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МИД Греции осудил зверства в отношении гражданского населения в Сирии - РИА Новости, 11.03.2025
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01:19 11.03.2025 (обновлено: 01:22 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/siriya-2004206138.html
МИД Греции осудил зверства в отношении гражданского населения в Сирии
МИД Греции осудил зверства в отношении гражданского населения в Сирии - РИА Новости, 11.03.2025
МИД Греции осудил зверства в отношении гражданского населения в Сирии
Министерство иностранных дел Греции осудило зверства в отношении христиан и алавитов и ждет, что переходные власти остановят насилие, защитят всех гражданских... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T01:19:00+03:00
2025-03-11T01:22:00+03:00
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АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции осудило зверства в отношении христиан и алавитов и ждет, что переходные власти остановят насилие, защитят всех гражданских лиц и накажут виновных в злодеяниях. "В свете событий в Сирии мы осуждаем зверства, совершенные в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц, включая христиан и алавитов. Мы ожидаем, что переходные власти примут все необходимые меры, чтобы остановить насилие, защитить всех гражданских лиц, привлечь к ответственности виновных в злодеяниях и удовлетворить ожидания всех сирийцев без дискриминации", - говорится в заявлении МИД Греции. Греция по-прежнему твердо привержена поддержке восстановления и процветания Сирии, а также созданию сильных и представительных институтов, которые интегрируют всех сирийцев и обеспечат, чтобы этнические и религиозные общины, включая христиан, алавитов, друзов и курдов, были полностью включены в политический процесс и могли жить без страха, говорится в документе. "Греция внимательно следит за ситуацией в Сирии и приветствует шаги, направленные на деэскалацию и национальное примирение", - заявил МИД. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза ООН едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии.
https://ria.ru/20241208/gretsija-1988059908.html
https://ria.ru/20250310/iran-2004067621.html
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в мире, сирия, греция, латакия (город), василий небензя, оон
В мире, Сирия, Греция, Латакия (город), Василий Небензя, ООН
МИД Греции осудил зверства в отношении гражданского населения в Сирии

МИД Греции осудил зверства в отношении христиан и алавитов в Сирии

© AP Photo / Omar AlbamСирийские силы безопасности в Латакии
Сирийские силы безопасности в Латакии - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Omar Albam
Сирийские силы безопасности в Латакии. Архивное фото
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АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции осудило зверства в отношении христиан и алавитов и ждет, что переходные власти остановят насилие, защитят всех гражданских лиц и накажут виновных в злодеяниях.
"В свете событий в Сирии мы осуждаем зверства, совершенные в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц, включая христиан и алавитов. Мы ожидаем, что переходные власти примут все необходимые меры, чтобы остановить насилие, защитить всех гражданских лиц, привлечь к ответственности виновных в злодеяниях и удовлетворить ожидания всех сирийцев без дискриминации", - говорится в заявлении МИД Греции.
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Греция по-прежнему твердо привержена поддержке восстановления и процветания Сирии, а также созданию сильных и представительных институтов, которые интегрируют всех сирийцев и обеспечат, чтобы этнические и религиозные общины, включая христиан, алавитов, друзов и курдов, были полностью включены в политический процесс и могли жить без страха, говорится в документе.
"Греция внимательно следит за ситуацией в Сирии и приветствует шаги, направленные на деэскалацию и национальное примирение", - заявил МИД.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.
Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.
Постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза ООН едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии.
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