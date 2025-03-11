https://ria.ru/20250311/oge-2004359041.html

Хинштейн сообщил об отмене ОГЭ в Курской области

Хинштейн сообщил об отмене ОГЭ в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025

Хинштейн сообщил об отмене ОГЭ в Курской области

Для учеников курских школ утверждены особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ, у выпускников появится возможность по желанию пройти аттестацию вместо госэкзамена,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:26:00+03:00

2025-03-11T16:26:00+03:00

2025-03-11T17:03:00+03:00

курская область

общество

александр хинштейн

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КУРСК, 11 мар – РИА Новости. Для учеников курских школ утверждены особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ, у выпускников появится возможность по желанию пройти аттестацию вместо госэкзамена, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Утверждены особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ для курских школьников. Для девятиклассников ОГЭ отменен. Выпускники 9-х классов смогут пройти аттестацию в форме промежуточных экзаменов в своих школах. Одиннадцатиклассники, как и в прошлом году, смогут выбрать: сдавать ЕГЭ или пройти аттестацию в школе", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что данное решение принято на федеральном уровне и закреплено приказом Минпросвещения."Эти правила касаются всех 430 школ Курской области, где учатся 11 700 девятиклассников и 4289 одиннадцатиклассников… Мы понимаем, как важно создать комфортные условия для наших школьников, и продолжаем делать все возможное, чтобы их поддержать", - сказал Хинштейн

https://ria.ru/20250305/gosduma-2003214843.html

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курская область, общество, александр хинштейн, социальный навигатор, сн_образование