https://ria.ru/20250311/sherov-2004253474.html

Певец из Узбекистана доедет в Москву на велосипеде в честь юбилея Победы

Певец из Узбекистана доедет в Москву на велосипеде в честь юбилея Победы - РИА Новости, 11.03.2025

Певец из Узбекистана доедет в Москву на велосипеде в честь юбилея Победы

Известный оперный певец и путешественник из Узбекистана Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде из Ташкента в Москву в честь 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T10:13:00+03:00

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2025-03-11T10:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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узбекистан

россия

москва

шер

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 11 мар – РИА Новости. Известный оперный певец и путешественник из Узбекистана Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде из Ташкента в Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане. "Известный певец и велопутешественник Хурсанд Шеров собирается проехать 3,8 тысячи километров, пересекая территории Узбекистана, Казахстана и России, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, крепкой дружбы и вклада народов Центральной Азии в борьбу с фашизмом", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства. В рамках своего путешествия Шеров планирует посетить знаковые исторические места и передать памятные знамёна и сувениры для ветеранов, которые примут участие в торжествах 9 мая в Москве, добавили в посольстве. По данным издания "Курсив. Узбекистан", Шеров начал путешествовать на велосипеде в 2013 году и не раз совершал велотуры на расстояния от 10 до 20 тысяч километров. За это время он посетил Россию, Казахстан, Киргизию, Китай и другие страны.

https://ria.ru/20250310/veterany-2004159564.html

https://ria.ru/20250204/egipet-1997214435.html

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