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Путин поручил создать музей на базе проекта "Без срока давности" - РИА Новости, 11.03.2025
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12:28 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/putin-2004290504.html
Путин поручил создать музей на базе проекта "Без срока давности"
Путин поручил создать музей на базе проекта "Без срока давности" - РИА Новости, 11.03.2025
Путин поручил создать музей на базе проекта "Без срока давности"
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании музейного комплекса на базе материалов научно-просветительского проекта "Без срока... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:28:00+03:00
2025-03-11T12:28:00+03:00
россия
ленинградская область
михаил мишустин
елена малышева
владимир путин
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании музейного комплекса на базе материалов научно-просветительского проекта "Без срока давности". Документ опубликован во вторник на сайте Кремля.Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания российского организационного комитета "Победа", которое состоялось 15 января."Правительству РФ совместно с правительством Ленинградской области, Общероссийской общественно-государственной организацией "Российское военно-историческое общество" и автономной некоммерческой организацией "Национальный центр исторической памяти при президенте РФ" рассмотреть вопрос о создании музейного комплекса на базе материалов научно-просветительского проекта "Без срока давности", определив объем и источники финансирования соответствующих мероприятий," - говорится на сайте Кремля. Доклад по этой теме ожидается до 30 июня. Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, руководитель "Наццентра исторической памяти" Елена Малышева. Кроме того, кабмину совместно с "Наццентром исторической памяти" поручено определить объем и источники финансирования разработки проектно-сметной документации и мероприятий по строительству на территории "Государственного фонда кинофильмов РФ" центра хранения визуального контента. Доклад об этом должен быть представлен до 30 июня. Ответственные - Мишустин и Малышева.
https://ria.ru/20250208/putin-1998123582.html
https://ria.ru/20250311/putin-2004288927.html
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россия, ленинградская область, михаил мишустин, елена малышева, владимир путин, российское военно-историческое общество (рвио)
Россия, Ленинградская область, Михаил Мишустин, Елена Малышева, Владимир Путин, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Путин поручил создать музей на базе проекта "Без срока давности"

Путин поручил разработать музейный комплекс на базе проекта "Без срока давности"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании музейного комплекса на базе материалов научно-просветительского проекта "Без срока давности". Документ опубликован во вторник на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания российского организационного комитета "Победа", которое состоялось 15 января.
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"Правительству РФ совместно с правительством Ленинградской области, Общероссийской общественно-государственной организацией "Российское военно-историческое общество" и автономной некоммерческой организацией "Национальный центр исторической памяти при президенте РФ" рассмотреть вопрос о создании музейного комплекса на базе материалов научно-просветительского проекта "Без срока давности", определив объем и источники финансирования соответствующих мероприятий," - говорится на сайте Кремля.
Доклад по этой теме ожидается до 30 июня. Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, руководитель "Наццентра исторической памяти" Елена Малышева.
Кроме того, кабмину совместно с "Наццентром исторической памяти" поручено определить объем и источники финансирования разработки проектно-сметной документации и мероприятий по строительству на территории "Государственного фонда кинофильмов РФ" центра хранения визуального контента.
Доклад об этом должен быть представлен до 30 июня. Ответственные - Мишустин и Малышева.
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РоссияЛенинградская областьМихаил МишустинЕлена МалышеваВладимир ПутинРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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