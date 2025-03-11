https://ria.ru/20250311/s7-2004256140.html
S7 перенаправила рейсы из "Домодедово" на запасные аэродромы
S7 перенаправила рейсы из "Домодедово" на запасные аэродромы - РИА Новости, 11.03.2025
S7 перенаправила рейсы из "Домодедово" на запасные аэродромы
Несколько рейсов авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") перенаправлены из аэропорта "Домодедово" на запасные аэродромы, три рейса задерживается и два отменены,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:21:00+03:00
2025-03-11T10:21:00+03:00
2025-03-11T10:21:00+03:00
адлер
уфа
дубай
сергей собянин
s7 airlines
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Несколько рейсов авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") перенаправлены из аэропорта "Домодедово" на запасные аэродромы, три рейса задерживается и два отменены, сообщили в авиакомпании. "В связи с вводом ограничений на прилет и вылет рейсов в аэропорту "Домодедово" S7 Airlines информирует пассажиров о возможных корректировках в расписании рейсов. К настоящему моменту несколько рейсов перенаправлены из "Домодедово" на запасные аэродромы. Задерживаются на вылет рейсы S7 3775 в Дубай, S7 3739 в Анталию и S7 2043 в Адлер, отменены рейсы S7 1137 в Уфу и S7 1073 в Самару", - говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что возможны задержки вылетов рейсов S7 1135 в Уфу, S7 1011 в Санкт-Петербург, и S7 2049 в Адлер. Ранее Росавиация сообщила, что в 04.40 мск в аэропорту "Домодедово" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во вторник утром отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
https://ria.ru/20250311/moskva-2004233982.html
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адлер, уфа, дубай, сергей собянин, s7 airlines, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия
Адлер, Уфа, Дубай, Сергей Собянин, S7 Airlines, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия
S7 перенаправила рейсы из "Домодедово" на запасные аэродромы
S7 перенаправила несколько рейсов из "Домодедово" на запасные аэродромы