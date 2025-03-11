Рейтинг@Mail.ru
В Баку сообщили о задержках рейсов из-за атаки БПЛА на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/reys-2004267952.html
В Баку сообщили о задержках рейсов из-за атаки БПЛА на Москву
В Баку сообщили о задержках рейсов из-за атаки БПЛА на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
В Баку сообщили о задержках рейсов из-за атаки БПЛА на Москву
В компании "Азербайджанские авиалинии" сообщили о задержках рейсов Баку - Москва в связи с закрытием воздушного пространства над российской столицей из-за атаки РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:13:00+03:00
2025-03-11T11:13:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
баку
домодедово (аэропорт)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997007810_0:130:3176:1917_1920x0_80_0_0_2cfc6e4f9975290e70d8935090edb3c3.jpg
БАКУ, 11 мар – РИА Новости. В компании "Азербайджанские авиалинии" сообщили о задержках рейсов Баку - Москва в связи с закрытием воздушного пространства над российской столицей из-за атаки украинских беспилотников. "В связи с закрытием воздушного пространства над Москвой наблюдаются задержки рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку-Москва - J2-807 (Внуково) и J2-181 (Домодедово). В целях обеспечения безопасности полетов AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет регулярно информировать пассажиров о возможных изменениях. Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются всем необходимым в соответствии с правилами авиакомпании", - сообщает пресс-служба перевозчика. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбила силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, есть пострадавшие, среди них - дети. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
https://ria.ru/20250311/aeroflot-2004229883.html
москва
московская область (подмосковье)
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997007810_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_525c54797b409b099c6165df251eaf40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), баку, домодедово (аэропорт), министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, Московская область (Подмосковье), Баку, Домодедово (аэропорт), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Баку сообщили о задержках рейсов из-за атаки БПЛА на Москву

AZAL сообщила о задержках рейсов из-за закрытого неба над Москвой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Azerbaijan Airlines
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 11 мар – РИА Новости. В компании "Азербайджанские авиалинии" сообщили о задержках рейсов Баку - Москва в связи с закрытием воздушного пространства над российской столицей из-за атаки украинских беспилотников.
"В связи с закрытием воздушного пространства над Москвой наблюдаются задержки рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку-Москва - J2-807 (Внуково) и J2-181 (Домодедово). В целях обеспечения безопасности полетов AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет регулярно информировать пассажиров о возможных изменениях. Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются всем необходимым в соответствии с правилами авиакомпании", - сообщает пресс-служба перевозчика.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбила силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, есть пострадавшие, среди них - дети. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов после атака БПЛА на Москву
08:43
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)БакуДомодедово (аэропорт)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала