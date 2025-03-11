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В Татарстане в местный аналог "Времени героев" заявился 1 061 человек
В Татарстане в местный аналог "Времени героев" заявился 1 061 человек - РИА Новости, 11.03.2025
В Татарстане в местный аналог "Времени героев" заявился 1 061 человек
Более тысячи человек подали заявки в региональную кадровую программу "Батырлар. Герои Татарстана", сообщают организаторы проекта. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:57:00+03:00
2025-03-11T20:57:00+03:00
2025-03-11T20:57:00+03:00
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
сво
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КАЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Более тысячи человек подали заявки в региональную кадровую программу "Батырлар. Герои Татарстана", сообщают организаторы проекта. Республиканская кадровая программа для участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана", которая является аналогом федеральной программы "Время героев", стартовала в Татарстане 18 февраля, заявки принимаются до 30 марта. Ее цель - формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах. "Заявки на участие в проекте "Батырлар. Герои Татарстана" подал 1061 участник спецоперации", - говорится в сообщении. Кандидаты на обучение пройдут тщательный отбор, который включает заполнение анкеты, написание эссе и собеседование. Успешно прошедших отбор ждет обучение по специальной образовательной программе профессиональной переподготовки в высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. Для участников программы подготовлено более 500 часов лекций, тренингов и практических занятий, в числе наставников - первые лица Татарстана. Обучение будет состоять из четырех модулей, охватывающих темы государственной политики, экономики, регионального управления и современных технологий. Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал ранее, что уникальный опыт, навыки и знания участников СВО, которые самоотверженно защищают безопасность Отечества, должны быть и дальше задействованы в решении важнейших государственных задач. Он призвал участников СВО активно участвовать в программе.
https://ria.ru/20250226/tatarstan-2001702231.html
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), сво
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), СВО
В Татарстане в местный аналог "Времени героев" заявился 1 061 человек
Более тысячи человек подали заявки на участие в программе "Герои Татарстана"
КАЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Более тысячи человек подали заявки в региональную кадровую программу "Батырлар. Герои Татарстана", сообщают организаторы проекта.
Республиканская кадровая программа для участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана", которая является аналогом федеральной программы "Время героев", стартовала в Татарстане 18 февраля, заявки принимаются до 30 марта. Ее цель - формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах.
"Заявки на участие в проекте "Батырлар. Герои Татарстана" подал 1061 участник спецоперации", - говорится в сообщении.
Кандидаты на обучение пройдут тщательный отбор, который включает заполнение анкеты, написание эссе и собеседование. Успешно прошедших отбор ждет обучение по специальной образовательной программе профессиональной переподготовки в высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. Для участников программы подготовлено более 500 часов лекций, тренингов и практических занятий, в числе наставников - первые лица Татарстана.
Обучение будет состоять из четырех модулей, охватывающих темы государственной политики, экономики, регионального управления и современных технологий.
Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал ранее, что уникальный опыт, навыки и знания участников СВО, которые самоотверженно защищают безопасность Отечества, должны быть и дальше задействованы в решении важнейших государственных задач. Он призвал участников СВО активно участвовать в программе.