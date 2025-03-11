Постпредство России обсудит атаку БПЛА на Московский регион на Совете ОБСЕ

Буякевич: постпредство РФ обсудит атаку БПЛА на Московский регион на Совете ОБСЕ
Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.
Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.
Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.
Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.
В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.
В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.
В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.
В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.
Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.
Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.
В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"
В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.
При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.
При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.
Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском
Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском
Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском
Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском
Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.
Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.
В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человек, еще один пострадал.
В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.
Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.
В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево"
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08:55 мск, сообщила Росавиация.
При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.
Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском
Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском