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Спецпосланник Трампа планирует посетить Москву, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025
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00:10 11.03.2025 (обновлено: 00:55 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/politika-2004201782.html
Спецпосланник Трампа планирует посетить Москву, пишут СМИ
Спецпосланник Трампа планирует посетить Москву, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025
Спецпосланник Трампа планирует посетить Москву, пишут СМИ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналист Bloomberg в РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T00:10:00+03:00
2025-03-11T00:55:00+03:00
в мире
москва
сша
россия
дональд трамп
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналист Bloomberg в соцсети Х со ссылкой на источники."Посланник президента Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным", — говорится в посте.При этом не уточняется, когда может состояться этот визит.В феврале в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. От Москвы в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив наличие результата.
https://ria.ru/20250308/rossiya-2003701984.html
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в мире, москва, сша, россия, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин
В мире, Москва, США, Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Спецпосланник Трампа планирует посетить Москву, пишут СМИ

Bloomberg: спецпосланник Трампа Уиткофф посетит Москву и встретится с Путиным

© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналист Bloomberg в соцсети Х со ссылкой на источники.
"Посланник президента Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным", — говорится в посте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
А часики-то тикают: новая Ялта ждать не будет
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При этом не уточняется, когда может состояться этот визит.
В феврале в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. От Москвы в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив наличие результата.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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Вчера, 08:00
 
В миреМоскваСШАРоссияДональд ТрампСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
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