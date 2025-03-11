https://ria.ru/20250311/otnosheniya-2004412977.html

В Германии пришли к неожиданному выводу об отношениях России и США

В Германии пришли к неожиданному выводу об отношениях России и США - РИА Новости, 11.03.2025

В Германии пришли к неожиданному выводу об отношениях России и США

США больше не рассматривают Россию как угрозу для своих интересов в Европе, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T21:07:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. США больше не рассматривают Россию как угрозу для своих интересов в Европе, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале.По словам эксперта, в мировой политике начал складываться правящий тандем из России и США."США не видят в России больше угрозу для себя в Европе <…> Европа тем временем усиливает свою вражду с Россией, не желая ни при каких условиях признавать поражение Украины, которую считает "своей", а не российской", — написал он.В понедельник пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на прошлой неделе о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 миллиардов евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности.Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявлял, что Россия якобы стала угрозой для его страны и Европы и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.Кроме того, французский лидер и премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно призывали к отправке войск на Украину.

https://ria.ru/20250311/evropa-2004351319.html

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в мире, россия, александр рар, европа, сша