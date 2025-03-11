https://ria.ru/20250311/putin-2004296069.html

Музею в Зайцево передадут предметы, связанные с геноцидом в годы ВОВ

Музею в Зайцево передадут предметы, связанные с геноцидом в годы ВОВ - РИА Новости, 11.03.2025

Музею в Зайцево передадут предметы, связанные с геноцидом в годы ВОВ

Президент РФ Владимир Путин поручил передать в музейно-образовательный комплекс в деревне Зайцево Ленинградской области предметы, признанные вещественными... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:56:00+03:00

2025-03-11T12:56:00+03:00

2025-03-11T12:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

зайцево

ленинградская область

владимир путин

елена малышева

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил передать в музейно-образовательный комплекс в деревне Зайцево Ленинградской области предметы, признанные вещественными доказательствами по уголовным делам о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны и имеющие историческую или иную культурную ценность. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам 47-го заседания российского оргкомитета "Победа", состоявшегося 15 января, документ был опубликован во вторник на сайте Кремля. "Следственному комитету Российской Федерации совместно с Минкультуры России и автономной некоммерческой организацией "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации" определить изъятые по уголовным делам о геноциде советского народа предметы, признанные вещественными доказательствами и имеющие историческую или иную культурную ценность, для последующей передачи на хранение в музейно-образовательный комплекс, находящийся в дер. Зайцево Ленинградской области", - поручил Путин. Обозначенный срок исполнения поручения – 30 ноября. В правительстве Ленинградской области ранее сообщали, что на территории мемориального комплекса в Зайцево под Гатчиной будет создан музей памяти жертв геноцида мирных жителей во время Великой Отечественной войны. Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева сообщала, что музей будет создаваться с использованием архивных материалов и артефактов с мест массовых захоронений.

https://ria.ru/20250311/putin-2004295477.html

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россия, зайцево, ленинградская область, владимир путин, елена малышева, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество