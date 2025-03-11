https://ria.ru/20250311/politika-2004201782.html

Спецпосланник Трампа планирует посетить Москву, пишут СМИ

Спецпосланник Трампа планирует посетить Москву, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025

Спецпосланник Трампа планирует посетить Москву, пишут СМИ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналист Bloomberg в РИА Новости, 11.03.2025

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналист Bloomberg в соцсети Х со ссылкой на источники."Посланник президента Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным", — говорится в посте.При этом не уточняется, когда может состояться этот визит.В феврале в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. От Москвы в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив наличие результата.

https://ria.ru/20250308/rossiya-2003701984.html

https://ria.ru/20250310/sanktsii-2003940736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, сша, россия, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин