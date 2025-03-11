https://ria.ru/20250311/programma-2004411671.html

В Татарстане в местный аналог "Времени героев" заявился 1 061 человек

В Татарстане в местный аналог "Времени героев" заявился 1 061 человек - РИА Новости, 11.03.2025

В Татарстане в местный аналог "Времени героев" заявился 1 061 человек

Более тысячи человек подали заявки в региональную кадровую программу "Батырлар. Герои Татарстана", сообщают организаторы проекта. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:57:00+03:00

2025-03-11T20:57:00+03:00

2025-03-11T20:57:00+03:00

республика татарстан

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

сво

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КАЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Более тысячи человек подали заявки в региональную кадровую программу "Батырлар. Герои Татарстана", сообщают организаторы проекта. Республиканская кадровая программа для участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана", которая является аналогом федеральной программы "Время героев", стартовала в Татарстане 18 февраля, заявки принимаются до 30 марта. Ее цель - формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах. "Заявки на участие в проекте "Батырлар. Герои Татарстана" подал 1061 участник спецоперации", - говорится в сообщении. Кандидаты на обучение пройдут тщательный отбор, который включает заполнение анкеты, написание эссе и собеседование. Успешно прошедших отбор ждет обучение по специальной образовательной программе профессиональной переподготовки в высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. Для участников программы подготовлено более 500 часов лекций, тренингов и практических занятий, в числе наставников - первые лица Татарстана. Обучение будет состоять из четырех модулей, охватывающих темы государственной политики, экономики, регионального управления и современных технологий. Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал ранее, что уникальный опыт, навыки и знания участников СВО, которые самоотверженно защищают безопасность Отечества, должны быть и дальше задействованы в решении важнейших государственных задач. Он призвал участников СВО активно участвовать в программе.

https://ria.ru/20250226/tatarstan-2001702231.html

https://ria.ru/20250228/tatarstan-2002195502.html

республика татарстан (татарстан)

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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), сво