https://ria.ru/20250311/prigovor-2004295134.html
Жителю Крыма, следившему за экс-депутатом Рады Царевым, вынесли приговор
Жителю Крыма, следившему за экс-депутатом Рады Царевым, вынесли приговор - РИА Новости, 11.03.2025
Жителю Крыма, следившему за экс-депутатом Рады Царевым, вынесли приговор
Южный окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы жителя Крыма Петра Жицкого, организовавшего слежку за экс-депутатом Рады Олегом Царевым по... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:52:00+03:00
2025-03-11T12:52:00+03:00
2025-03-11T12:56:00+03:00
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олег царев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы жителя Крыма Петра Жицкого, организовавшего слежку за экс-депутатом Рады Олегом Царевым по заданию украинских спецслужб, сообщил РИА Новости представитель суда.Жицкому инкриминировали статьи о госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности, посягательстве на жизнь общественного деятеля, хранении взрывчатых веществ, изготовлении взрывных устройств, перевозке оружия и боеприпасов. В ходе прений прокурор просил суд назначить Жицкому 24 года лишения свободы."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.По данным суда, в 2022 году Жицкий начал сотрудничать с СБУ. По их заданию с декабря 2022 года по 26 октября 2023 года он организовал наблюдение за Царевым. В этот же период Жицкий определил место, где можно совершить посягательство на жизнь общественного деятеля.Параллельно Жицкий прошел обучение для террористической деятельности и изготовил СВУ из компонентов, которые забрал в тайнике. Используя данные, собранные Жицким и переданные СБУ, представители иностранной спецслужбы, совершили посягательство на жизнь Царева. Последний оказал активное сопротивление и сумел скрыться.Как сообщалось ранее, покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября 2023 года в Ялте. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь убить. ФСБ позже сообщила о задержании местного жителя, который по заданию СБУ организовал слежку за пострадавшим.
https://ria.ru/20231107/tsarev-1907865577.html
https://ria.ru/20250303/pokushenie-2002705972.html
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служба безопасности украины, общество, виктор бондарев, олег царев, ялта, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Служба безопасности Украины, Общество, Виктор Бондарев, Олег Царев, Ялта, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителю Крыма, следившему за экс-депутатом Рады Царевым, вынесли приговор
Жителя Крыма, следившего за экс-депутатом Рады Царевым, приговорили к 24 годам
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы жителя Крыма Петра Жицкого, организовавшего слежку за экс-депутатом Рады Олегом Царевым по заданию украинских спецслужб, сообщил РИА Новости представитель суда.
Жицкому инкриминировали статьи о госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности, посягательстве на жизнь общественного деятеля, хранении взрывчатых веществ, изготовлении взрывных устройств, перевозке оружия и боеприпасов. В ходе прений прокурор просил суд назначить Жицкому 24 года лишения свободы.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
По данным суда, в 2022 году Жицкий начал сотрудничать с СБУ
. По их заданию с декабря 2022 года по 26 октября 2023 года он организовал наблюдение за Царевым
. В этот же период Жицкий определил место, где можно совершить посягательство на жизнь общественного деятеля.
Параллельно Жицкий прошел обучение для террористической деятельности и изготовил СВУ из компонентов, которые забрал в тайнике. Используя данные, собранные Жицким и переданные СБУ, представители иностранной спецслужбы, совершили посягательство на жизнь Царева. Последний оказал активное сопротивление и сумел скрыться.
Как сообщалось ранее, покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября 2023 года в Ялте
. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев
заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь убить. ФСБ
позже сообщила о задержании местного жителя, который по заданию СБУ организовал слежку за пострадавшим.