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Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе - РИА Новости, 11.03.2025
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13:45 11.03.2025 (обновлено: 14:49 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/rossija-2004307288.html
Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе
Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе - РИА Новости, 11.03.2025
Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе
Россия в январе 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн виноградного вина, рассказали РИА Новости в центре "Агроэкспорт" при... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:45:00+03:00
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экономика
россия
турция
китай
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия в январе 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн виноградного вина, рассказали РИА Новости в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе. "Согласно предварительным оценкам экспертов, в январе 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки около 300 тонн виноградного вина. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,9 раза в натуральном выражении", — уточнили в пресс-службе. Там отметили, что основными зарубежными направлениями стали Китай и Турция. Так, в Поднебесную отправили около 200 тонн, в Турцию — около 100 тонн. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в России за первые два месяца 2025 года выпустили 5,102 миллиона декалитров виноградных вин.
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экономика, россия, турция, китай, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Турция, Китай, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе

"Агроэкспорт": Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Дегустация вина . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия в январе 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн виноградного вина, рассказали РИА Новости в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе.
«
"Согласно предварительным оценкам экспертов, в январе 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки около 300 тонн виноградного вина. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,9 раза в натуральном выражении", — уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что основными зарубежными направлениями стали Китай и Турция. Так, в Поднебесную отправили около 200 тонн, в Турцию — около 100 тонн.
Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в России за первые два месяца 2025 года выпустили 5,102 миллиона декалитров виноградных вин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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