https://ria.ru/20250311/prigovor-2004295134.html

Жителю Крыма, следившему за экс-депутатом Рады Царевым, вынесли приговор

Жителю Крыма, следившему за экс-депутатом Рады Царевым, вынесли приговор - РИА Новости, 11.03.2025

Жителю Крыма, следившему за экс-депутатом Рады Царевым, вынесли приговор

Южный окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы жителя Крыма Петра Жицкого, организовавшего слежку за экс-депутатом Рады Олегом Царевым по... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:52:00+03:00

2025-03-11T12:52:00+03:00

2025-03-11T12:56:00+03:00

служба безопасности украины

общество

виктор бондарев

олег царев

ялта

совет федерации рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы жителя Крыма Петра Жицкого, организовавшего слежку за экс-депутатом Рады Олегом Царевым по заданию украинских спецслужб, сообщил РИА Новости представитель суда.Жицкому инкриминировали статьи о госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности, посягательстве на жизнь общественного деятеля, хранении взрывчатых веществ, изготовлении взрывных устройств, перевозке оружия и боеприпасов. В ходе прений прокурор просил суд назначить Жицкому 24 года лишения свободы."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.По данным суда, в 2022 году Жицкий начал сотрудничать с СБУ. По их заданию с декабря 2022 года по 26 октября 2023 года он организовал наблюдение за Царевым. В этот же период Жицкий определил место, где можно совершить посягательство на жизнь общественного деятеля.Параллельно Жицкий прошел обучение для террористической деятельности и изготовил СВУ из компонентов, которые забрал в тайнике. Используя данные, собранные Жицким и переданные СБУ, представители иностранной спецслужбы, совершили посягательство на жизнь Царева. Последний оказал активное сопротивление и сумел скрыться.Как сообщалось ранее, покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября 2023 года в Ялте. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь убить. ФСБ позже сообщила о задержании местного жителя, который по заданию СБУ организовал слежку за пострадавшим.

https://ria.ru/20231107/tsarev-1907865577.html

https://ria.ru/20250303/pokushenie-2002705972.html

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служба безопасности украины, общество, виктор бондарев, олег царев, ялта, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)