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Самозапрет на кредиты установили более пяти миллионов россиян - РИА Новости, 11.03.2025
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12:03 11.03.2025 (обновлено: 12:22 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/samozapret-2004281288.html
Самозапрет на кредиты установили более пяти миллионов россиян
Самозапрет на кредиты установили более пяти миллионов россиян - РИА Новости, 11.03.2025
Самозапрет на кредиты установили более пяти миллионов россиян
Более пяти миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за десять дней работы сервиса, сообщило Минцифры в Telegram. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:03:00+03:00
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экономика
ипотека
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
краснодарский край
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Более пяти миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за десять дней работы сервиса, сообщило Минцифры в Telegram. &quot;Сервис по самозапрету на кредиты и займы был запущен 1 марта. За десять дней им воспользовались уже пять миллионов раз. Самому старшему заявителю 103 года&quot;, — уточнили в ведомстве.Чаще всего самозапрет устанавливали москвичи (около 950 тысяч заявлений). В топ регионов по числу жителей, которые воспользовались нововведением, вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области.Более 90% установили полный запрет на кредитование, уточнили в Минцифры и напомнили, что запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО) можно также частично. Снять ограничение можно в любой момент также через "Госуслуги". &quot;Сервис может помочь защитить себя от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам&quot;, — добавили в Минцифры.Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы, ограничения могут быть частными или полными. К примеру, пользователь может запретить оформлять займы дистанционно, но договор может быть возможен при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.
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экономика, ипотека, санкт-петербург, московская область (подмосковье), краснодарский край
Экономика, Ипотека, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Краснодарский край
Самозапрет на кредиты установили более пяти миллионов россиян

Минцифры: самозапрет на кредиты через "Госуслуги" установили 5 миллионов россиян

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Более пяти миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за десять дней работы сервиса, сообщило Минцифры в Telegram.
«

"Сервис по самозапрету на кредиты и займы был запущен 1 марта. За десять дней им воспользовались уже пять миллионов раз. Самому старшему заявителю 103 года", — уточнили в ведомстве.

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12:14
Чаще всего самозапрет устанавливали москвичи (около 950 тысяч заявлений). В топ регионов по числу жителей, которые воспользовались нововведением, вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области.
Более 90% установили полный запрет на кредитование, уточнили в Минцифры и напомнили, что запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО) можно также частично. Снять ограничение можно в любой момент также через "Госуслуги".
«

"Сервис может помочь защитить себя от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам", — добавили в Минцифры.

Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы, ограничения могут быть частными или полными. К примеру, пользователь может запретить оформлять займы дистанционно, но договор может быть возможен при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.
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