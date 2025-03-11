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Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе
Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе - РИА Новости, 11.03.2025
Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе
Россия в январе 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн виноградного вина, рассказали РИА Новости в центре "Агроэкспорт" при... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:45:00+03:00
2025-03-11T13:45:00+03:00
2025-03-11T14:49:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия в январе 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн виноградного вина, рассказали РИА Новости в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе. "Согласно предварительным оценкам экспертов, в январе 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки около 300 тонн виноградного вина. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,9 раза в натуральном выражении", — уточнили в пресс-службе. Там отметили, что основными зарубежными направлениями стали Китай и Турция. Так, в Поднебесную отправили около 200 тонн, в Турцию — около 100 тонн. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в России за первые два месяца 2025 года выпустили 5,102 миллиона декалитров виноградных вин.
https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html
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экономика, россия, турция, китай, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Турция, Китай, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе
"Агроэкспорт": Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе