https://ria.ru/20250311/oge-2004359041.html
Хинштейн сообщил об отмене ОГЭ в Курской области
Хинштейн сообщил об отмене ОГЭ в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025
Хинштейн сообщил об отмене ОГЭ в Курской области
Для учеников курских школ утверждены особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ, у выпускников появится возможность по желанию пройти аттестацию вместо госэкзамена,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:26:00+03:00
2025-03-11T16:26:00+03:00
2025-03-11T17:03:00+03:00
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КУРСК, 11 мар – РИА Новости. Для учеников курских школ утверждены особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ, у выпускников появится возможность по желанию пройти аттестацию вместо госэкзамена, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Утверждены особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ для курских школьников. Для девятиклассников ОГЭ отменен. Выпускники 9-х классов смогут пройти аттестацию в форме промежуточных экзаменов в своих школах. Одиннадцатиклассники, как и в прошлом году, смогут выбрать: сдавать ЕГЭ или пройти аттестацию в школе", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что данное решение принято на федеральном уровне и закреплено приказом Минпросвещения."Эти правила касаются всех 430 школ Курской области, где учатся 11 700 девятиклассников и 4289 одиннадцатиклассников… Мы понимаем, как важно создать комфортные условия для наших школьников, и продолжаем делать все возможное, чтобы их поддержать", - сказал Хинштейн
https://ria.ru/20250305/gosduma-2003214843.html
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курская область, общество, александр хинштейн, социальный навигатор, сн_образование
Курская область, Общество, Александр Хинштейн, Социальный навигатор, СН_Образование
Хинштейн сообщил об отмене ОГЭ в Курской области
Хиштейн: для учеников курских школ утверждены особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ