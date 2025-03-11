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Путин поручил представить предложения по проведению "Семейной зарницы" - РИА Новости, 11.03.2025
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11:47 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/putin-2004277521.html
Путин поручил представить предложения по проведению "Семейной зарницы"
Путин поручил представить предложения по проведению "Семейной зарницы" - РИА Новости, 11.03.2025
Путин поручил представить предложения по проведению "Семейной зарницы"
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по организации во всех регионах РФ "Семейной зарницы". РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:47:00+03:00
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россия
владимир путин
сергей кириенко
андрей белоусов
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по организации во всех регионах РФ "Семейной зарницы". Глава государства утвердил перечень поручений по итогам 47-го заседания Российского организационного комитета "Победа", состоявшегося 15 января. "Администрации президента РФ подготовить совместно с Минобороны России и представить предложения по организации во всех субъектах РФ комплекса соревновательных мероприятий "Семейная зарница", включающего в себя состязания спортивной, интеллектуальной и творческой направленности для семей с детьми", - говорится на сайте Кремля. Доклад по поручению ожидается до 31 марта. Ответственными назначены первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
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россия, владимир путин, сергей кириенко, андрей белоусов, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Андрей Белоусов, Общество
Путин поручил представить предложения по проведению "Семейной зарницы"

Путин поручил представить предложения по организации "Семейной зарницы" в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по организации во всех регионах РФ "Семейной зарницы".
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам 47-го заседания Российского организационного комитета "Победа", состоявшегося 15 января.
"Администрации президента РФ подготовить совместно с Минобороны России и представить предложения по организации во всех субъектах РФ комплекса соревновательных мероприятий "Семейная зарница", включающего в себя состязания спортивной, интеллектуальной и творческой направленности для семей с детьми", - говорится на сайте Кремля.
Доклад по поручению ожидается до 31 марта. Ответственными назначены первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
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