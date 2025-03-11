https://ria.ru/20250311/pridnestrove-2004213510.html

Извините, сами напросились: рывок России к Приднестровью станет кошмаром ЕС

Извините, сами напросились: рывок России к Приднестровью станет кошмаром ЕС - РИА Новости, 11.03.2025

Извините, сами напросились: рывок России к Приднестровью станет кошмаром ЕС

Последние события в Румынии, включающие фактический государственный переворот в виде запрета на участие в выборах самого популярного кандидата в президенты,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:00:00+03:00

2025-03-11T08:00:00+03:00

2025-03-11T09:12:00+03:00

президентские выборы в румынии — 2024

еврокомиссия

евросоюз

нато

илон маск

урсула фон дер ляйен

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004234213_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_4e9ff496385c1595877a893df226d5f3.jpg

Последние события в Румынии, включающие фактический государственный переворот в виде запрета на участие в выборах самого популярного кандидата в президенты, Кэлина Джорджеску, являются прямой иллюстрацией концепции "заката Европы", но есть ненулевая вероятность, что этот закат придется ускорять вручную российским солдатам.Кратко напомним основные события: в ноябре 2024 года оппозиционный кандидат Кэлин Джорджеску с большим отрывом выиграл первый тур президентских выборов в Румынии, однако Конституционный суд страны аннулировал результаты из-за обвинений Джорджеску в подрыве конституционного строя и российском вмешательстве в выборы. Мало того: по обвинению в ряде надуманных преступлений, выдвинутых генпрокуратурой Румынии, в феврале 2025 года политик был задержан и сейчас находится под подпиской о невыезде. Несмотря на это, Кэлин Джорджеску подал документы для участия в новых выборах, и Конституционный суд удовлетворил его ходатайство. Тем не менее ЦИК Румынии отказал ему в регистрации, заявив, что кандидатура Джорджеску "не соответствует условиям законности" и что он "не соблюдал правила избирательной процедуры", после чего в Бухаресте вспыхнули массовые протесты в его поддержку. Вчера оппозиционный кандидат заявил, что будет продолжать борьбу, и подал жалобу в Конституционный суд, решение по которой будет принято завтра.Как и следовало ожидать, власти Румынии, действующие с подачи руководства ЕС, обставляют политические репрессии борьбой с "российским влиянием" и "защитой демократии", в то время как ситуация прямо противоположная: всем очевидно, что "последний оплот цивилизации" пошел на последние противозаконные меры, чтобы приостановить распад и гниение ранее цветущего за счет других сада. Сам Джорджеску заявил, что "в Европе теперь диктатура, в Румынии — тирания".Интересно, что за преследуемого оппозиционера заступились даже США: сначала вице-президент Вэнс заявил, что у США нет с Европой общих ценностей, "если вы отменяете выборы, потому что вам не нравится результат. И это произошло в Румынии". А затем правая рука Трампа, миллиардер Илон Маск, также назвал происходящее в Румынии беспределом.Большинство наблюдателей и аналитиков считают, что беспрецедентно жесткие меры против Джорджеску, которые окончательно разрушают миф о "европейском праве", связаны с его заявлениями о планах укрепления национального суверенитета Румынии, фокусировке на внутренних проблемах и налаживании отношений с соседями, включая Россию. Присоединение национально ориентированной Румынии к Венгрии и Словакии может серьезно усилить раскол "внутреннего единства" Европы и ускорить ее консервативный разворот, и многие полагают, что именно поэтому глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предъявила нынешним властям Румынии ультиматум: по данным СВР России, она потребовала от властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к выборам в мае и пригрозила ограничить доступ Румынии к фондам ЕС, если он продолжит участие в кампании.Однако это далеко не самая главная причина "евробеспредела".Кэлин Джорджеску в своей предвыборной программе декларировал необходимость сокращения присутствия в стране иностранных контингентов и последующий выход Румынии из НАТО. Для нынешних руководителей европейских стран и верхушки ЕС, которые по факту бросили вызов миротворческим усилиям Трампа и объявили о создании собственной евроармии вкупе с укоренной милитаризацией Европы и продолжением военной поддержки Украины, это совершенно недопустимо.Румыния — фактически главный логистический хаб в прокси-войне евро — НАТО против России, и один из двух главных коридоров по доставке масштабной военной помощи Украине (помимо Польши), который необходимо сохранить любыми средствами. Исключение Румынии из антироссийского уравнения исключит использование территории страны авиацией НАТО для ведения разведки, которая обеспечивает большую долю украинских военных возможностей на южном участке фронта и над Черным морем.На данный момент на фоне ускорения разрушения фронта на Украине роль Румынии в поддержании жизнеспособности киевского режима резко возросла: есть данные, что ПВО страны уже негласно участвует в борьбе с русскими "Геранями" в приграничных с Румынией районах, задействуя силы РЭБ НАТО. Также недавно прошла информация о разработке плана SkyShield ("Небесный щит"), в рамках которого боевые самолеты НАТО, в том числе базирующиеся в Румынии, планируется использовать для патрулирования воздушного пространства Украины.Одновременно стали появляться данные, что под прикрытием разговоров о вводе европейских "миротворцев" на Украину идет планирование военной операции с участием войск Великобритании и Франции. По утечкам от украинских чиновников, в Европе уже собрано порядка 25 тысяч солдат и большая часть из них уже сейчас может находиться как раз в Румынии для последующего оперативного развертывания на Украине.Помимо всего этого, европейские микронаполеоны считают, что имеют в рукаве жирный антироссийский козырь, который они могут пустить в ход, если киевский карточный домик начнет разваливаться и русские войска подойдут к Киеву и Одессе. Под прикрытием военных учений НАТО этой весной в Румынии могут быть сконцентрированы европейские военные контингенты, которые под видом молдавских частей попробуют захватить Приднестровье, ликвидировать ПМР и взять в заложники наш миротворческий контингент, который попытаются обменять на уступки по Украине. Это вовсе не фантастический сценарий, исходя из того, что европейская верхушка преисполнена решимости сорвать договоренности между Россией и США по мирному урегулированию конфликта на Украине.О таком варианте событий наши официальные лица предупреждали и в 2023, и в 2024 годах, но именно сейчас его риск максимален, а роль в нем Румынии для наших врагов важна как никогда и даже государственно-конституционный переворот для этого не кажется для них слишком большой ценой.Следует заверить обезумевших схематозников, что этот сценарий однозначно был на столе у российского руководства с самого начала СВО и именно поэтому мы последовательно предупреждали о самых серьезных последствиях, если у кого-то с крыши сорвет шифер. Если кто-то хочет проверить нашу серьезность — его ждет жестокая боль и бесконечное разочарование, потому что русская армия никогда своих не бросит и рывок к Приднестровью уже не остановит никто.

https://ria.ru/20250310/borba-2004112337.html

https://ria.ru/20250310/salvini-2004069186.html

https://ria.ru/20250310/medvedev-2004186807.html

https://ria.ru/20250304/svr-2002982450.html

россия

украина

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

президентские выборы в румынии — 2024, еврокомиссия, евросоюз, нато, илон маск, урсула фон дер ляйен, россия, украина, румыния, аналитика