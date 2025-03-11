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В ООН следят за ситуацией после атаки беспилотников на Москву

В ООН следят за ситуацией после атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

В ООН следят за ситуацией после атаки беспилотников на Москву

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией после атаки беспилотников ВСУ на Москву и собирает информацию о... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:59:00+03:00

2025-03-11T13:59:00+03:00

2025-03-11T13:59:00+03:00

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оон

вооруженные силы украины

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией после атаки беспилотников ВСУ на Москву и собирает информацию о пострадавших среди гражданского населения, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел. "Мы отметили значительное увеличение атак, в том числе с использованием беспилотников, на Украине за последние несколько дней и в Российской Федерации ночью. Мы внимательно следим за этими атаками, как на Украине, так и в Российской Федерации, и стремимся собрать больше информации, чтобы проверить воздействие на гражданское население", - сказала она. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".

москва

украина

московская область (подмосковье)

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