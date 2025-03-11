Рейтинг@Mail.ru
Жителю Крыма, следившему за экс-депутатом Рады Царевым, вынесли приговор - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 11.03.2025 (обновлено: 12:56 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/prigovor-2004295134.html
Жителю Крыма, следившему за экс-депутатом Рады Царевым, вынесли приговор
Жителю Крыма, следившему за экс-депутатом Рады Царевым, вынесли приговор - РИА Новости, 11.03.2025
Жителю Крыма, следившему за экс-депутатом Рады Царевым, вынесли приговор
Южный окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы жителя Крыма Петра Жицкого, организовавшего слежку за экс-депутатом Рады Олегом Царевым по... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:52:00+03:00
2025-03-11T12:56:00+03:00
служба безопасности украины
общество
виктор бондарев
олег царев
ялта
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы жителя Крыма Петра Жицкого, организовавшего слежку за экс-депутатом Рады Олегом Царевым по заданию украинских спецслужб, сообщил РИА Новости представитель суда.Жицкому инкриминировали статьи о госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности, посягательстве на жизнь общественного деятеля, хранении взрывчатых веществ, изготовлении взрывных устройств, перевозке оружия и боеприпасов. В ходе прений прокурор просил суд назначить Жицкому 24 года лишения свободы."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.По данным суда, в 2022 году Жицкий начал сотрудничать с СБУ. По их заданию с декабря 2022 года по 26 октября 2023 года он организовал наблюдение за Царевым. В этот же период Жицкий определил место, где можно совершить посягательство на жизнь общественного деятеля.Параллельно Жицкий прошел обучение для террористической деятельности и изготовил СВУ из компонентов, которые забрал в тайнике. Используя данные, собранные Жицким и переданные СБУ, представители иностранной спецслужбы, совершили посягательство на жизнь Царева. Последний оказал активное сопротивление и сумел скрыться.Как сообщалось ранее, покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября 2023 года в Ялте. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь убить. ФСБ позже сообщила о задержании местного жителя, который по заданию СБУ организовал слежку за пострадавшим.
https://ria.ru/20231107/tsarev-1907865577.html
https://ria.ru/20250303/pokushenie-2002705972.html
ялта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
служба безопасности украины, общество, виктор бондарев, олег царев, ялта, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Служба безопасности Украины, Общество, Виктор Бондарев, Олег Царев, Ялта, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителю Крыма, следившему за экс-депутатом Рады Царевым, вынесли приговор

Жителя Крыма, следившего за экс-депутатом Рады Царевым, приговорили к 24 годам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы жителя Крыма Петра Жицкого, организовавшего слежку за экс-депутатом Рады Олегом Царевым по заданию украинских спецслужб, сообщил РИА Новости представитель суда.
Жицкому инкриминировали статьи о госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности, посягательстве на жизнь общественного деятеля, хранении взрывчатых веществ, изготовлении взрывных устройств, перевозке оружия и боеприпасов. В ходе прений прокурор просил суд назначить Жицкому 24 года лишения свободы.
Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Царев дал первый комментарий после покушения
7 ноября 2023, 12:34
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
По данным суда, в 2022 году Жицкий начал сотрудничать с СБУ. По их заданию с декабря 2022 года по 26 октября 2023 года он организовал наблюдение за Царевым. В этот же период Жицкий определил место, где можно совершить посягательство на жизнь общественного деятеля.
Параллельно Жицкий прошел обучение для террористической деятельности и изготовил СВУ из компонентов, которые забрал в тайнике. Используя данные, собранные Жицким и переданные СБУ, представители иностранной спецслужбы, совершили посягательство на жизнь Царева. Последний оказал активное сопротивление и сумел скрыться.
Как сообщалось ранее, покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября 2023 года в Ялте. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь убить. ФСБ позже сообщила о задержании местного жителя, который по заданию СБУ организовал слежку за пострадавшим.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Суд 31 марта рассмотрит одно из трех дел о покушении на Аксенова
3 марта, 11:07
 
Служба безопасности УкраиныОбществоВиктор БондаревОлег ЦаревЯлтаСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала