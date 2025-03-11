https://ria.ru/20250311/samozapret-2004281288.html

Самозапрет на кредиты установили более пяти миллионов россиян

Самозапрет на кредиты установили более пяти миллионов россиян - РИА Новости, 11.03.2025

Самозапрет на кредиты установили более пяти миллионов россиян

Более пяти миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за десять дней работы сервиса, сообщило Минцифры в Telegram. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:03:00+03:00

2025-03-11T12:03:00+03:00

2025-03-11T12:22:00+03:00

экономика

ипотека

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772785852_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_a418df26a77ce591ab461a84c06969ab.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Более пяти миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за десять дней работы сервиса, сообщило Минцифры в Telegram. "Сервис по самозапрету на кредиты и займы был запущен 1 марта. За десять дней им воспользовались уже пять миллионов раз. Самому старшему заявителю 103 года", — уточнили в ведомстве.Чаще всего самозапрет устанавливали москвичи (около 950 тысяч заявлений). В топ регионов по числу жителей, которые воспользовались нововведением, вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области.Более 90% установили полный запрет на кредитование, уточнили в Минцифры и напомнили, что запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО) можно также частично. Снять ограничение можно в любой момент также через "Госуслуги". "Сервис может помочь защитить себя от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам", — добавили в Минцифры.Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы, ограничения могут быть частными или полными. К примеру, пользователь может запретить оформлять займы дистанционно, но договор может быть возможен при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.

https://ria.ru/20241021/kredit-1979134663.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, санкт-петербург, московская область (подмосковье), краснодарский край