https://ria.ru/20250311/reys-2004267952.html

В Баку сообщили о задержках рейсов из-за атаки БПЛА на Москву

В Баку сообщили о задержках рейсов из-за атаки БПЛА на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

В Баку сообщили о задержках рейсов из-за атаки БПЛА на Москву

В компании "Азербайджанские авиалинии" сообщили о задержках рейсов Баку - Москва в связи с закрытием воздушного пространства над российской столицей из-за атаки РИА Новости, 11.03.2025

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москва

московская область (подмосковье)

баку

домодедово (аэропорт)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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БАКУ, 11 мар – РИА Новости. В компании "Азербайджанские авиалинии" сообщили о задержках рейсов Баку - Москва в связи с закрытием воздушного пространства над российской столицей из-за атаки украинских беспилотников. "В связи с закрытием воздушного пространства над Москвой наблюдаются задержки рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку-Москва - J2-807 (Внуково) и J2-181 (Домодедово). В целях обеспечения безопасности полетов AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет регулярно информировать пассажиров о возможных изменениях. Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются всем необходимым в соответствии с правилами авиакомпании", - сообщает пресс-служба перевозчика. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбила силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, есть пострадавшие, среди них - дети. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20250311/aeroflot-2004229883.html

москва

московская область (подмосковье)

баку

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москва, московская область (подмосковье), баку, домодедово (аэропорт), министерство обороны рф (минобороны рф)