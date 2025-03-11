Спецпосланник Трампа планирует посетить Москву, пишут СМИ
Bloomberg: спецпосланник Трампа Уиткофф посетит Москву и встретится с Путиным
© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналист Bloomberg в соцсети Х со ссылкой на источники.
"Посланник президента Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным", — говорится в посте.
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При этом не уточняется, когда может состояться этот визит.
В феврале в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. От Москвы в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив наличие результата.