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Постпредство России обсудит атаку БПЛА на Московский регион на Совете ОБСЕ

Постпредство России обсудит атаку БПЛА на Московский регион на Совете ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025

Постпредство России обсудит атаку БПЛА на Московский регион на Совете ОБСЕ

Постпредство России при ОБСЕ сделает тему атаки беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье ключевой в своем выступлении на Совете организации в четверг, заявил... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:55:00+03:00

2025-03-11T13:55:00+03:00

2025-03-11T13:55:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

москва

максим буякевич

обсе

вооруженные силы украины

атака беспилотников на москву и подмосковье

происшествия

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ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Постпредство России при ОБСЕ сделает тему атаки беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье ключевой в своем выступлении на Совете организации в четверг, заявил РИА Новости заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Этот вопрос мы сделаем стержневым в ходе нашего выступления на ближайшем заседании Постоянного совета организации в ближайший четверг, послезавтра", - сказал Буякевич, отвечая на соответствующий вопрос. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, по всей стране - более 330. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, включая троих детей, сообщил Минздрав РФ. Возбуждено дело по статье "теракт".

россия

московская область (подмосковье)

москва

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россия, московская область (подмосковье), москва, максим буякевич, обсе, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия