция внимательно следит за ситуацией в Сирии и приветствует шаги, направленные на деэскалацию и национальное примирение", - заявил МИД.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.
Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.
Постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза ООН едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии.