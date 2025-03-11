https://ria.ru/20250311/putin-2004277521.html

Путин поручил представить предложения по проведению "Семейной зарницы"

Путин поручил представить предложения по проведению "Семейной зарницы" - РИА Новости, 11.03.2025

Путин поручил представить предложения по проведению "Семейной зарницы"

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по организации во всех регионах РФ "Семейной зарницы". РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:47:00+03:00

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2025-03-11T11:47:00+03:00

россия

владимир путин

сергей кириенко

андрей белоусов

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по организации во всех регионах РФ "Семейной зарницы". Глава государства утвердил перечень поручений по итогам 47-го заседания Российского организационного комитета "Победа", состоявшегося 15 января. "Администрации президента РФ подготовить совместно с Минобороны России и представить предложения по организации во всех субъектах РФ комплекса соревновательных мероприятий "Семейная зарница", включающего в себя состязания спортивной, интеллектуальной и творческой направленности для семей с детьми", - говорится на сайте Кремля. Доклад по поручению ожидается до 31 марта. Ответственными назначены первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20250223/putin-2001059278.html

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2025

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россия, владимир путин, сергей кириенко, андрей белоусов, общество