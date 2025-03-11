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Певец из Узбекистана доедет в Москву на велосипеде в честь юбилея Победы
Певец из Узбекистана доедет в Москву на велосипеде в честь юбилея Победы - РИА Новости, 11.03.2025
Певец из Узбекистана доедет в Москву на велосипеде в честь юбилея Победы
Известный оперный певец и путешественник из Узбекистана Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде из Ташкента в Москву в честь 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:13:00+03:00
2025-03-11T10:13:00+03:00
2025-03-11T10:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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шер
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТАШКЕНТ, 11 мар – РИА Новости. Известный оперный певец и путешественник из Узбекистана Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде из Ташкента в Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане. "Известный певец и велопутешественник Хурсанд Шеров собирается проехать 3,8 тысячи километров, пересекая территории Узбекистана, Казахстана и России, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, крепкой дружбы и вклада народов Центральной Азии в борьбу с фашизмом", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства. В рамках своего путешествия Шеров планирует посетить знаковые исторические места и передать памятные знамёна и сувениры для ветеранов, которые примут участие в торжествах 9 мая в Москве, добавили в посольстве. По данным издания "Курсив. Узбекистан", Шеров начал путешествовать на велосипеде в 2013 году и не раз совершал велотуры на расстояния от 10 до 20 тысяч километров. За это время он посетил Россию, Казахстан, Киргизию, Китай и другие страны.
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в мире, узбекистан, россия, москва, шер, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Узбекистан, Россия, Москва, Шер, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Певец из Узбекистана доедет в Москву на велосипеде в честь юбилея Победы
Хурсанд Шеров доедет в Москву из Ташкента на велосипеде в честь 80-летия Победы